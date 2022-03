'The Batman', dün itibariyle tüm dünyada vizyona girdi. Filme hakkında yapılan yorumlar ise sosyal medyayı ikiye bölmüş durumda.

Son dönemin en merakla beklenen filmi 'The Batman' dün tüm dünyada vizyona girmiş bulunuyor. Vizyona girmesiyle IMDb’de 10 üzerinden şimdilik ortalama 8,4 puan alan The Batman, En İyi 250 Film listesine 65. sıradan giriş yapmayı başarmış gibi gözüküyor (Tabii filmin daha fazla kişi tarafından puanlanması halinde bu durum her an değişebilir).

Yeni Kara Şövalye olarak yıldızı giderek parlayan Britanyalı aktör Robet Pattinson’ı izlediğimiz, Maymunlar Cehennemi serisinin yönetmeni Matt Reeves tarafından yönetilen filme dair yapılan eleştiriler ise sosyal medyayı adeta ikiye bölmüş bir halde. Filmi izleyenlerin büyük bir çoğunluğu genel olarak çekimlerin, sahnelerin ve oyunculukların iyi olduğunu belirtse de, hikayenin yetersiz kaldığını ve anlatımın zayıf olduğunu düşünen bir kesim de bulunuyor.

Oyunculuklar ve Gotham şehri Batman hayranlarını tatmin etti

Batman’i bir süper kahramandan ziyade bir dedektif rolünde izlediğimiz The Batman filmine dair izleyicilerden ilk eleştiriler geldi. Görsel olarak çoğu kişiden tam puan alan filmde genel olarak Robert Pattinson’ın Batman’inin, Zoe Kravitz’in Catwoman’ının ve Reeves'in yarattığı karanlık Batman evreninin Gotham şehrinin tam da olması gerektiği şekilde tasvir edildiği belirtilirken, izleyiciler en çok filmin anlatımının zayıflığı ve 3 saatlik gereğinden uzun süresi hakkında şikayet etti. Filmi izleyenlerin çoğu, filmin 20 dakika kadar daha kısa olabileceğini ifade etti. Bununla birlikte filmin potansiyelinin harcandığını düşünenler de vardı.

E hal böyle olunca da The Batman, sosyal medyayı ikiye böldü. İnsanların filme dair söylediklerinde olumlu eleştiriler baskın gelirken, izleyiciler filme dair sevmedikleri yanlarını da söyledi. Bunun birlikte çoğu insan, Reeves'in Batman'ini, ünlü yönetmen Christopher Nolan'ın daha önce çekmiş olduğu Batman serisiyle karşılaştırmanın anlamsız olduğunu ifade etti.

İşte The Batman'e sosyal medyadan gelen tepkiler

"The Batman inanılmazdı! Tipik bir süper kahraman filmindense daha çok Se7en/Zodiac gibiydi. Batman/Gordon dinamiğini ve dedektiflik yanı üzerindeki vurguya bayıldım. Tüm cast olması gibiydi. Tekrar izlemem gerekiyor, ancak favori Batman filmim olabilir. "

"The Batman sıradan bir çizgi roman filmi değil. Bu Kara Şövalye değil, The Batman. Kendi içindeki çatışmaları ve yeteneği hakkındaki tereddütü görebiliyoruz. Kusursuz bir Batman filmi. Noir yaklaşım, karakterleri daha iyi anlamamıza katkı sağlıyor. "

"The Batman'den yeni çıktım ve gerçekten de beğendim. Filmin 20 dakika daha kısa olabileceğini söyleyen pek çok kişiye katılıyorum, ancak sinematografi birinci sınıftı. Performanslar da harikaydı; Pattinson, Kravitz, Dano ve Farrell, hepsi müthişti. Gideceği yönü görmek ilginç olacak"

"Yemin ediyorum ki bu uygulamada biri The Batman'in harika bir film olduğunu söylerse çıldıracağım. Diyaloglar o kadar ortalama ki gülünç."

Peki siz The Batman'i izlediniz mi? Sizlerin film hakkındaki yorumları neler? Görüşlerinizi bizimle paylaşın.