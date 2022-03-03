TÜİK, Şubat Ayı Enflasyon Rakamlarını Açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), son olarak Ocak 2022 döneminde paylaştığı enflasyon verileriyle Ocak 2021'den Ocak 2022'ye olan enflasyon artışını %48,7 olarak açıklamıştı. Özellikle eylül ayından itibaren hızla artan enflasyonun etkileri hissedilmeye devam ederken Rusya - Ukrayna savaşının patlak vermesi, Türkiye'deki durumu daha da korkutucu kılmıştı.
TÜİK, bugün merakla beklenen Şubat 2022 dönemine ilişkin tüketici enflasyonunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre şubat ayında tüketici fiyatları aylık %4,84 oranında, yıllık bazdaysa (son 12 ayda) %54,44 oranında artış gösterdi. Açıklanan oranlar, yapılan anketlerden çıkan beklentilerin de üzerinde oldu. Bloomberg HT'nin anketi, enflasyonun yıllık %52,85 olarak açıklanması yönündeydi.
Aylık enflasyonda lider gıda ürünleri oldu:
- Gıda ve alkolsüz içerikler - %8,41
- Ev eşyası - %7
- Sağlık - %6,39
- Çeşitli mal ve hizmetler - %6,01
- TÜFE - %4,81
- Ulaştırma - %4,56
- Lokanta ve oteller - %4,54
- Eğitim - %3,90
- Eğlence ve kültür - %2,72
- Haberleşme - %1,59
- Konut - %1,49
- Alkollü içecekler ve tütün - %0,44
- Giyim ve ayakkabı - %0,30
ENAG: Enflasyon, yıllık bazda %123,80 oranında arttı
TÜİK ile birlikte kendi enflasyon verilerini açıklayan Enflasyon Araştırma Grubu, Şubat 2022'ye dair verilerini paylaştı. ENAG'a göre enflasyon, aylık bazda %5,44 oranında gerçekleşirken yıllık bazda %123,80 olarak ölçüldü.