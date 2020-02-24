Bu Gece Yarısı Benzine Zam Geliyor

Dolar kurundaki dalgalanmalar, piyasaları etkilemeye devam ediyor. Doların artması, yakıt fiyatlarında da artışa neden oluyor. Doların 6,11 TL'yi bulmasının ardından zam haberi de geldi. Benzinin litre fiyatı, bu geceden itibaren zamlanacak.

Dolar kurunun yükselmesi; gıda sektöründen hizmet sektörüne, teknolojik cihazlardan yakıta kadar birçok şeye yansıyor. Vatandaş, doların iniş çıkışını göz önünde bulundurarak harcamalarını yapıyor ve ekonomideki dalgalanmalardan zarar almadan yoluna devam etmeye çalışıyor. Dolar kurunun aldığı son hâl, yine vatandaşın çokça ihtiyaç duyduğu bir ürünün fiyatını yükseltecek gibi görünüyor.

Görünüşe bakılırsa dolar kurunun 6,11 TL'yi aşması, benzin fiyatlarında artışa neden olacak. Bu gece yarısı gelmesi beklenen 16 kuruşluk zam, vatandaşa benzin depolarını doldurtacak ancak motorin için bir önlem alınmasına gerek yok zira geçen haftayı oldukça durgun geçiren motorin, şimdilik herhangi bir zamma tabi tutulmayacak.

Zam son anda azaltıldı:

İç piyasada akaryakıt fiyatlarını Brent petrol, benzin ve motorinin küresel piyasadaki fiyatı ve dolar kuru etkiliyor. Brent, motorin ve benzin; dünya genelinde oldukça inişli çıkışlı bir seyir izliyor. Son zamanlarda küçük bir düşüşe geçen Brent petrol, şu anda 57 dolar (yaklaşık 350 TL) fiyata sahip.

Geçtiğimiz perşembe günü benzinin ton fiyatı 560 dolardan 572 dolara, motorinin ton fiyatı ise 516 dolardan 526 dolara çıktı. Bunun üzerine dolar kurunda meydana gelen artış, benzine 24 kuruşluk bir zam geleceği üzerine tahminlere neden oldu ancak hafta sonuna varmadan ürün fiyatlarında oluşan rahatlama, söz konusu zammın bir nebze azalmasını sağladı.

Motorinin durumu ne olacak?

Bu gece yarısında benzinde 16 kuruşluk bir zam bekleniyor. Aynı durum motorin için de geçerli mi diye soracak olursanız, şimdilik değil. Piyasadaki hareketliliğin ve dolar kurunun artması motorin fiyatlarında da artışa neden olabilir.

Tabii zamlar pazartesiyi salıya bağlayan gece yapıldığından dolayı olası zammın bu hafta getirilmesi söz konusu değil.