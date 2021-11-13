Yeni bir beta sürümü kapsamında WhatsApp'a birtakım yeni gizlilik özellikleri geliyor. Beta sürümüne göre profil fotoğrafınızı, Hakkında bilgilerinizi ve son görülmelerinizi bundan sonra sadece izin verdiğiniz kişiler görebilecek ve telefonunuz açık olmasa dahi WhatsApp'ı diğer cihazlarınızdan da kullanabileceksiniz.

Yeni bir genel beta sürümüyle birlikte WhatsApp’a, kullanıcıların profil fotoğraflarını, uygulamaya en son ne zaman girdiklerini ve hakkında kısmını kimlerin görebileceklerini seçebilmelerini sağlayacak için yeni özellikler geliyor.

WABetaInfo'ya göre, WhatsApp'ın 2.21.230.15 sürümü, belirli beta test kullanıcıları için yeni "Harici Kişilerim" özelliğini getiriyor. Bununla birlikte, "Herkes", "Kişilerim" veya "Kimse"nin bilgilerinizi görmemesine izin vermeye ek olarak, artık kullanıcılar profil fotoğraflarını, son görülmelerini veya hakkında bilgilerini görmesini istemedikleri kişileri seçebilecekler.

Telefonunuz kapalı olsa dahi WhatsApp hesabınızı, en fazla 4 olmak üzere başka cihazlara da bağlayabileceksiniz

Yayınlanan duyuruya göre; WhatsApp’ın güncel olmayan bir sürümünü kullanan veya bu özelliği henüz etkinleştirmemiş olan kişiler, onları hariç tutmanız halinde bilgilerinizi göremeyecek. Birisinin son görülmenizi görmesini engellediğinizde, siz de o kişinin son görülmesini göremezsiniz. Bu nedenle de gizlilik ayarlarınızdan son görülmeyi kimse olarak ayarladığınızda hariç tutulan kişilerin son görülmesini görmeniz mümkün olabilir; ancak bu sadece bir hatadan ibarettir.

Tüm değişiklikler bununla da sınırlı değil. WhatsApp beta'nın bu sürümüyle şirket aynı zamanda, çok cihazlı beta programını devre dışı bırakma seçeneğini kaldırıyor ki bu, şirket bu işlevi uygulamaya gelen en önemli özelliklerden biri yapmayı planladığı için kullanıcıların artık programdan çıkamayacağı anlamına geliyor.

Şu andan itibariyle, WhatsApp'ın en son sürümünü kullanmakta olan herhangi bir kullanıcı, dilerse çoklu cihaz desteğini deneyimleyebilir. Buna dair yaptığı açıklamada şirket, “çoklu cihaz beta; Web, Masaüstü ve Portal için WhatsApp'ın yeni bir sürümünü denemeniz için size erken erişim sağlayan bir katılım programıdır. Çoklu cihaz betasına katılırsanız, telefonunuzu bağlı tutmanıza gerek kalmadan bağlantılı yardımcı cihazları kullanabileceksiniz." ifadelerine yer veriyor. Bu herkese açık beta programına kaydolarak WhatsApp’ı aynı anda maksimum dört cihazda kullanmanız mümkün; ancak aynı anda WhatsApp hesabınıza sadece bir telefon bağlayabilirsiniz. Tabii bunun için önce WhatsApp hesabını kaydetmeniz ve yeni cihazları telefonunuza bağlamanız gerekmekte. Telefonunuzu 2 haftadan daha uzun süre kullanmamanız durumunda ise, telefona bağlı olan diğer cihazlarla WhatsApp bağlantınız kesilir.