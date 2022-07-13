Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre benzin fiyatlarına bir kez daha indirim yapılacak. Bu indirim, litrede 1,52 TL olarak kayıtlara geçecek.

Türkiye'nin bir numaralı gündem maddeleri arasında yer alan akaryakıt fiyatları ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Brent petrol fiyatlarının gerilemeye başlamasıyla benzin grubu fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre benzinde bu gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde indirim gelecek.

Edinilen bilgilere göre benzinin litresi, bu gece yarısı itibarıyla 1 lira 52 kuruş ucuzlayacak. İndirim, pompa fiyatlarına doğrudan yansıyacak. Bir vatandaş, bu gece yapılacak indirimle 50 litrelik deposunu 76 TL daha ucuza dolduracak. Motorin grubu içinse şimdilik herhangi bir indirim beklentisi söz konusu değil.

Büyük şehirlerdeki fiyatlar nasıl değişecek?

Benzindeki indirim beklentisi gerçek olursa, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki pompa fiyatları şu şekilde değişecek:

İstanbul: 23,70 TL

23,70 TL Ankara: 23,82 TL

23,82 TL İzmir: 23,82 TL

Diğer akaryakıt haberlerimizde hatırlattığımız gibi; sektördeki piyasa serbestisini bir kez daha hatırlatalım. Yani fiyatlar, bulunduğunuz il ve ilçeye göre birkaç kuruşluk değişimlere sahne olabilir.