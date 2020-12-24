Warner Bros, yakın zamanda vizyona girecek yapımlarını aynı anda HBO Max üzerinden de yayınlayacağını açıklamıştı. Firma bu uygulamayı 2023'te sonlandıracak.

Dünyayı saran Covid-19 salgınının en çok vurduğu sektörlerin arasında hiç şüphe yok ki eğlence sektörü de yer alıyor. Pek çok ülkede eğlence salonları, etkinlik merkezleri ve tabii ki sinemalar geçici olarak kapalı durumda bulunuyor.

Warner Bros, pandemi başladığında ilk olarak filmlerinin vizyon tarihini erteleme yoluna gitmişti. Sinemaların daha uzun süre açılmasının, açılsa bile tam kapasiteyle dolmasının zor olduğu ortaya çıktıktan sonra ise firma, yapımlarını vizyona girdiği gün HBO Max üzerinden de yayınlayacağını açıklamıştı.

HBO Max geçici çözüm olacak

Warner Bros'un 2021 yılında filmleri beyazperdede vizyona soktuğu anda HBO Max üzerinden de yayınlama kararı geçici bir çözüm gibi gözüküyor. Variety'nin haberine göre Mad Max'in öncesini anlatan Furiosa, animasyonla canlı oyuncuların bir araya geleceği Coyote vs Acme ve The Color Purple'ın müzikal versiyonu 2023 yılında sinemalarda gösterime girecek ancak HBO Max'a dair bir açıklama yok.

Medya devi, görünen o ki pandemi sonrasında geçmişteki alışıldık düzene dönmeyi planlıyor. İlk olarak Furiosa 23 Haziran 2023'te vizyona girecek. Coyote vs Acme ise 21 Temmuz 2023'te vizyona giriş yapacak. The Color Purple ise 20 Aralık 2023 tarihinde beyazperdede olacak.

Warner Bros aslında pandemi süreci için HBO Max'i geçici bir çözüm olarak ele aldığını belli etmişti. Yine de Dune'un yönetmeni Denis Villeneuve ve Tenet'in yönetmeni Christopher Nolan, Warner Bros'un HBO Max'i öne çıkarmak için sinemayı baltaladığını iddia etmişti.

Orta vadede salonlara dönüş

Warner Bros'un planı belki de kısa vadede sanatçıları memnun etmeyecek ancak orta vadede sinema salonlarına geri dönülecek. Bu durum, sanatçıların Warner Bros ile yollarını ayırmasına da engel olacaktır.

Salgın nedeniyle yayın servislerinin sinema alternatifi haline gelmesi oldukça ilginç bir deneyim olacak. Durumu zayıf olan sinemalar zor günler geçiriyor olsa da 2023 yılında beyazperde umuyoruz ki yeniden ayağa kalkacak.