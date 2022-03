Geçtiğimiz hafta iki iddialı film, The Batman ve Bergen, Türkiye'de aynı gün vizyona girdi. uzun süredir beklenen bu iki film arasında 400 bin kişi daha fazla izlenen Bergen, The Batman'e fark attı.

Son zamanların en çok konuşulan filmlerinin başında gelen, Robert Pattinson’ı yeni Batman olarak izlediğimiz The Batman geçtiğimiz cuma günü tüm dünyada vizyona girdi. Ancak bu büyük beklentiye rağmen The Batman, Türkiye’de aynı gün vizyona giren başka bir filmin gölgesinde kaldı.

Cuma günü vizyona giren bir başka film olan ve henüz 30 yaşındayken kadın cinayetine kurban giderek hayatımızdan ayrılan ünlü sanatçı Bergin Sarılmışer’in hayatını anlatan Bergen, The Batman’den daha çok izlendi. Öte yandan The Batman, pandeminin başlangıcından bu yana dünya genelinde en büyük açılışı yapan ikinci film oldu.

Bergen, ilk hafta sonunda 718 bin 43 kişi tarafından izlendi

Mehmet Binay ve Caner Alper tarafından yönetilen ve Bergen rolünde Farah Zeynep Abdullah’ı izlediğimiz Bergen filminin kadrosunda, Erdal Beşikçioğlu, Tilbe Saran, Şebnem Sönmez, Ali Seçkiner, Nergis Öztürk, Ahmet Kayakesen, Nurcan Eren, Suzan Kardeş ve Arif Pişkin gibi isimler yer alıyor. 4 Mart’ta vizyona giren Bergen, 3 günlük gösterimin ardımdan 22 milyon 678 bin 859 liraya ulaştı. 1100 salonda gösterime giren film, tam olarak 718 bin 43 kişi tarafından izlendi.

Öte yandan yayımlandığı 828 sinema salonunda 328 bin 680 kişi tarafında izlenen The Batman’in hasılatı ise 11 milyon 437 bin lirada kaldı. Yönetmen koltuğunda Matt Reeves’in oturduğu The Batman'in kadrosunda Pattinson’ın haricinde Zoe Kravitz, Colin Farrel, Paul Dano, Jeffrey Wright ve Andy Serkis ve John Turturro gibi isimler yer alıyor.

The Batman, dünya genelinde 2022'nin en iyi hafta sonu açılışını yapan film oldu

Ancak durumun Türkiye’de bu şekilde olması, The Batman’in dünya genelindeki başarısına gölge düşüremiyor. Kuzey Amerika’da 4 bin 417 salonda gösterilen film, 128,5 milyon dolarlık hasılatıyla 2022’nin en iyi hafta sonu açılışı yapan filmi oldu. Buna ek olarak The Batman, aralık ayında vizyona giren ve ilk hafta sonunda 260 milyon dolarlık devasa bir hasılat yapan Spider-Man: No Way Home’un ardından, tek bir hafta sonunda 100 milyon doları aşan ikinci pandemi dönemi filmi oldu.

Uluslararası gişede de 120 milyon dolar elde eden The Batman’in küresel hasılatı böylelikle 248 milyon dolara ulaşmış oldu. Ayrıca filmin Ukrayna’ya savaş açan Rusya’da gösterime girmediğini belirtmekte de fayda var.