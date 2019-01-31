Birds of Prey Filminden İlk Tanıtım Fragmanı Geldi

DCEU, tamamen kadın karakterlerden oluşan kahraman ekibi ‘Birds of Prey’in filmi için kısa tanıtım videosu yayınladı.

Filmin oyuncu kadrosunda Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell, Ella Jay Bosco, Ewan McGregor, Rosie Perez, Ali Wong, Robert Catrini, Steven Williams, Derek Wilson gibi pek çok isim yer alıyor. 2020 yılında gelecek olan filmin ilk tanıtım videosunda karakterlerin kostümleri içerisinde birer görüntüsünü görüyoruz. Teaser, 'yakında görüşürüz' mesajı ile bitiyor.

Filmin yönetmenliğini yeni nesil genç yönetmenlerden Cathy Yan üstlenirken, senaryosunu kaleme alma görevi ise Bumblebee filminin senaristliğini de yapan Christina Hodson’a verilmiş. Suicide Squad filmi vizyona girdiğinde duyurusu yapılan filmde ekibin, anti kahraman kadın karakterlerden oluşturulacağı açıklanmıştı.

Filmin konusu ise bir genç kızı kötü niyetli bir mafya babasının elinden kurtarma temelli bir görev olacak. Margot Robbie’nin hayat verdiği Harley Quinn, Jurnee Smollett-Bell tarafından canlandırılan Black Canary, Mary Elizabeth Winstead’in beyaz perdeye aktardığı Helena Bertinelli/The Huntress, Ewan McGregor’un (Roman Sonis/Black Mask) karakterine karşı mücadele edecek. Ekibin korumaya çalıştığı genç kız Cassandra Cain’i ise Ella Jay Basco canlandıracak.

Film, ülkemizde 7 Şubat 2020’de gösterime girecek.

Cassandra Cain dördüncü Batgirl olarak biliniyor. Suikastçiler David Cain ve Lady Shiva’nın çocuğu olan ve yakın dövüş ustası olarak yetiştirilen Cain, daha sonra Batgirl olmayı bırakıp, Black Bat adıyla Batman Incorporated’a katılmıştı.