Oyun Bilgisayarı Almak İçin En İyi Yerler – Türkiye'de Güvenilir Satıcılar

Türkiye’de oyun bilgisayarı satın almak isteyenler için güvenilir satıcıları ve en doğru alışveriş noktalarını listeledik. Fiyat, garanti ve teknik destek açısından öne çıkan platformlarla, bütçenize en uygun gaming PC’yi güvenle seçin.

Oyun bilgisayarı satın almak, özellikle yüksek performans beklentisi olan kullanıcılar için ciddi bir yatırım anlamına geliyor. Bu nedenle doğru satıcıyı seçmek, yalnızca fiyat avantajı yakalamakla kalmaz; aynı zamanda garanti, teknik servis ve satış sonrası destek gibi kritik unsurlarda da büyük fark yaratır.

İçerikten Görseller +4 × + − ‹ ›

Ancak her satıcı aynı kaliteyi sunmuyor. Bazıları rekabetçi fiyatlarla dikkat çekerken, bazıları ise müşteri memnuniyeti ve hızlı servis ağıyla öne çıkıyor. Bu rehberde, Türkiye’de oyun bilgisayarı alabileceğiniz en güvenilir yerleri ve alışveriş yaparken dikkat etmeniz gereken önemli noktaları detaylı şekilde ele alıyoruz.

İçerikten Görseller +4 × + − ‹ ›

NOT: Bu içerikte yer alan işletmeler, Google kullanıcı puanları ve yorumları baz alınarak sıralanmıştır. Ancak bu puanların ve yorumların her zaman tamamen objektif ya da manipülasyondan uzak olduğu garanti edilemez. Webtekno olarak listede yer alan işletmelerin hizmet kalitesi, ürün durumu veya satış süreçleriyle ilgili herhangi bir doğrudan sorumluluk kabul etmemekteyiz. Nihai satın alma kararı ve doğabilecek tüm riskler kullanıcıya aittir; bu nedenle tercih yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanızı ve mümkünse ürünü yerinde incelemenizi öneririz.

Oyun bilgisayarı nerede alınır? Türkiye'de güvenilir satıcılar - 2026

ITOPYA - 3.9

ITOPYA Gaming, oyunculara yönelik hazır sistemler, bilgisayar bileşenleri ve gaming ekipmanları satan bir teknoloji perakendecisidir. Ayrıca kullanıcıların seçtiği parçalarla özel sistem toplama hizmeti de sunar.

İletişim numarası: 0850 259 2696

ITOPYA Instagram hesabı

Gaming.Gen.TR - 4.4

Gaming.Gen, oyunculara yönelik hazır sistemler, bilgisayar bileşenleri ve gaming ekipmanları satan bir teknoloji perakendecisidir. Ayrıca kullanıcıların ihtiyaçlarına göre özel sistem toplama hizmeti de sunar.

İletişim numarası: 0850 840 5599

Gaming.Gen Instagram hesabı

TR Bilgisayar - 4.9

Teknoloji perakendecisi + teknik servis olarak faaliyet gösteriyor.

İletişim numarası: (0212) 521 88 48

TR Bilgisayar Instagram hesabı

Laptop.Com.TR - 4.5

Laptop.com.tr, dizüstü bilgisayar ve ilgili teknoloji ürünlerinin satışını yapan bir e-ticaret sitesi.

İletişim numarası: 0850 346 88 55

Laptom.Com.TR Instagram hesabı

Sinerji Bilgisayar Mağazası - 3.7

Sinerji Bilgisayar, bilgisayar bileşenleri, hazır sistemler ve gaming ekipmanları satan bir teknoloji perakendecisidir. Ayrıca kullanıcıların ihtiyaçlarına göre özel sistem toplama hizmeti de sunar.

İletişim numarası: (0216) 532 15 32

Sinerji Bilgisayar Instagram hesabı

Atom Bilişim - 4.5

Atom Bilişim, özellikle oyunculara yönelik hazır bilgisayar sistemleri ve donanım ürünleri sunan bir teknoloji mağazasıdır. Kullanıcıların kendi sistemlerini kolayca oluşturabilmesi için toplama sihirbazı gibi özelleştirme araçları da sağlar.

