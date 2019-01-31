Sinema Yasasında Karar Çıktı Fakat Huzursuzluk Devam Ediyor

Sinema dünyasında yaşanan krizde tam her şey rayına girdi derken bir takım problemlerin halen sürdüğü ortaya çıktı.

Mars Grup ile Türk film yapımcıları arasında patlak veren kriz bir süredir ülke gündemini meşgul ediyordu. İki tarafın bir türlü anlaşamaması sonrasında hükümet konuya el atmış ve dün, yeni Sinema Yasası ile önemli kararlar alınmıştı.

Ancak son gelen haberler krizin halen nihai olarak çözülemediği yönünde. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Ata Demirer, Şahan Gökbakar, Oktay Kaynarca, Timur Savcı gibi birçok sektör temsilcisi, yasanın 1 Temmuz'da uygulamaya geçecek olmasından duydukları endişeleri paylaştı.

Bu döneme kadar vizyona girecek filmlerde birçok sıkıntı yaşanabileceğini belirten yapımcılar, bir prezervatif firmasıyla peynir firmasının yaptığı bilet promosyonunu Bakan Ersoy'a göstererek durumun ciddiyetini anlattı.

Konuyla ilgili konuşan Türk sinema ve dizi yapımcısı Timur Savcı şunları kaydetti:

“Yasanın bu kadar kısa sürede çıkması bizim için çok önemli. Sinema sektörünü kurtaran bir yasa. Fakat sinema salonları 1 Temmuz’a kadar yine suiistimal etmeye devam edecek. Marketlerde birçok üründe de promosyon, toplu satış, kampanya gibi uygulamalar devam edece. Peynir markası ve doğum kontrol ürün markası ile kampanya yapılıyor. Kampanyalar 1 Temmuz’a kadar devam ederse çok sıkıntı yaşanır. Firma reklamını yapıyor mutlu, sinema gelir elde ediyor, seyirci biletini kampanya ile bedavaya alıyor mutlu. Filmi yapanların hiçbir geliri yok. Burada bir yanlışlık var. 2 Temmuz’a kadar kampanya uygulaması serbest gibi görünüyor.”