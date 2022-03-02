Benzin ve Motorine Bir 'Savaş Zammı' Daha Bekleniyor

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre benzin ve motorine bu gece yeni bir savaş zammı gelecek. Brent petrol fiyatı nedeniyle gelecek zamlar, benzinin litresine 88 kuruş, motorinin litresine ise 1,51 TL olarak yansıyacak. EPGİS şimdilik sessiz.

Rusya-Ukrayna savaşının akaryakıt sektörüne olan etkisi kolay kolay geçmeyecek gibi görünüyor. Rusya'ya yönelik yaptırımlar ile savaş hali derken brent petrol fiyatı son yılların en yüksek seviyelerine ulaştı ve bu da akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Sektör kaynaklarından gelen açıklamalarsa benzin ile motorine yeni bir savaş zammı geleceğini ortaya koyuyor.

Edinilen bilgilere göre benzin ve motorine bu gece itibarıyla yeni bir zam daha gelecek. Bu zam, benzinin litresine 88 kuruş, motorinin litresine 1,51 TL olarak yansıyacak. Bu da geçtiğimiz günlerde yapılan indirimin işlevsiz hale geleceği anlamına geliyor. Ancak bu zammın şu an için netleşmediğini belirtelim. Gözler, Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılacak resmi açıklamada...

Akaryakıt fiyatlarındaki son durum nasıl?

Akaryakıt tedarikçilerinin internet sitelerinde yaptığımız kontrollerde, İstanbul'da benzinin litresinin 16,55 TL, motorinin litresinin ise 16,05 TL olduğunu görüyoruz. Ankara'daki vatandaşlarsa benzinin litresi için 16,65 TL, motorinin litresi içinse 16,16 TL ödeme yapıyorlar. Sektör kaynaklarının iddiası gerçek olursa bu fiyatlar nasıl değişecek?

Sektör kaynaklarından gelen açıklamalar gerçek olduğu takdirde benzin, İstanbul'da 17,43 TL, Ankara'da ise 17,53 TL olacak. Motorinse İstanbul'da 17,56 TL, Ankara'da 17,67 TL olacak. Böylelikle motorin fiyatları, benzinin de üzerine çıkmış olacak. LPG'ye ise son iki günde 94 kuruş zam geldiğini belirtelim...