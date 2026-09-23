Bir Zamanlar Neredeyse Tüm Bilgisayarlar Bejdi: Peki Neden?

1980'ler ve 1990'larda bilgisayar mağazasına girdiğinizde karşınıza çıkan kasaların büyük bölümü bej, krem veya kirli beyaza yakın tonlardaydı. Bu renk tercihinin arkasında dönemin ofis tasarımından plastik üretimine, maliyetten kurumsal bilgisayar algısına kadar uzanan birden fazla neden vardı.

Bugün bilgisayar kasası satın almak istediğinizde siyah, beyaz, gri ve hatta pembe gibi pek çok renk seçeneğiyle karşılaşabiliyorsunuz. Temperli cam paneller, RGB aydınlatmalar ve sıra dışı tasarımlar da artık masaüstü bilgisayar dünyasının sıradan parçaları. 1980'lere veya 1990'lara ait bir bilgisayar fotoğrafına baktığınızda ise tablo tamamen değişiyor.

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IBM uyumlu PC'lerden eski Macintosh modellerine kadar pek çok bilgisayar bej veya krem tonlarında üretiliyordu. Monitör, klavye, fare ve hatta yazıcı bile çoğu zaman aynı renk ailesine sahipti. Öyle ki bej kasa zamanla eski bilgisayarların görsel simgelerinden birine dönüştü. Bunun sebebi yalnızca dönemin tasarımcılarının aynı rengi sevmesi değildi.

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Bej renk bilgisayarlarla nasıl özdeşleşti?

Kişisel bilgisayarların yaygınlaşmaya başladığı yıllarda bu cihazlar öncelikle ciddi birer elektronik ekipman olarak görülüyordu. Bugünkü gibi oyun odasının merkezine yerleştirilen ve tasarımıyla dikkat çekmesi beklenen ürünlerden ziyade ofislerde, üniversitelerde ve çalışma masalarında kullanılan araçlardı. Üreticiler de bilgisayarların bu ortamlara uyum sağlamasını istiyordu.

Dönemin ofislerinde kahverengi, gri, krem ve bej tonları son derece yaygındı. Dosya dolaplarından telefonlara, fotokopi makinelerinden masaüstü elektronik cihazlara kadar pek çok üründe nötr renkler tercih ediliyordu. Parlak ve dikkat çekici bir bilgisayar yerine ortamın geri kalanıyla uyumlu görünen bir cihaz daha güvenli bir tasarım seçeneğiydi.

IBM'in 1981 yılında piyasaya çıkardığı IBM Personal Computer da açık bej tonlarıyla bu görüntünün en tanınmış örneklerinden biri oldu. IBM PC ve onu takip eden uyumlu bilgisayarların hızla yayılması, bu renk paletinin PC dünyasında daha görünür hâle gelmesine katkıda bulundu.

Apple da uzun yıllar benzer bir yaklaşım izledi. Apple II ailesinden Macintosh modellerine kadar şirketin pek çok bilgisayarı açık gri, bej veya krem tonlarında karşımıza çıktı. Marka ve tasarım dili farklı olsa bile dönemin bilgisayar masasına baktığınızda renkler birbirine oldukça yakındı.

Plastik üretiminin renk seçiminde payı vardı

Eski bilgisayarların bej olmasının yalnızca estetik bir tercih olduğunu düşünmemek gerekiyor. Bilgisayar kasalarının üretildiği malzemeler de renk kararında etkiliydi. Masaüstü bilgisayarların ön panellerinde, monitör kasalarında ve çevre birimlerinde ABS gibi plastik türleri yaygın biçimde kullanılıyordu.

Plastiğin üretim sırasında renklendirilmesi için pigment eklenebiliyor. Açık gri ve bej gibi nötr renkler seri üretimde farklı elektronik ürünlere kolayca uygulanabiliyordu. Üretici açısından bilgisayarın her parçasını dikkat çekici ve kusursuz bir renge dönüştürmek yerine yıllarca kullanılabilecek standart bir ton belirlemek daha pratiktir.

