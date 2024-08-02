Hepimizin vücudunda en az bir tane de olsa ben var. Kimi insanda bir elin parmağını geçmezken kimi insanda da onlarca… Neden herkeste aynı oranda ben yok ve bu benler neye göre oluşuyor?

Çocukluktan itibaren vücudumuzla bütünleşen benler, bazen de yaş ilerledikten sonra ortaya çıkabiliyor.

“Cildin her bölgesinde oluşan benler için endişe etmeli miyiz? Neden ve nasıl oluşur?” diye merak ediyorsanız, okumaya devam edin!

Benler, cildin her bölgesinde oluşabilen, genellikle zararsız pigmentli oluşumlardır.

Benlerin oluşumu, ciltteki melanosit hücrelerinin bir araya gelmesinden kaynaklanıyor. Melanositler, melanin adı verilen pigmenti üretiypr ve bu pigment cilde rengini veriyor.

Normalde melanin, cildimize eşit şekilde dağılırken bazen bu hücreler kümelenir ve benlerin oluşmasına neden olur. Normalde melanin, cildin farklı bölgelerine dağılırken melanositler kümelendiğinde bu pigmentli oluşumlar yani benler ortaya çıkıyor.

Tabii başka sebepleri de var.

Genetik yatkınlıklar da benlerin oluşumunda önemli bir rol oynuyor. Onun dışında ergenlik dönemi, hamilelik ve yaşlanma gibi hormonal değişiklikler benlerin sayısını ve görünümünü etkiliyor.

Uzun süreli veya yoğun Güneş maruziyetinin de melanositlerin aşırı pigment üretmesine neden olduğunu unutmamamız gerek.

Benler genellikle çocukluk yıllarında ortaya çıkar.

Benler, zaman içinde çeşitli değişiklikler gösterebiliyor. Büyüyebilir, küçülebilir, renk değişikliği yaşayabilir veya şekil değiştirebilirler. Bu değişiklikler, genellikle uzun yıllar boyunca cildin değişmesiyle ortaya çıkar ve endişe edilecek bir durum oluşturmaz.

Ancak benlerde ani bir büyüme, renk değişimi, kanama veya şekil değişikliği gözlemlendiğinde bir dermatologa başvurmak gerektiğini söylememiz gerek.

Melanoma, cilt kanserlerinin en tehlikeli türlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Bu yüzden benler, cilt kanseri için risk faktörü taşıyor. Yapılan araştırmalar, melanoma olgularının yaklaşık yarısının, daha önce var olan benlerde meydana gelen değişikliklerle ilişkilendirildiğini gösteriyor.

Benlerin değerlendirilmesinde dikkat edilmesi gereken bazı özellikler var. Asimetrik, kenar düzensizliği olan, rengi açık kahverengiden siyaha değişebilen ve çapı genellikle 5 mm’den büyük olan benler, atipik benler olarak sınıflandırılır ve melanoma gelişimi açısından yüksek risk grubuna giriyor.

Doğuştan var olan, özellikle 1.5 cm’den daha büyük olan benlerin de düzenli olarak takip edilmesi gerekir.

Melanoma riskini artıran diğer faktörler arasında uzun süre kapalı ortamlarda bulunup kısa süreli tatillerde aşırı Güneş ışığına maruz kalmak ve Güneş yanıkları yer alır. Ayrıca solaryum gibi yapay ultraviyole ışınları da melanoma riskini artırıyor.

Eğer aksi bir durum yaşıyorsanız en sağlıklı ve güvenilir sonuç bir dermatolog uzmanı ile görüşmek olacaktır.

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