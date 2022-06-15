Cumhurbaşkanından Akaryakıt Fiyatlarıyla İlgili Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan akaryakıt fiyatları ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Erdoğan, fiyatların hem rahatsız edici hem de sürdürülebilir seviyelerin üzerinde olduğunu söyledi.

Uzun süredir Türkiye'nin gündemini meşgul eden akaryakıt fiyatları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da gündeme getirildi. Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan, fiyatların geldiği noktanın kabul edilemez olduğunu söyledi.

"Pompa fiyatlarında ortaya çıkan rakamlar gerçekten rahatsız edici düzeydedir. Petrol tüketiminin çok büyük bölümünü ithalat ile karşılayan bir ülke olarak hem ham petrol fiyatlarındaki yükselişten hem de kurdaki artıştan anında etkileniyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevcut fiyatların yalnızca Türkiye için değil, hiçbir ülke için sürdürülebilir olmadığını ifade etti.

"Pompa fiyatlarının da gerileyeceğini ümit ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Petrol fiyatlarındaki aşırı yükselmeye bağlı olarak, pompa fiyatlarında ortaya çıkan rakamlar gerçekten rahatsız edici düzeydedir. Keşke ülkemizin her yerinden petrol fışkırıyor olsa da bu durumun önüne geçebilsek. Ama petrol tüketiminin çok büyük bölümünü ithalat ile karşılayan bir ülke olarak hem ham petrol fiyatlarındaki yükselişten hem de kurdaki artıştan anında etkileniyoruz.

Petrol fiyatlarının katlanarak artan bu seviyesinin sadece bizim değil, hiçbir ülke bakımından sürdürülebilir olmadığı açıktır. Bu fiyatların makul fiyatlara düşmesiyle birlikte pompa fiyatlarının da gerileyeceğini ümit ediyoruz."