İletişim numarası: 0553 554 54 72

Atom Bilişim Instagram hesabı

GND Bilişim - 4.9

GND Bilişim, oyun konsolları, bilgisayarlar, laptoplar ve donanım ürünleri satan bir teknoloji perakendecisidir. Ayrıca PC toplama, oyuncu ekipmanları satışı ve satış sonrası destek hizmetleri de sunar.

İletişim numarası: 0553 783 04 63

GameGaraj - 4.2

Game Garaj, özellikle oyunculara yönelik yüksek performanslı hazır sistemler ve laptoplar geliştiren bir teknoloji markasıdır. Ürünlerini doğrudan kullanıcıya sunarak özelleştirilebilir donanım seçenekleri ve satış sonrası destek hizmetleri sağlar.

İletişim numarası: 0850 228 5424

GameGaraj Instagram hesabı

Yetkili bayiler vs. online marketler: hangisi daha avantajlı?

MediaMarkt, Teknosa ve Vatan Bilgisayar gibi yetkili bayiler, ürünlerin fiziksel olarak incelenebilmesi, satış sonrası destek ve daha hızlı iade/değişim süreçleriyle öne çıkıyor. Ancak bu avantajlara karşın, fiyatların çoğu zaman online platformlara kıyasla daha yüksek olduğu görülüyor.

Buna karşılık Hepsiburada, ITOPYA ve Gaming.Gen.TR gibi online marketler, daha rekabetçi fiyatlar ve sık düzenlenen kampanyalarla dikkat çekiyor. Evden çıkmadan alışveriş imkânı sunan bu platformlarda, farklı satıcı seçenekleri bulunması kullanıcılar için avantaj sağlarken, iade süreçlerinin satıcıya göre değişebilmesi bazı durumlarda dezavantaj oluşturabiliyor.

Uzmanlara göre, tüketicilerin ihtiyaçlarına göre tercih yapması gerekiyor. Ürünü yerinde deneyimlemek ve satış sonrası süreçlerde daha fazla güven arayan kullanıcılar için yetkili bayiler öne çıkarken, fiyat odaklı alışveriş yapanlar için online marketler daha cazip bir seçenek olarak değerlendiriliyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de oyun bilgisayarı satan mağazalar:

İstanbul'da oyun bilgisayarı satan mağazalar:

TR Bilgisayar Instagram hesabı

Play Bilgisayar - 4.8

Play Bilgisayar, bilgisayar, laptop ve oyun konsolu gibi teknoloji ürünlerinin satışını yapan bir mağazadır. Aynı zamanda bilgisayar ve konsollar için teknik servis, bakım ve onarım hizmetleri de sunar.

İletişim numarası: (0212) 534 97 96

Play Bilgisayar Instagram hesabı

Laptom.Com.TR Instagram hesabı

Sinerji Bilgisayar Instagram hesabı

Atom Bilişim Instagram hesabı

GameGaraj Instagram hesabı

Ankara'da oyun bilgisayarı satan mağazalar:

Game town playstation & bilgisayar mağazası - 5.0

Game Town, PlayStation, Xbox ve Nintendo gibi oyun konsolları ile bilgisayar ürünlerinin alım-satımını yapan bir teknoloji mağazasıdır. Aynı zamanda teknik servis, bakım-onarım ve oyun/aksesuar satışı hizmetleri de sunar.

İletişim numarası: 0507 503 89 10

GameTown Instagram adresi

Nova Bilgisayar - 4.4

Nova Bilgisayar, gaming ve render odaklı masaüstü sistemler ile yüksek performanslı donanım çözümleri sunan bir teknoloji firmasıdır. Ayrıca iş istasyonları ve sunucu donanımları konusunda da ürün ve tedarik hizmeti sağlar.

İletişim numarası: (0312) 418 68 83

Nova Bilgisayar Instagram hesabı

Monster Notebook Mağazası - 4.4

Monster Notebook Ankara mağazası, markanın yüksek performanslı gaming laptoplarını sergileyip satışını yapan bir teknoloji mağazasıdır. Ayrıca kullanıcıların cihazları deneyimleyebileceği alanlar ve aynı noktada teknik servis desteği de sunar.

İletişim numarası: 0850 255 1111

Monster Notebook ınstagram hesabı

oyunkolik - 4.7

Oyun odaklı bilgisayarlar, donanımlar ve aksesuarların geniş bir yelpazede sunulduğu bir platformdur. Kullanıcılara farklı ihtiyaçlara uygun seçenekleri rekabetçi koşullarla sunmayı amaçlar.

İletişim numarası:

oyunkolik Instagram hesabı

İzmir'de oyun bilgisayarı satan mağazalar:

Monster İzmir

Monster Notebook mağazası, yüksek performanslı gaming laptopların sergilendiği ve satışının yapıldığı bir teknoloji mağazasıdır. Kullanıcılara cihazları deneyimleme imkânı sunarken, aynı noktada teknik servis ve destek hizmetleri de sağlar.

İletişim numarası: 0850 255 1111

Monster Notebook ınstagram hesabı

Technocenter - 4.4

Technocenter, bilgisayar ve oyun konsolları başta olmak üzere teknoloji ürünlerinin satışını yapan bir mağazadır. Aynı zamanda alım-satım, takas ve teknik servis gibi hizmetler de sunar

İletişim numarası: 0532 166 94 10

Technocenter Instagram Hesabı

Tua Bilgisayar - 4.7

Tua Bilgisayar, ikinci el laptop ve oyuncu bilgisayarlarının alım-satımını yapan bir teknoloji mağazasıdır. Aynı zamanda bilgisayar ve PlayStation/Xbox cihazlar için bakım, onarım ve teknik servis hizmetleri sunar.

İletişim numarası: 0544 304 93 84

ESS Bilgisayar - 4.9

ESS Bilgisayar, ikinci el ve sıfır bilgisayar donanımları ile gaming ürünlerinin satışını yapan bir teknoloji mağazasıdır. Aynı zamanda test edilmiş ürünlerin alım-satımı ve teknik servis hizmetleri de sunar.

İletişim numarası: 0506 999 19 07

ESS Bilgisayar Instagram Hesabı

Eriş Bilgisayar - 4.9

Eriş Bilgisayar, ikinci el bilgisayar ve laptop alım-satımı yapan bir teknoloji mağazasıdır. Aynı zamanda bilgisayar, oyun konsolu ve elektronik cihazlar için teknik servis, bakım ve onarım hizmetleri de sunar.

İletişim numarası: 0553 304 93 84

Eriş Bilgisayar Instagram Hesabı

Techno Joker Bilgisayar - 5.0

Techno Joker Bilgisayar, laptop ile masaüstü bilgisayarların alım-satımını yapan bir teknoloji mağazasıdır. Ayrıca ikinci el cihazlar ve çeşitli donanım ürünleri üzerine satış hizmeti sunduğu anlaşılmaktadır.

İletişim numarası: 0541 405 47 46

Bütçeye göre oyun bilgisayarı rehberi: entry'den high-end'e:

Entry-giriş seviyesi:

GPU: RTX 3050 / RTX 4050 civarı

CPU: i5 / Ryzen 5

RAM: 16 GB

Mid-Range (Orta Seviye)

GPU: RTX 4060 / RTX 4070

CPU: i7 / Ryzen 7

RAM: 16–32 GB

High-end (Yüksek)

GPU: RTX 4070 Ti ve üzeri / RTX 4080-4090

CPU: i9 / Ryzen 9

RAM: 32 GB+

15.000-25.000 TL arası en iyi oyun bilgisayarı önerileri:

Lenovo IdeaPad Gaming 3 (Ryzen 5 5500H / RTX 2050)

Acer Nitro V15 (i5-13420H / RTX 2050 / 144Hz)

MSI Thin 15 (i5-12450H / RTX 2050)

25.000-50.000 TL arası yüksek performanslı gaming PC Seçenekleri:

MSI Thin 15 (RTX 3050)

MSI Thin A15 (RTX 4050)

Lenovo LOQ 15 (RTX 3050)

Lenovo LOQ 15 (RTX 4050)

50.000 TL Üzeri: Türkiye'nin en güçlü gaming seçenekleri:

Lenovo LOQ 15 (i5 / RTX 4060 / 16GB)

HP Victus 16 (Ryzen 5 / RTX 4060 / 16GB)

