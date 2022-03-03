Sektör kaynaklarının bugün motorine zam gelmesini beklediklerini açıklamalarının ardından EPGİS, yalnızca motorin değil, benzine de zam geldiğini duyuran paylaşımı yaptı. Üstelik zam, beklentilerin de üzerindeydi.

Dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde benzin ve motorine savaş kaynaklı zam beklentisi oluştuğundan ve sektör kaynaklarının iddialarından bahsetmiştik. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), akşam saatlerinde yaptığı açıklamalarla zammı resmen duyurmuştu. Bugünse sektör, yeniden bir zam beklentisi içine girmişti.

İddialara göre bu kez gelecek zam, motorin özelinde olacaktı. 1 TL olarak yansıması beklenen zam, beklentilerin de üzerinde gerçekleşti. EPGİS, Twitter'dan yaptığı paylaşımla benzine 0,53 TL, motorineyse 1,33 TL zam geldiğini açıkladı.

EPGİS'in paylaşımı:

Zam, üç büyük şehirdeki fiyatlara böyle yansıyacak:

İstanbul: Benzin: 17,43 TL -> 17,96 TL Motorin: 17,57 TL -> 18,90 TL

Ankara: Benzin: 17,53 TL -> 18,06 TL Motorin: 17,68 TL -> 19,01 TL

İzmir: Benzin: 17,54 TL -> 18,07 TL Motorin: 17,67 TL -> 19 TL



EPGİS Başkanı'ndan KDV çağrısı:

EPGİS Başkanı Fesih Aktaş, yaptığı yazılı açıklamada Rusya krizi ile başlayan ve öngörülemez şekilde yükselmeye devam eden petrol ve akaryakıt fiyatları nedeniyle ekonomide daralmanın sürdüğünü belirtti. Aktaş, EPGİS olarak akaryakıt fiyatları üzerinde yer alan 2,89 TL'lik KDV'de oranın %1'e indirilmesinin duruma yönelik katkı sağlayacağına inandıklarını belirtti.

Aktaş, akaryakıtta %18 olan KDV'li fiyatlar arttıkça devletin tahsil ettiği rakamın da arttığını söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

"19 liraya ulaşan motorinin içerisinde 2 lira 52 kuruş ÖTV ve 2 lira 89 kuruşa varan KDV ile birim maliyette 1 litrede toplamda devlet, 5 lira 41 kuruş vergi almaktadır. Bu verginin KDV olan kısmından 2 lirasının vatandaşa yansıyacak şekilde pompa satış fiyatlarından düşürülmesinin, kalan 89 kuruşun ise hızla kapanan akaryakıt bayileri ile dağıtım şirketlerinin toplam marjına yansıtılmasının hem vatandaş hem de iflasa sürüklenen istasyonlar için can suyu olacaktır."