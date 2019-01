Batman ve Suicide Squad 2'nin Vizyon Tarihi Açıklandı

Aquaman'i kenarda bırakacak olursak DC filmlerinin sinema salonlarında beklenilen hasılatı yapamadığını söyleyebiliriz. Bununla birlikte son birkaç yıldır devam eden süper kahraman filmleri furyası, Aquaman'in başarısı ile birlikte yeni DC filmlerinin merak edilmesine neden oldu.

Süper kahraman filmleri denince akla ilk gelen yapım şirketlerden biri olan DC’nin sahibi olan Warner Bros, Ben Affleck'in yer almayacağı yeni Batman filminin, sinema severlerde şimdiden heyecan oluşturan yeni Suicide Squad filminin ve Super Pets filminin ne zaman vizyona gireceğini açıkladı.

Hollywood Reporter tarafından aktarılan bilgiye göre DC, Ben Affleck'in oyuncu kadrosunda yer alamayacağı ilk Batman filmini 25 Haziran 2021’de vizyona sokacak. Filmin senaristliğini Maymunlar Cehennemi serisini de yazmış olan Matt Reeves üstlenecek. Yeni filmde karşımıza çok daha genç bir Bruce Wayne çıkacak.

Eğer Ben Affleck'i Batman rolünde bir kez daha görmek istiyorsanız, sizin için güzel haberlerimiz bulunuyor. Renkli karakterleri sayesinde DC’nin başarılı yapımlarından biri olan Suicide Squad, ikinci filmi ile 6 Ağustos 2021’de vizyona girecek. Filmde Ben Affleck’i son kez Batman rolünde izleyeceğiz.

Geleceğine dair ilk kez geçtiğimiz yıl söylentilerin çıktığı DC Legion of Super-Pets filmi ise 21 Mayıs 2021’de seyircilerle buluşacak. Bir animasyon filmi olmasını beklediğimiz DC Legion of Super-Pets hakkında şu an için elimizde fazla bilgi bulunmuyor ancak Super-Pets takımının 1962’ye dayanan bir geçmişi olduğunu söyleyebiliriz.