Nötr renklerin başka bir avantajı da farklı parçaların aynı sistem içerisinde daha kolay eşleştirilebilmesiydi. Bilgisayar kasası bir üreticiden, monitör başka bir üreticiden ve klavye tamamen farklı bir şirketten gelebiliyordu. Her parça aynı bej tonunda olmasa bile masa üzerinde görsel olarak birbirinden tamamen kopuk durmuyordu.

Bu yüzden eski bilgisayarlara yakından baktığınızda aslında hepsinin tam olarak aynı renkte olmadığını fark edebilirsiniz. Bazıları sarıya yakın krem, bazıları açık gri, bazıları ise daha koyu bej görünür. “Bej bilgisayar dönemi” dediğimiz şey tek bir standart renk kodundan çok benzer nötr tonların oluşturduğu genel bir tasarım anlayışıydı.

Kurumsal dünyada renkli bilgisayarlar pek istenmiyordu

1980'ler ve 1990'larda bilgisayar üreticileri için kurumsal müşteriler son derece önemliydi. Bankalar, devlet kurumları, şirketler ve üniversiteler aynı anda yüzlerce hatta binlerce bilgisayar satın alabiliyordu. Böyle bir pazarda ürünün görünümü de ev kullanıcılarına yönelik elektroniklerden farklı beklentilere göre şekilleniyordu.

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Kurumsal bilgisayarın ciddi, sade ve dikkat dağıtmayan bir görünüme sahip olması tercih ediliyordu. Bej ve gri tonları tam olarak bu algıya uyuyordu. Bilgisayar çalışma masasındaki telefonun, yazıcının ve diğer ofis ekipmanlarının yanına yerleştirildiğinde yabancı görünmüyordu.

Renkli bir kasa üretmek teknik olarak elbette mümkündü. Nitekim o dönemde de farklı renklerde elektronik ürünler vardı. Sorun, büyük üreticilerin ana müşteri kitlesine baktığında bunun güçlü bir satış avantajı yaratmamasıydı. Binlerce bilgisayar alan bir şirket için kasanın parlak mavi veya kırmızı olması çoğu zaman işlemci, depolama, güvenilirlik ve fiyat kadar anlamlı değildi.

Standartlaşmış görünüm üreticilerin ürün ailelerinde tutarlılık sağlamasına da yardımcı oldu. Aynı şirketin farklı yıllarda çıkan bilgisayarları, monitörleri ve klavyeleri yan yana kullanıldığında benzer bir görsel kimlik oluşturabiliyordu. Bej böylece yalnızca renk seçimi değil, bilgisayarın “iş makinesi” kimliğinin bir parçası hâline geldi.

Eski bilgisayarlar neden zamanla sararıyor?

Eski bir bilgisayar kasasına bugün baktığınızda renginin ilk günkü hâlinden çok daha sarı olduğunu görebilirsiniz. Bu görüntü nedeniyle bazı kullanıcılar bilgisayarların fabrikadan zaten sarıya yakın bir renkte çıktığını düşünüyor. Gerçekte birçok model ilk üretildiğinde çok daha açık gri veya krem görünüyordu.

Sararmanın önemli nedenlerinden biri kullanılan ABS plastik ve içerisindeki katkı maddelerinin yıllar boyunca ışık, ısı ve oksijenle etkileşime girmesi. Dönemin elektronik ürünlerinde yanıcılığı azaltmak amacıyla kullanılan bazı alev geciktirici katkılar da yaşlanma sürecindeki renk değişimiyle ilişkilendiriliyor.

Güneş ışığına ve özellikle ultraviyole ışınlara maruz kalma bu değişimi hızlandırabiliyor. Aynı bilgisayarın ışığa daha fazla maruz kalan ön yüzü ile kapalı kalan bölümleri arasında belirgin renk farkları oluşmasının sebeplerinden biri bu.

Sigara dumanı, kir ve kullanım ortamı da yüzeyin görünümünü daha kötü hâle getirebiliyor. Yani gördüğünüz sarılığın tamamını tek bir kimyasal sürece bağlamak doğru olmaz.

