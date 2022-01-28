Benzin İstasyonlarının Neden Teker Teker Kapandığı Açıklandı

Ne yazık ki akaryakıt fiyatlarına gelen zam haberleriyle aklımıza kazınan EPGİS, bugün zamlar sonrasında benzin istasyonlarının neden kapandığını açıklayan bir hesap paylaştı. Bu hesaba göre bayiler, litre başına neredeyse 50 kuruş zarar ediyorlar.

Ekim ayında sizlerle paylaştığımız haberde, Eşel Mobil Sistemi’ndeki sorun nedeniyle benzine bir anda 2,5 – 3 TL’lik zam gelebileceğini açıklamıştık. Bu haberi paylaştığımızda dolar 9 TL’yi zorluyordu ve benzinin litre fiyatı ortalama 8 TL idi. Bugünse dolar kuru 13,60 seviyesinde, benzin fiyatlarıysa ortalama 14 TL seviyesinden listeleniyor.

Dolar kuru ve enflasyonun, Eşel Mobil Sistemi’ndeki durumun üstüne binmesiyle oluşan bu muhteşem zammın önüyse halen durdurulabilmiş değil. İşin kötü yanı bu durum yalnızca araç sahiplerini değil, bayileri de kötü etkilemeye başladı. Öyle ki şu ana kadar Türkiye genelinde yüzlerce akaryakıt istasyonu kapandı ve bu kapanmaların devam etmesi bekleniyor. Peki, bayiler benzine bu kadar zam gelmesine rağmen neden zarar ediyor?

Bir litre benzinin fiyatı nasıl oluşuyor?

EPGİS, Twitter’dan yaptığı paylaşımda rafineriden araç sahibine kadar akaryakıt maliyetini oluşturan kalemlerin paylarını paylaştı. Akaryakıt sektörünün zamlar nedeniyle 800’den fazla benzin istasyonuna veda ettiği ve etmeye devam edeceği açıklamalarının geldiği dönemde yapılan bu paylaşıma göre 1 litre akaryakıtın maliyeti, şu şekilde bölünüyor:

%63’ü ürün fiyatı

%28’i kamu payı (ÖTV, KDV, EPDK gelir payı)

%8’i Dağıtıcı-Bayi payı

Benzin istasyonları, litre başına neredeyse 50 kuruş zarar ediyor

EPGİS tarafından yapılan paylaşıma göre akaryakıt istasyonları özellikle giderlerinin artması nedeniyle zarar etmeye başladılar. Akaryakıtta %8 olan dağıtıcı-bayi payı, bir litre akaryakıtta ortalama 97,26 kuruşa denk geliyor. Bu payınsa yalnızca %4’lük kısmı, yani 48,63 kuruşu bayiye kalıyor. Bayinin litre başına ortalama gideriyse 94 kuruş olarak veriliyor.

Yani bir akaryakıt bayisi, bir litre benzin satışında ortalama 45,37 kurul zarar ediyor.