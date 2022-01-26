Zamlar Sonrası Kaç Benzin İstasyonunun Kapandığı Açıklandı

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), yaptığı bir açıklama ile zamlar sonrası akaryakıt sektöründe yaşanan olumsuzluklardan bahsetti. Açıklamada kapanan akaryakıt istasyonlarının sayısına yer verildi.

Son aylarda ülkemizin önemli gündem maddelerinden biri de akaryakıt fiyatlarına arka arkaya gelen zamlar. Güncel olarak birkaç ay öncesini katlayan akaryakıt fiyatları, tüketicinin yanında koca bir sektörü de olumsuz etkiliyor. Durumun vehametini ortaya koyan açıklama ise PÜİS'ten geldi.

Sektörün karşılaştığı sıkıntılı durumdan bahseden PÜİS Genel Başkan Yardımcısı Musa Ertaş, dolar kurundaki dalgalanmalar ve kâr paylarının düşük kalması sebebiyle yalnızca geçtiğimiz Kasım ve Aralık aylarında 800'den fazla akaryakıt istasyonunun kapandığını belirtti.

''Bu ay sonuna kadar bin 500 istasyon kapanabilir''

Zamlardan tüketici kadar sektörün ve çalışanların da etkilendiğin vurgulayan Ertaş, açıklamasında "Geçtiğimiz kasım ve aralık ayı içerisinde 800'e yakın istasyonumuz kapandı. PÜİS olarak tespitlerimiz bu. Durum böyle devam ettiği sürece, bu ay sonuna kadar da yaklaşık bin 500'e yakın istasyonumuzun kapanacağını bize gelen telefon trafiği ve müracaatlardan anlamış durumdayız" şeklinde konuştu.

Ertaş aynı zamanda "Pazarda bakıldığı zaman şöyle zannediliyor; 'Hadi yine köşeyi döndünüz, zam geldi’ gibi böyle bir anlayış içinde bizim tüketicimiz. Halbuki tam tersi, bizim satmış olduğumuz en azından kredi kartı ile sattığımız ve bir ay sonra parasını aldığımız üründe bile yüzde yüz artış oldu. Bu şu demek; eğer 100 TL piyasadan, kredi kartından alacağınız var ise şu an 50 TL’ye inmiştir bizim alacağız. Aynı şekilde sermayemiz ikiye katlanmıştı. Böyle bir küçülmeye gitti, ciddi manada sıkıntı var.'' ifadelerini kullandı.