Retro bilgisayar meraklıları sararmış plastikleri eski görünümüne yaklaştırmak için “Retrobright” adı verilen yöntemlere başvurabiliyor. Hidrojen peroksit ve ışık kullanılan bu işlemler bazı plastiklerde sararmayı azaltabiliyor ancak yanlış uygulamalar yüzeye zarar verebildiği için risksiz bir restorasyon yöntemi sayılmıyor.

Siyah bilgisayar kasaları ne zaman yaygınlaşmaya başladı?

Bej bilgisayarlar bir gecede ortadan kaybolmadı. 1990'ların sonlarından 2000'lerin başlarına doğru tüketici elektroniğinin tasarım anlayışı değiştikçe bilgisayarların görünümü de dönüşmeye başladı. Ev bilgisayarları artık yalnızca çalışma aracı değil, eğlence ve multimedya cihazı olarak da pazarlanıyordu.

Apple'ın 1998 yılında tanıttığı ilk iMac bu değişimin en çarpıcı örneklerinden biriydi. Bondi Blue adı verilen mavi tonuyla yarı saydam plastik kullanan iMac, bilgisayarın mutlaka bej bir kutu olmak zorunda olmadığını açık biçimde gösterdi. Daha sonra farklı renklerde iMac modellerinin çıkması bu yaklaşımı daha da belirginleştirdi.

PC dünyasında ise siyah ve koyu gri kasalar giderek daha yaygın hâle geldi. 2000'li yıllarda oyunculara yönelik donanım pazarının büyümesiyle bilgisayar kasası başlı başına bir tasarım ürününe dönüştü. Yan pencereler, LED fanlar, agresif ön paneller ve farklı malzemeler kullanılmaya başlandı.

Optik sürücü ve disket sürücüsü üreticileri de siyah ön panelli modeller sunmaya başladıkça tamamen siyah sistem toplamak kolaylaştı. Monitörlerin CRT'den LCD'ye geçişi de masaüstünün genel görünümünü değiştirdi.

Bej artık modernlik yerine eski bilgisayarları çağrıştırıyordu. Bir zamanlar profesyonel ve ciddi görünen renk, birkaç yıl içerisinde teknolojik nostaljinin simgesine dönüşmüştü.

Oyuncu bilgisayarları kasa tasarımını tamamen değiştirdi

Bilgisayar donanımının performans odaklı bir hobiye dönüşmesi kasa tasarımında büyük bir kırılma yarattı. Kullanıcılar yalnızca işlemci veya ekran kartını seçmekle kalmıyor, bilgisayarın masada nasıl görüneceğine de karar vermek istiyordu. Bej ve kapalı metal kutular bu yeni beklentiye pek uygun değildi.

2000'lerde kasa modlama kültürü giderek büyüdü. Kullanıcılar kasalarının yan panellerini keserek pleksi pencereler ekliyor, soğuk katot aydınlatmalar ve renkli fanlar kullanıyordu. Üreticiler kısa sürede bu ilgiyi fark etti ve modlama işlemlerini fabrikadan hazır sunmaya başladı.

Sonraki yıllarda temperli cam yan paneller ve RGB aydınlatma neredeyse oyuncu bilgisayarlarının standart tasarım öğelerine dönüştü. Kasanın içerisindeki ekran kartı, RAM ve sıvı soğutma sistemi artık saklanması gereken parçalar değil, gösterilmek istenen bileşenlerdi.

Bu dönüşüm renk seçeneklerini de artırdı. Siyah uzun süre baskın kaldı ancak beyaz sistemlerin yeniden popülerleşmesiyle açık renk kasalar farklı bir kimlikle geri döndü. Günümüzde pastel renkler ve ahşap detaylar kullanan kasalar bile bulunabiliyor.

İronik biçimde bilgisayar endüstrisi onlarca yıl sonra yeniden açık renkli kasalar üretmeye başladı. Fakat bugünkü beyaz oyuncu kasasının amacı 1990'lardaki bej ofis bilgisayarından tamamen farklı. Biri ortamda mümkün olduğunca sade görünmeye çalışırken diğeri masanın tasarımının önemli bir parçası olmayı hedefliyor.

