Türkiye Ramazan Bayramı'na girmeye ve aileleriyle buluşmaya hazırlanırken uzun mesafe seyahat edeceklere kötü bir haber geldi. Benzinin litre fiyatına bu gece itibarıyla 1,33 TL'lik zam beklendiği açıklandı.

Akaryakıt fiyatları sürekli artmaya ve düşmeye (genelde artmaya) devam ederken bugün, bayram öncesinde seyahat planları yapanları üzecek bir haber geldi. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre küreselde petrol fiyatlarının 106 doları aşmasıyla birlikte benzinin litre fiyatına yeni bir zam gelecek.

Edinilen bilgilere göre benzinin litre fiyatı, 30 Nisan Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,33 TL zamlanacak. Motorinde şu anlık herhangi bir zam beklentisi olmazken, benzinin litre fiyatı yeniden 20 TL’nin üzerine çıkacak. Türkiye’nin üç büyük şehrinde benzin fiyatları şöyle güncellenecek:

Yeni zamla üç büyük şehirde benzin fiyatları nasıl değişecek?

İstanbul: 19 TL -> 20,33 TL

19 TL -> 20,33 TL Ankara: 19,11 TL -> 20,44 TL

19,11 TL -> 20,44 TL İzmir: 19,11 TL -> 20,44 TL

Bu arada yalnızca 1 yıl önce yani 29 Nisan 2021'de benzin litre fiyatının 7,07 TL olduğunu hatırlatalım (İstanbul Avrupa – Opet Fiyat Arşivi).