İstanbul'daki Toplu Taşımalara %35 Zam Yapıldı

Ülkemizin ve Avrupa'nın en büyük şehri İstanbul'da Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin verdiği kararla ulaşıma %35 zam yapıldı. Zamla birlikte ulaşım tarifelerinde de gözle görülür artış yaşandı.

Avrupa’nın en büyük şehri İstanbul’daki Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), İstanbul vatandaşlarını üzecek bir karar aldı. Merkez, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 35 zam yapıldığını açıkladı. Böylece İstanbul’daki elektronik bilet ücret tarifelerinin fiyatında azımsanmayacak bir artış yaşanmış oldu.

İstanbul halkını ulaşım konusunda daha fazla düşünmeye itecek karar, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin (İSETOB) talebiyle AKOM’da yapılan UKOME toplantısında verildi. İSETOB Başkanvekili Engin Türkmen, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada 3 yıldır zam alamadıklarını dile getirdi.

Artan maliyet toplu ulaşımda zamma sebep oldu:

Engin Türkmen, ulaşıma getirilen zammın aslında zorunlu bir zam olduğunu 3.000 otobüs esnafının enflasyon ve giderler sebebiyle zor durumda olduğunu belirterek açıkladı. Türkmen, düzenlenen toplantıda hazırladıkları üç yıllık maliyeti çıkardıklarını ve bunun da %105’e tekabül ettiğini aktardı.

Açıklamasına devam eden Engin Türkmen, “Otobüslerin fiyatı bile bu sürede 400 bin liradan 1 milyon liraya çıktı. Belediye de bizim önümüze %35’lik bir zam oranı koydu. Karar oy çokluğuyla kabul edildi. %35 rakamı bazılarına çok gelebilir ancak biz üç yıl zam almadık. Yıllık %10 gelse yine aynı olacaktı. Bizim de çocuklarımız kullanıyor. Biz siyasi kavga tarafı değiliz” ifadelerini kullandı.

Gelen zam haberleriyle birlikte tüm İstanbullular kararın ne zaman uygulanmaya başlanacağını merak etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplu ulaşım fiyatlarına maliyetlerdeki artış nedeniyle yapılan zammın 10 Şubat Pazartesi günü uygulanmaya başlanacağını açıkladı.

Zamla birlikte İstanbul’daki ulaşımın son durumu:

İstanbulluya yeni bir yük olması beklenen yeni ulaşım tarifesi ise aşağıdaki şekilde oldu:

Tam elektronik bilet: 2,60 TL > 3,50 TL

2,60 TL > 3,50 TL Öğrenci bileti: 1,25 TL > 1,75 TL

1,25 TL > 1,75 TL Tam mavi kart: 205 TL > 275 TL

205 TL > 275 TL Öğrenci mavi kartı: 40 TL > 50 TL

40 TL > 50 TL Deniz yollarında 2,60 TL olan hatlar 3,50 TL’ye, 2,70 TL olan hatlar 3,65 TL’ye ve 3 TL olan hatlar 4 TL’ye yükseldi.

Zamla birlikte yeni aktarma ücretleri:

Birinci aktarma: 2,50 TL

2,50 TL İkinci aktarma: 1,90 TL

1,90 TL Üçüncü, dördüncü ve beşinci aktarma: 1,20 TL

1,20 TL Öğrencilerde birinci aktarma: 0,75 TL

0,75 TL Öğrencilerde ikinci aktarma: 0,70 TL

0,70 TL Öğrencilerde üçüncü, dördüncü ve beşinci aktarma: 0,60 TL

0,60 TL Deniz yollarında birinci aktarma: 2,80 TL

2,80 TL Deniz yollarında ikinci aktarma: 2,30 TL

2,30 TL Deniz yollarında üçüncü, dördüncü ve beşinci aktarma: 2 TL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada maliyetlerdeki yükselişin vatandaşlara tam olarak yansıtılmaması kararı alındığı belirtildi. İBB, açıklamasında “Toplu taşıma hizmetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi için zorunlu olan bu artışın İstanbullular tarafından anlayışla karşılanacağını umuyoruz” ifadesine yer verdi.