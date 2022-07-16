Geçtiğimiz günlerde yapılan indirimin ardından benzinde 96 kuruşluk bir indirim daha yapılacağı açıklandı. Açıklamalara göre yeni indirim, önümüzdeki pazartesi günü uygulanmaya başlayacak.

Hepimizin bildiği üzere şu sıralarda ülkemizde en çok gündeme gelen konulardan birisi akaryakıt fiyatları. Döviz kuru ve brent petrol fiyatları nedeniyle son zamanlarda akaryakıt fiyatlarında değişiklikler yaşanıyordu. Son olarak iki gün önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde benzine indirim, LPG’ye ise zam geldiğini aktarmıştık.

Şimdi de vatandaşların yakından takip ettiği bu konuyla ilgili önemli bir gelişme daha yaşandı. Gelen haberlere göre petrol fiyatlarında yaşanan düşüş nedeniyle bir kez daha indirim yapılma kararı alındı.

Benzine 96 kuruş indirim geliyor

Gelen açıklamalara göre 18 Temmuz, yani önümüzdeki pazartesi gününden itibaren benzine bir kez daha indirim gelecek. Pompa fiyatlarına yansıyacak bu indirimin 96 kuruş olacağı ifade ediliyor.

Bu indirimle birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir’deki benzin fiyatları şu şekilde değişecek: