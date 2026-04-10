Beşiktaş'ta İkinci El Bilgisayar Alan Yerler - Güncel Liste

İstanbul'da Beşiktaş'ta yaşıyor ve ikinci el bilgisayarınızı satmak istiyorsanız doğru yere geldiniz. Beşiktaş'ta ikinci el bilgisayar alan yerleri sizler için derledik.

Teknoloji dünyasındaki hızlı gelişmeler ve yeni nesil cihazların piyasaya sürülmesiyle birlikte, birçoğumuz mevcut bilgisayarlarımızı veya laptoplarımızı yenileme ihtiyacı hissediyoruz. Ancak yeni bir cihaza bütçe ayırırken, eski bilgisayarımızı güvenilir bir şekilde elden çıkarmak ve değerinde satmak her zaman kolay olmuyor. Özellikle İstanbul gibi büyük bir metropolde, dolandırıcılık risklerinden uzak, cihazınıza hak ettiği fiyatı verecek ve anında ödeme yapacak doğru esnafı bulmak ciddi bir araştırma gerektiriyor. Tam da bu noktada, İstanbul’un kalbi sayılan Beşiktaş, hem öğrenci nüfusunun yoğunluğu hem de teknoloji mağazalarının çeşitliliği ile ikinci el bilgisayar alım satımında en hareketli ilçelerden biri olarak öne çıkıyor.

Eğer siz de Beşiktaş ve çevresinde ikamet ediyor, "Eski bilgisayarımı nereye satabilirim?" diye düşünüyorsanız, doğru yerdesiniz. Kullanıcı yorumları, Google harita puanları ve sundukları hizmet kalitesine göre Beşiktaş'ta ikinci el bilgisayar ve laptop alan en güvenilir yerleri sizler için derledik. Nakit ödeme kolaylığı sağlayan, adresinize kadar gelip cihazınızı teslim alan ve WhatsApp üzerinden hızlı fiyat teklifi sunan bu işletmeler sayesinde, eski cihazınızı değer kaybetmeden güvenle nakde çevirebilirsiniz. İşte 2026 yılı itibarıyla Beşiktaş'ta ikinci el bilgisayar satabileceğiniz en iyi mekanlar ve piyasa rehberi.

NOT: Bu içerikte yer alan işletmeler, Google kullanıcı puanları ve yorumları baz alınarak sıralanmıştır. Ancak bu puanların ve yorumların her zaman tamamen objektif ya da manipülasyondan uzak olduğu garanti edilemez. Webtekno olarak listede yer alan işletmelerin hizmet kalitesi, ürün durumu veya satış süreçleriyle ilgili herhangi bir doğrudan sorumluluk kabul etmemekteyiz. Tüm riskler kullanıcıya aittir; bu nedenle tercih yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanızı öneririz.

Beşiktaş'ta İkinci El Bilgisayar Alan Güvenilir Dükkanlar

Beşiktaş Çarşısı ve Çevresinde Bilgisayar Alım Satım Noktaları

Beşiktaş Bilgisayar Hastanesi - 4.7

Sinanpaşa Pasajı civarında konumlanan işletme, yılların verdiği esnaflık güvenini taşıyor. Yorumlarda, ölü fiyat vermek yerine piyasa koşullarına en yakın teklifleri sundukları ve cihazın donanımsal artılarını (ekstra RAM, yeni SSD vb.) fiyata yansıttıkları belirtiliyor.

İletişim numarası - 0212 258 14 53

Net Bilgisayar - 4.9

120'ye yakın yorumu bulunan ve 4.9 ile en yüksek puanlı işletmelerden olan Net Bilgisayar, laptop tamirinden ikinci el satımına kadar birçok farklı konuda hizmet sunuyor. 20 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren işletmeden çoğu kullanıcı memnun kalmış. Çalışanların uzman olduğu ve hızlıca yardım sundukları belirtiliyor.

İletişim numarası - (0212) 227 94 30

Beşiktaş Bilgisayar Servisi - 5.0

Uzun yıllardır bölgede hizmet veren Beşiktaş Bilgisayar Servisi, 100'ü aşkın yorumla kullanıcılardan 5.0'lık tam puan almayı başarmış. Tamir başta olmak üzere ikinci el alım/satım da yapan firma, bölgede teknolojik ürün işletmeleri arasında en güvenilir yerlerden biri olarak gösteriliyor.

