TÜİK, Şubat Ayı Enflasyon Rakamlarını Açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen Şubat 2022 dönemine ait enflasyon verilerini bugün açıkladı. Şubat ayı verileri, beklentilerin üzerine çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), son olarak Ocak 2022 döneminde paylaştığı enflasyon verileriyle Ocak 2021'den Ocak 2022'ye olan enflasyon artışını %48,7 olarak açıklamıştı. Özellikle eylül ayından itibaren hızla artan enflasyonun etkileri hissedilmeye devam ederken Rusya - Ukrayna savaşının patlak vermesi, Türkiye'deki durumu daha da korkutucu kılmıştı.

TÜİK, bugün merakla beklenen Şubat 2022 dönemine ilişkin tüketici enflasyonunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre şubat ayında tüketici fiyatları aylık %4,84 oranında, yıllık bazdaysa (son 12 ayda) %54,44 oranında artış gösterdi. Açıklanan oranlar, yapılan anketlerden çıkan beklentilerin de üzerinde oldu. Bloomberg HT'nin anketi, enflasyonun yıllık %52,85 olarak açıklanması yönündeydi.

Aylık enflasyonda lider gıda ürünleri oldu:

Gıda ve alkolsüz içerikler - %8,41

Ev eşyası - %7

Sağlık - %6,39

Çeşitli mal ve hizmetler - %6,01

TÜFE - %4,81

Ulaştırma - %4,56

Lokanta ve oteller - %4,54

Eğitim - %3,90

Eğlence ve kültür - %2,72

Haberleşme - %1,59

Konut - %1,49

Alkollü içecekler ve tütün - %0,44

Giyim ve ayakkabı - %0,30

ENAG: Enflasyon, yıllık bazda %123,80 oranında arttı

TÜİK ile birlikte kendi enflasyon verilerini açıklayan Enflasyon Araştırma Grubu, Şubat 2022'ye dair verilerini paylaştı. ENAG'a göre enflasyon, aylık bazda %5,44 oranında gerçekleşirken yıllık bazda %123,80 olarak ölçüldü.