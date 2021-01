Küba Füze Krizi’ni sona erdiren İngiliz ajanı Greville Wynne‘in hikayesini anlatan ve Wynne rolünde başarılı oyuncu Benedict Cumberbatch'in rol aldığı The Courier'den ilk fragman geldi.

Doctor Strange ve Sherlock gibi başarılı yapımlardaki harika performansıyla son yıllarda hepimizin gönlünde taht kurmuş olan yetenekli oyuncu Benedict Cumberbatch, senaryosu gerçek hikayelere dayanan yepyeni bir 'ajan filmi' ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Küba Füze Krizi'ni konu edinen The Courier'in yönetmen koltuğunda ise Cumberbatch ile daha önce de çalışmış olan Dominic Cooke oturuyor.

Soğuk Savaş devam ederken CIA’in Sovyet nükleer programına girmesine yardımcı olan, ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki Küba Füze Krizi’ni sona erdiren, ABD ve Sovyetler Birliği arasında çıkması çok muhtemel görünen nükleer savaşın önüne geçen Greville Wynne'in hikayesini konu edinen yapım, hem senaryosu hem de oyuncu kadrosuyla merak uyandırıyor.

Senaryoda Tom O'Connor'ın imzası var:

Filmin senaryosunda, daha önce başrollerinde Samuel L. Jackson, Ryan Reynolds ve Gary Oldman'ın yer aldığı The Hitman's Bodyguard'ın da senaritsi olan Tom O'Connor'ın imzası bulunuyor.

Filmin oyuncu kadrosunda ise Greville Wynne'e krizi önleme konusunda yardımcı olan en büyük isim olan Oleg Penkovsky rolünde Merab Ninidze, The Marvelous Mrs. Maisel dizisiyle adından bolca söz ettiren Rachel Brosnahan, özellikle Chernobyl'deki rolüyle büyük çıkış yakalayan Jessie Buckley gibi yetenekli isimler

Pandemiden nasibini alarak vizyon tarihini erteleyen yapım, Mart ayında vizyona girmeye hazırlanıyor:

The Courier, dünya prömiyerini aslında geçtiğimiz yılın başlarında Sundance Film Festivali'nde gerçekleştirmişti ancak pandemi sebebiyle filmin vizyon tarihi ertelenmişti. Şimdi ise yapım 19 Mart tarihinde ABD'de sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Ülkemizde koronavirüs salgını önlemleri kapsamında sinema salonları bildiğiniz üzere şu an için hizmet vermiyor. Bu süreç belirsizliğini korurken haliyle The Courier'in ülkemizde vizyona girip girmeyeceği de şu an için net olarak bilinmiyor.

The Courier'in ilk fragmanına buradan göz atabilirsiniz: