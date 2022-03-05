Türk müziğinin değerli isimlerinden Bergen'in hayatını anlatan film, bugün vizyona girdi. Ancak film, Bergen'in katilinin yaşadığı şehirde son anda gösterimden kaldırıldı.

Aylar önce yayınlanan fragmanı ile herkesin merakla beklediği ve Türk müziğinin önemli isimlerinden olan Bergen’in hayatını anlatan aynı isimli film, 4 Mart’ta yani bugün vizyona girdi. Ancak vizyona girmesinin hemen ardından yapımcılara tehditler âdeta yağmaya başladı.

Bergen sahne adıyla tanınan Belgin Sarılmışer’in hayatını ve yaşadığı zorlukları anlatan filmin, Bergen’in katili olan Halis Serbest’in yaşadığı Adana Kozan’da ise gösterimden kaldırıldığı ortaya çıktı.

Kozan Belediye Başkanı ‘Öyle uygun görüldü’ dedi

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Twitter hesabından yaptığı bir açıklamada Bergen filminin, ünlü şarkıcının yüzüne kezzap attıran ve kendisi öldüren eski eşi Halis Serbest’in yaşadığı Adana Kozan’da gösterime gireceği gün kaldırıldığını açıkladı. Işık ayrıca konuyla ilgili olarak Kozan Belediye Başkanı’nı aradığını ve ‘1 ay önce rezervasyonu yapılan film neden gösterime girdiği gün bir anda vizyondan kaldırıldı?’ diye sorduğunu ancak Belediye Başkanı Kazım Özgan’ın, ‘Öyle uygun görüldü’ dediğini söyledi.

Filmin İstanbul’da yapılan galasına ise çevik kuvvet ekiplerinin geldiği açıklandı. Yapımcıların ölüm tehditleri aldığını ve korumalarla yaşadığını söyleyen Candaş Tolga Işık’ın paylaşımına ise sosyal medyadan destek yağdı.

Bergen filmi, ilk gününde pek çok izleyicinin beğenisini topladı. Film şu anda IMDB üzerinde 10 üzerinden 7.1 almış durumda.

Bergen filminin fragmanı