Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Chery Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: TIGGO 7 Comfort İndirimli Fiyatıyla Listede!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Chery’nin Kasım 2026 fiyat listesi belli oldu. Markanın güncel listesinde TIGGO8, TIGGO7 ve TIGGO7 Comfort modelleri listeleniyor.

Chery Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: TIGGO 7 Comfort İndirimli Fiyatıyla Listede!
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

Chery, Kasım 2026 dönemi için geçerli olacak güncel otomobil fiyatlarını paylaştı. Açıklanan listede markanın SUV ürün gamında yer alan TIGGO7 Comfort, TIGGO8 ve TIGGO7 modelleri bulunuyor.

Bu içerikte Chery’nin Kasım 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini ve paylaşılan fiyat bilgilerini inceliyoruz.

İçerikten Görseller

Chery Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: TIGGO 7 Comfort İndirimli Fiyatıyla Listede!
Chery Tiggo 8
Chery Tiggo 7
chery-tiggo-7-comfort-premium-suv-deneyimi-kirmizi-siyah

Chery fiyat listesi - Kasım 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı
TIGGO8 2.790.000 TL -
TIGGO7 2.652.000 TL 2.580.000 TL
TIGGO7 Comfort 2.180.000 TL 1.999.900 TL

TIGGO8 fiyatları - Kasım 2026

Chery Tiggo 8

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.6 TGDI 145hp Prestige 7DCT 2.790.000 TL -

Chery TIGGO8, markanın daha büyük bir SUV seçeneği olarak konumlanıyor. Model, 1.6 TGDI motor ve 7DCT otomatik şanzıman kombinasyonuyla sunuluyor.

TIGGO8 opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

TIGGO7 fiyatları - Kasım 2026

Chery Tiggo 7

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.6 TGDI 145 HP Prestige 4x2 7DCT 2.652.000 TL 2.580.000 TL
1.6 TGDI 145 HP Prestige 4x4 7DCT 2.720.000 TL -

Chery TIGGO7, Kasım 2026 fiyat listesinde Prestige 4x2 ve Prestige 4x4 olmak üzere iki farklı versiyonla bulunuyor.

TIGGO7 opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

TIGGO7 Comfort fiyatları - Kasım 2026

chery-tiggo-7-comfort-premium-suv-deneyimi-kirmizi-siyah

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.6 TGDI 145hp Comfort 4x2 7DCT 2.180.000 TL 1.999.900 TL

TIGGO7 Comfort opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Kaynak: Chery Türkiye

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Otomobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Tesla’nın Uçan Arabası Roadster’dan Yeni Video Geldi!

Tesla’nın Uçan Arabası Roadster’dan Yeni Video Geldi!

Az Sorun Çıkaran ve Tamiri Uygun Fiyatlı Olan Otomatik Vitesler

Az Sorun Çıkaran ve Tamiri Uygun Fiyatlı Olan Otomatik Vitesler

Dacia Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Sandero Stepway ve Jogger'a Zam!

Dacia Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Sandero Stepway ve Jogger'a Zam!

Togg Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: İşte Güncel Fiyatlar

Togg Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: İşte Güncel Fiyatlar

Toyota Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Corolla Cross Hybrid'de İndirim Fırsatı!

Toyota Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Corolla Cross Hybrid'de İndirim Fırsatı!

Tesla Kasım 2026 Fiyat Listesi Açıklandı: Model Y Ne Kadar Oldu?

Tesla Kasım 2026 Fiyat Listesi Açıklandı: Model Y Ne Kadar Oldu?

Renault Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Boreal'e 139 Bin TL'ye Varan İndirim!

Renault Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Boreal'e 139 Bin TL'ye Varan İndirim!

Volvo Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: XC60'ta 218 Bin TL İndirim!

Volvo Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: XC60'ta 218 Bin TL İndirim!

Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Kahve Makineleri Kahvemizi Nasıl Sevdiğimizi Nasıl Hatırlıyor?

Kahve Makineleri Kahvemizi Nasıl Sevdiğimizi Nasıl Hatırlıyor?

A101’de Görüntülü Görüşme Yapabilen İki Akıllı Çocuk Saati Satışa Çıktı: İşte Fiyatları

A101’de Görüntülü Görüşme Yapabilen İki Akıllı Çocuk Saati Satışa Çıktı: İşte Fiyatları

Tesla’nın Uçan Arabası Roadster’dan Yeni Video Geldi!

Tesla’nın Uçan Arabası Roadster’dan Yeni Video Geldi!

Az Sorun Çıkaran ve Tamiri Uygun Fiyatlı Olan Otomatik Vitesler

Az Sorun Çıkaran ve Tamiri Uygun Fiyatlı Olan Otomatik Vitesler

Tesla Kasım 2026 Fiyat Listesi Açıklandı: Model Y Ne Kadar Oldu?

Tesla Kasım 2026 Fiyat Listesi Açıklandı: Model Y Ne Kadar Oldu?

Kasım 2026 OMODA ve JAECOO Fiyat Listesi Belli Oldu: JAECOO 7 Evolve 4x4'te İndirim Fırsatı!

Kasım 2026 OMODA ve JAECOO Fiyat Listesi Belli Oldu: JAECOO 7 Evolve 4x4'te İndirim Fırsatı!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com