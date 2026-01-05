Power Bank'ler, Oyun Aksesuarları ve Dahası: İşte Belkin'in CES 2026'da Duyurduğu Tüm Ürünler

Aksesuarlarıyla tanıdığımız Belkin, CES 2026'ya bomba gibi başladı. Şirket, yeni nesil ürünlerini tanıttı.

Tüm teknoloji dünyasının beklediği Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 2026, 6-9 Ocak tarihleri arasında ABD’nin Las Vegas şehrinde resmen gerçekleştirilecek. Etkinlikte her alandan teknoloji devleri boy gösterecek, yeni ürün ve teknolojiler bizlerle buluşacak. Bunlardan biri de Belkin olacak.

Özellikle Apple cihazlarıyla uyumlu aksesuarlarıyla tanıdığımız Belkin, CES 2026 kapsamında birçok yeni ürününü bizlerle buluşturdu. Yeni nesil şarj cihazları, oyun aksesuarları ve çok daha fazlası fuarda sergilenecek ve yeni yılda kullanıcıların beğenisine sunulacak. İşte Belkin’in CES 206 kapsamında duyurduğu ürünler.

UltraCharge Pro Power Bank

Şirket, şarj alanında yeni nesil ürünleriyle iyice öne çıkmayı planlıyor. Bu kapsamda tanıtılan ürünlerden biri de UltraCharge Pro Power Bank. 10.000 mAh kapasiteyle gelen power bank, 34 saatlik ekstra pil ömrünü cihazlarda sunabiliyor. Qi2 25W kablosuz şarj desteği ve 30W USB-C hızlı şarj ile geliyor.

UltraCharge Pro Power Bank’te 2 cihazı aynı anda şar etme, hafif ve yumuşak dokunuşlu silikon tasarım, aksesuar takılması için manyetik halka, kameralar ile uyumlu tasarım gibi özellikler var. Cihazın fiyatı 99,99 dolar olacak ve Şubat 2026’da satışa sunulacak.

BoostCharge Slim Power Bank

Bir diğer ürün ise BoostCharge Slim Power Bank. Ultra ince cep dostu tasarıma sahip ürün, 5000 mAh 20W ve 10000 mAh 30W seçenekleriyle sunulacak. 15W’a kadar kablosuz şarjı da destekleyecek. Kablosuz şarj pedi ve USB-C bağlantı noktalarıyla esnek şarj seçenekleri, cm uzunluğunda USB-C - USB-C kablosu gibi özellikleri var. Fiyatlar 59,99 dolar ve 84,99 dolar olarak açıklandı. 2026’nın ikinci çeyreğinde satışa çıkacak.

UltraCharge Pro Laptop Power Bank

Güçlü kullanıcılar, içerik üreticileri ve seyahat edenler için tasarlanmış yüksek kapasiteli, yüksek hızlı bir güç çözümü olan bu power bank, tek bir taşınabilir kaynaktan dizüstü bilgisayarları, tabletleri, oyun cihazlarını ve telefonları hızlı şarj etmek için yeterli çıkış gücü sağlıyor. 240W'a kadar toplam güç ve 27.000 mAh pil ile MacBook Pro 14, Nintendo Switch 2 ve iPhone 17 gibi cihazlar için hızlı şarjı destekliyor. Aynı anda üç cihaza kadar şarj etme, entegre USB-C örgülü kablo, 100W geçişli şarj gibi özellikleri var. Fiyatı 149,99 dolar olacak açıklandı. Mart 2026’da ise satışa çıkacak.

UltraCharge Pro 2'si 1 Arada Dönüştürülebilir Şarj Cihazı

Hareket hâlindeyken kullanım için tasarlanan bu model, Qi2 25W desteğiyle geliyor. 5 mm kalınlığa kadar olan cihaz kılıflarıyla uyumluluk, Apple MFi sertifikalı saat şarj cihazı ile hızlı şarj, dönüştürülebilir tasarım, stand veya şarj pedi modu desteği gibi özellikleri var. 99,99 dolara satılacağını da ekleyelim.

UltraCharge Modüler Şarj İstasyonu

Maksimum hız ve çok yönlülük için tasarlanan bu Qi2 25W modüler şarj istasyonu, bir telefona, kulaklığa ve akıllı saate aynı anda hızlı ve verimli güç sağlıyor. Kompakt tasarımı sayesinde kolayca paketlenip taşınabilirken, manyetik hizalama cihazların her seferinde en uygun şarj konumuna oturmasına olanak tanıyor. 3 mm’ye kadar kılıflarla uyumluluk, 1,5 metre uzunluğunda USB-C - USB-C kablosu ve 45W USB-C güç kaynağı, yumuşak tasarım gibi özellikleri var. Yılın ilk çeyreğinde çıkacak ürünün fiyatı 64,99 dolar olarak açıklandı.

ConnectAir Kablosuz HDMI Ekran Adaptörü

ConnectAir Kablosuz HDMI Ekran Adaptörü ile herhangi bir USB-C cihazından zahmetsizce ekran yansıtın ve sunum yapmanıza olanak tanıyor. 80 ms'nin altında ultra düşük gecikme süresi, USB-C bağlantı noktasına sahip dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve akıllı telefonlarla uyumluluk, HDMI alıcısı televizyonlara, monitörlere veya projektörlere bağlanma, 8 adede kadar verici desteği, Belkin 4 Noktalı Güvenlik Sistemi gibi özelliklerle geliyor. 149,99 dolar fiyatı olan cihaz, 2026’nın ilk çeyreğinde çıkacak.

Connect 8-Port Dual Display USB-C Hub

Modern hibrit çalışma ortamları için tasarlanan ve tek bir USB-C bağlantı noktasını, 60Hz'de çift 4K ekran desteğiyle tam bir verimlilik iş istasyonuna dönüştüren bu cihaz, Windows'ta 60 Hz'de çift 4K harici ekranı veya Mac'te tek bir 4K ekranı destekliyor. Aynı anda 8 cihaza kadar bağlantı imkânı, 100W'a kadar güç aktarımı, monitör gizlilik düğmesi, 10 Gbps seviyesine kadar veri aktarım hızları, 1 Gb Ethernet portu gibi özelliklere sahip. 99,99 dolarlık fiyatı var. 2026’nın ikinci çeyreğinde satışa çıkacak.

Nintendo Switch 2 için Pro Şarj Kılıfı

Nintendo Switch için tasarlanan bu model, gücü, korumayı ve taşınabilirliği tek bir üstün pakette sunabiliyor. 10.000 mAh’lik kapasite, 30W’a kadar hızlı şarj, kalan pil önrünü gösteren LCD ekran gibi özellikleri var. Şu anda belli pazarlarda satışa sunulan ürünün fiyatı 99,99 dolar olarak açıklandı.