Bej bilgisayarlar gerçekten daha mı ucuzdu?

Bej rengin yıllarca kullanılmasını yalnızca “en ucuz renk buydu” şeklinde açıklayan yorumlarla karşılaşmak mümkün. Seri üretim ve malzeme tercihleri maliyet üzerinde etkili olsa da bütün bir dönemi tek başına bu gerekçeyle açıklamak fazla basit kalıyor.

Bilgisayar üreticilerinin çok büyük adetlerde aynı renk parçalar sipariş etmesi doğal olarak üretimi kolaylaştırıyordu. Kasa, klavye, fare ve monitör için yaygın kullanılan nötr renklerin tercih edilmesi tedarik zincirinde standartlaşma sağlıyordu. Fakat üreticiler isteseydi farklı pigmentlerle başka renklerde plastik parçalar da üretebilirdi.

Asıl mesele, bunu yapmak için güçlü bir sebep bulunmamasıydı. Kurumsal müşteriler sade renkleri kabul ediyor, ev kullanıcıları bilgisayarın rengini satın alma kararının merkezine koymuyor ve rakip üreticilerin büyük bölümü benzer tasarım anlayışını izliyordu.

Üstelik bilgisayarın görünümünün kişisel tarzın ifadesi hâline gelmesi için pazarın da değişmesi gerekiyordu. PC'ler evlere daha fazla girdikçe ve teknoloji günlük hayatın görünür bir parçasına dönüştükçe kullanıcı beklentileri çeşitlendi.

Renk seçeneğinin gerçek bir satış argümanı hâline gelmesiyle üreticilerin yaklaşımı da değişti. Bu açıdan bej kasaların ortadan kalkması yeni bir plastik teknolojisinin keşfedilmesinden çok bilgisayarın toplumdaki rolünün değişmesiyle ilgiliydi.

Bej kasa dönemi neden hâlâ bu kadar kolay hatırlanıyor?

Eski bilgisayar fotoğraflarında bej kasa, CRT monitör, disket sürücüsü ve kablolu klavyeyi yan yana görmek belirli bir dönemi saniyeler içinde hatırlatıyor. Bunun nedeni bu tasarımın uzun süre boyunca son derece tutarlı biçimde kullanılmış olması.

Bugünün bilgisayarları arasında büyük görsel farklılıklar bulunuyor. Bir kullanıcı sade beyaz mini PC tercih ederken başka biri devasa RGB oyuncu kasası kullanabiliyor. Dizüstü bilgisayarlar, hepsi bir arada sistemler ve küçük form faktörlü modeller de masaüstü bilgisayar görüntüsünü çeşitlendirdi.

1990'ların bilgisayar masası ise çok daha kolay tanınabiliyor. Büyük CRT monitör ve yatay ya da dikey bej kasa, dönemin ortak görüntülerinden biriydi. Bu yüzden retro oyunlarda, filmlerde veya eski bir ofisi canlandıran sahnelerde birkaç bej bilgisayar görmek bile dönemi anlatmaya yetiyor.

Bej rengin hikâyesi aslında kişisel bilgisayarın geçirdiği dönüşümü de gösteriyor. Bilgisayar önce ciddi bir ofis cihazıydı, ardından ev eğlence sistemine, oyun platformuna ve kişisel tarzın parçasına dönüştü. Kasaların rengi de bu değişimi takip etti.

Bugün bej bir bilgisayar kasası piyasaya çıksa muhtemelen “sıkıcı ofis bilgisayarı” yerine retro tasarım olarak pazarlanırdı. Siz de bej kasa ve CRT monitörlü bilgisayarlarla büyüdüyseniz ilk bilgisayarınızın nasıl göründüğünü yorumlarda anlatın, bu görüntüyü özleyen birini tanıyorsanız yazıyı ona gönderip küçük bir 90'lar nostaljisi yaşatın.