İletişim numarası - (0212) 227 48 83

Aylan Bilgisayar - 5.0

Yüzlerce yoruma rağmen 5.0'lık tam puan alan Aylan Bilgisayar, uzun yıllardır Beşiktaş'ın en çok tercih edilen bilgisayar servislerinden biri. Neredeyse her giden kullanıcı deneyiminden memnun kaldığını söylüyor.

İletişim numarası - (0212) 260 56 40

Ülgen Bilgisayar - 4.9

Sinanpaşa İş Merkezi içerisinde yer alan Ülgen Bilgisayar, bölgenin en köklü ve yüksek puanlı işletmelerinden biri. Kullanıcı yorumlarında özellikle teknik personelin bilgisi ve cihaz testleri sırasındaki şeffaflığı övülüyor. Bilgisayarınızı satarken sadece bir rakam almakla kalmıyor, cihazınızın kondisyonu hakkında profesyonel bir değerlendirme de alıyorsunuz.

İletişim numarası - (0212) 227 43 51

Beşiktaş'ta En Yüksek Fiyatı Veren İkinci El Bilgisayar Alıcıları

Efes bilişim - 4.9

Beşiktaş bölgesinde çok aktif olan Efes Bilişim, özellikle oyuncu bilgisayarları ve MacBook gibi üst düzey laptoplar için piyasanın bir tık üstünde fiyat vermesiyle biliniyor. Yorumlarda, "Başka yerlerin verdiği fiyatın %15 fazlasını teklif ettiler" gibi geri dönüşler dikkat çekiyor. İşlemlerin 1 saat içinde adreste tamamlanması büyük bir artı.

İletişim numarası - 0553 115 7799

My Computer (Sinanpaşa) - 5.0

Sinanpaşa İş Merkezi'nde "nokta atışı" fiyat veren yerlerden biri. Kullanıcı yorumlarına göre, özellikle piyasa değeri yüksek olan cihazlar için diğer yerlere kıyasla daha cömert teklifler sunabiliyorlar.

İletişim numarası - 0535 583 88 38

Hem Bilgisayar Hem Laptop Alan Beşiktaş'taki Mekanlar

Prog-Res Bilgisayar - 4.7

Toptan ve perakende satış da yaptıkları için stok ihtiyaçlarına göre ikinci el alımlarda esnek davranabiliyorlar. Özellikle toplu ofis bilgisayarı satışlarında veya yüksek adetli laptop alımlarında profesyonel bir yaklaşım sergiliyorlar.

İletişim numarası - (0212) 236 78 78

Aylan Bilgisayar - 5.0

Beşiktaş'taki en iyi bilgisayar servislerinden biri olarak gösterilen Aylan Bilgisayar, cihazınıza göre hem laptop hem bilgisayar alımı yapıyor. Üst kalite hizmetiyle 200'ü aşkın yorumdan 5.0'lık tam puan almayı başaran bir mekân.

İletişim numarası - (0212) 260 56 40

Dönüşüm Kurumsal Bilişim - 5.0

Eğer kurumsal kullanıcılar bilgisayarlarını ve laptoplarını ellerinden çıkarmak istiyorlarsa Dönüşüm Kurumsal'ı tercih edebilirler. Beşiktaş da dahil İstanbul'un birçok yerinde hizmet veren bu şirket, firmaların atıl durumdaki veya stok fazlası tüm teknolojik ürünlerini satın alıyor.

İletişim numarası - 0850 377 7677

Beşiktaş'ta İkinci El Bilgisayar Satmak: Fiyat Rehberi 2026

İkinci el cihaz piyasası, döviz kurları ve sıfır cihaz fiyatlarına paralel olarak sürekli değişir. Beşiktaş gibi sirkülasyonun hızlı olduğu bir bölgede, cihazınızın ne kadar edeceğini bilmek pazarlık elinizi güçlendirir.

Hangi Bilgisayar Modelleri En Yüksek Fiyata Satılır?