HP Victus 16 (Ryzen 7 / RTX 4070)

MSI Katana 15 (i7 / RTX 4070)

Lenovo Legion 5 / Pro 5 (RTX 4070)

Acer Nitro V16 (Ryzen 7 / RTX 4060)

Oyun bilgisayarı alırken dikkat edilmesi gereken 5 teknik kriter:

Ekran Kartı (GPU): Oyun performansını en çok belirleyen bileşendir. RTX 3050 ve üzeri kartlar günümüz oyunları için minimum kabul edilir; RTX 4060 ve üstü ise uzun ömürlü bir deneyim sunar. İşlemci (CPU): Ekran kartını besleyecek kadar güçlü olmalı. En az i5 veya Ryzen 5 seviyesinde bir işlemci tercih edilmeli; aksi halde darboğaz yaşanabilir. RAM (Bellek): Günümüzde 16 GB RAM minimum seviyedir. Daha akıcı bir deneyim ve ileriye dönük kullanım için 32 GB tercih edilebilir. Depolama (SSD): SSD artık şart. En az 512 GB, mümkünse 1 TB SSD tercih edilmeli. Bu hem oyunların hızlı açılmasını sağlar hem de sistem performansını artırır. Soğutma ve Kasa Yapısı: Özellikle laptoplarda kritik. İyi bir soğutma sistemi yoksa performans düşer (thermal throttling). Kaliteli kasa ve hava akışı uzun vadede büyük fark yaratır.

İşlemci, ekran kartı ve ram: oyun bilgisayarında öncelik sırası

GPU: FPS ve grafik kalitesi CPU: Sistemin dengesi RAM: Akıcılık ve stabilite

Oyun bilgisayarında öncelik sırası ekran kartı (GPU) → işlemci (CPU) → RAM şeklindedir çünkü oyun performansını en çok ekran kartı belirler. İşlemci ekran kartını dengelerken, RAM ise sistemin akıcı ve stabil çalışmasını sağlar.

Hazır sistem mi, parça parça toplamak mı? Maliyet analizi

Hazır sistem ile parça parça toplama arasında en büyük fark maliyet tarafında ortaya çıkar. Aynı donanım seviyesinde bir hazır sistem genellikle %10–20 daha pahalı olur; bunun sebebi montaj, test süreci ve garanti gibi ek hizmetlerin fiyata dahil edilmesidir. Buna karşılık parça parça toplama yöntemi, aynı bütçeyle daha güçlü bir sistem kurma imkânı sunar çünkü ödediğin para doğrudan performansa, özellikle ekran kartına gider.

Ancak hazır sistemler kullanım kolaylığı açısından avantajlıdır; kurulumla uğraşmazsın ve tek noktadan garanti hizmeti alırsın. Toplama sistemde ise doğru parçaları seçmek ve kurulumu yapmak zaman ve bilgi ister, aksi halde yanlış tercihler ekstra maliyete yol açabilir. Bu nedenle fiyat/performans odaklı kullanıcılar genelde toplama sistemi tercih ederken, uğraşmak istemeyen ve daha pratik bir çözüm arayanlar hazır sistemlere yönelir.

İkinci el oyun bilgisayarı almak mantıklı mı?

İkinci el oyun bilgisayarı almak doğru şartlarda gayet mantıklı olabilir. En büyük avantajı fiyat: aynı bütçeyle sıfıra göre çok daha güçlü bir sistem almak mümkün ve ciddi tasarruf sağlar . Özellikle birkaç yıllık üst seviye bir sistem, yeni ama zayıf bir bilgisayardan daha iyi performans verebilir.

Ancak işin risk tarafı da var. İkinci el ürünlerde cihazın nasıl kullanıldığı, ne kadar yıprandığı ya da gizli bir arızası olup olmadığı her zaman net değildir . Ayrıca batarya (laptopta), SSD/HDD veya PSU gibi parçalar zamanla yıpranabileceği için ekstra masraf çıkarma ihtimali bulunur.

İkinci el gaming PC'de nelere bakılmalı?