Şu anki piyasada en az değer kaybeden ve en hızlı nakde dönen cihazların başında Apple MacBook serileri (özellikle M1 ve üzeri işlemcili modeller) gelmektedir. Windows tarafında ise RTX 40 serisi ve üstü ekran kartına sahip Gaming (Oyuncu) laptopları (MSI, ASUS, Monster gibi) Beşiktaş'taki alıcılar tarafından hızlıca satın alınmaktadır.

MacBook ve Gaming Laptoplar İçin Beşiktaş İkinci El Değer Tablosu

2026 piyasasına göre, cihazın kozmetik durumuna ve pil sağlığına bağlı olarak ortalama alım fiyatları şu şekildedir:

M1 Çipli MacBook Air: 16.000 TL – 21.000 TL arası.

M2/M3 Çipli MacBook Pro: 30.000 TL – 48.000 TL ve üzeri.

RTX 3060 Ekran Kartlı Gaming Laptoplar: 15.000 TL – 25.000 TL arası.

RTX 4060 ve Üzeri Güncel Cihazlar: 26.000 TL – 40.000 TL arası.

Masaüstü mi, Laptop mı? Hangisi Daha Kolay Satılır?

Beşiktaş'ta laptop satmak çok daha kolaydır. Bölgedeki esnaf, taşınabilir cihazları dükkanlarında daha hızlı satabildiği için laptop alımına daha isteklidir. Masaüstü bilgisayarlar genellikle parça parça hesaplanarak (ekran kartı, işlemci, RAM tek tek fiyatlandırılarak) satın alınır.

İkinci El Bilgisayar Satarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Satmadan Önce Bilgisayarınızı Fabrika Ayarlarına Nasıl Döndürürsünüz?

Veri güvenliği her şeyden önemlidir. Windows cihazlarda "Ayarlar > Kurtarma > Bu Bilgisayarı Sıfırla" adımlarını izlerken "Sürücüyü Temizle" seçeneğini seçtiğinizden emin olun. MacBook kullanıcısıysanız, iCloud hesabınızdan çıkış yaptıktan sonra "Tüm İçerikleri ve Ayarları Sil" komutunu kullanmalısınız.

SSD ve RAM Durumunu Belgelemek Fiyatı Artırır mı?

Evet. Cihazınızda 16GB yerine 32GB RAM varsa veya SSD sağlığı %100 ise bunu dükkana girmeden önce bir ekran görüntüsüyle belgelemeniz, pazarlık sırasında elinizi güçlendirir ve teklif edilen fiyatı artırabilir.

SSS: Beşiktaş İkinci El Bilgisayar Alım Satımı Hakkında

Beşiktaş'ta İkinci El Bilgisayar Kaç Paraya Alınır? 2026 Fiyatları

Fiyatlar 3.000 TL'lik giriş seviyesi cihazlardan başlar, 50.000 TL üzerindeki profesyonel iş istasyonlarına kadar çıkar. Ortalama bir kullanıcı laptopu 12.000 TL - 18.000 TL bandında alıcı bulur.

Beşiktaş'ta Bilgisayar Alan Yerler Hafta Sonu Açık mı?

Çoğu işletme Cumartesi günleri açıktır. Pazar günleri ise Sinanpaşa İş Merkezi'ndeki bazı noktalar ve mobil alım ekipleri hizmet vermeye devam eder.

Arızalı Bilgisayar da Alınır mı?

Evet, Beşiktaş'taki birçok dükkan arızalı cihazları parça niyetine (ekran, klavye veya kasa parçaları için) satın almaktadır.

Sonuç olarak Beşiktaş'ta ikinci el bilgisayar satmak için en güvenilir adresler Sinanpaşa İş Merkezi ve çevresinde toplanmıştır. Kullanıcılardan iyi yorumlar alan, yüksek puanlı yerleri tercih ederek güvenilir ve iyi bir deneyim yaşayabilirsiniz. Satış yapmadan önce verilerinizi temizlemeyi ve yanınızda varsa kutu/fatura/garanti belgesi gibi belgeleri götürmeyi unutmayın; bu detaylar cebinize daha fazla para girmesini sağlayacaktır.