Ekran Kartı (GPU durumu)

İşlemci ve genel performans

RAM ve depolama

Sıcaklık değerleri

Kasa ve temizlik durumu

Power Supply (PSU)

Garanti ve fatura

Parça değişimi / geçmişi

Güvenilir ikinci el oyun bilgisayarı satan platformlar:

Sahibinden

Letgo

Dolap

Facebook Marketplace

EasyCep

Bu platformlar genel olarak güvenilir altyapılar sunsa da, ilanları oluşturan kişilerin bireysel satıcılar olduğunu unutmamak gerekiyor. Yani site güvenli olsa bile, satıcının güvenilirliği her zaman aynı seviyede olmayabilir.

Oyun bilgisayarı alırken sıkça sorulan sorular:

Oyun bilgisayarı alırken nelere dikkat edilmeli?

Oyun bilgisayarı alırken en önemli kriter güçlü bir ekran kartı, onu dengeleyecek bir işlemci ve en az 16 GB RAM’e sahip olmasıdır. Ayrıca SSD depolama ve iyi bir soğutma sistemi, uzun ömürlü ve stabil performans için mutlaka dikkate alınmalıdır.

Oyun bilgisayarı için i5 mi i7 mi?

Oyun için çoğu durumda i5 yeterlidir, çünkü performansı asıl belirleyen parça ekran kartıdır. Ancak yayın yapma, video düzenleme gibi ek işler de yapacaksan i7 daha uzun ömürlü ve güçlü bir tercih olur.

Oyun bilgisayarı kaç GB olmalı?

Oyun bilgisayarı için en az 16 GB RAM günümüzde standart kabul edilir ve çoğu oyunda akıcı performans sağlar. Daha uzun ömürlü ve ağır oyunlar + çoklu görev için ise 32 GB RAM tercih etmek daha mantıklıdır.

8 GB RAM oyun bilgisayarı için yeterli mi?

Artık pek yeterli değil. 8 GB RAM, eski veya e-spor oyunlarında (LoL, CS2, Valorant) idare edebilir ama yeni çıkan AAA oyunlarda takılma, donma ve yükleme sorunları yaşanabilir.

Hangi oyun bilgisayarı kaç FPS verir? 2026 performans tablosu:

RTX 4070 laptop → 110–130 FPS

RTX 4060 laptop → 90–110 FPS

RTX 3050 laptop → 55–75 FPS

RTX 2050 laptop → 40–60 FPS

GTX 1650 laptop → 30–50 FPS

Laptop mı, masaüstü mü? Oyuncu için doğru seçim:

Oyuncular için seçim aslında çok net bir dengeye dayanır: performans vs taşınabilirlik. Masaüstü bilgisayarlar aynı fiyata daha yüksek performans sunar; daha güçlü ekran kartları, daha iyi soğutma ve yükseltme imkânı sayesinde oyunlarda daha stabil ve yüksek FPS verir. Hatta aynı donanım seviyesinde masaüstü sistemler genelde laptoplara göre daha güçlü çalışır ve daha iyi fiyat/performans sunar.

Öte yandan laptoplar, taşınabilirlik avantajıyla öne çıkar. Tek cihazda ekran, batarya ve tüm donanımın bulunması sayesinde istediğin her yerde oyun oynayabilirsin; ancak bu kompakt yapı nedeniyle performans genelde masaüstüne göre daha sınırlıdır ve yükseltme imkânı oldukça kısıtlıdır.

Bu içerikte oyun bilgisayarlarıyla ilgili merak edilen tüm temel konuları; donanım seçiminden performans farklarına, bütçeye göre önerilerden satın alma rehberlerine kadar detaylı şekilde ele aldık. Amacımız, ister hazır sistem ister laptop ya da toplama PC tercih edecek olun, doğru kararı verebilmeniz için net ve anlaşılır bir rehber sunmaktı. Son olarak belirtmek gerekir ki içerikte yer alan mağaza, platform ve e-ticaret siteleri yalnızca bilgilendirme amacıyla paylaşılmıştır. Bu platformlarda yer alan ürünlerin fiyatları, stok durumu, satıcı güvenilirliği ve satış sonrası süreçlerle ilgili herhangi bir sorumluluk tarafımıza ait değildir; kullanıcıların alışveriş yapmadan önce gerekli kontrolleri kendilerinin yapması önerilir.