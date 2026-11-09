Chery’nin Kasım 2026 fiyat listesi belli oldu. Markanın güncel listesinde TIGGO8, TIGGO7 ve TIGGO7 Comfort modelleri listeleniyor.

Chery, Kasım 2026 dönemi için geçerli olacak güncel otomobil fiyatlarını paylaştı. Açıklanan listede markanın SUV ürün gamında yer alan TIGGO7 Comfort, TIGGO8 ve TIGGO7 modelleri bulunuyor.

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Bu içerikte Chery’nin Kasım 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini ve paylaşılan fiyat bilgilerini inceliyoruz.

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Chery fiyat listesi - Kasım 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı TIGGO8 2.790.000 TL - TIGGO7 2.652.000 TL 2.580.000 TL TIGGO7 Comfort 2.180.000 TL 1.999.900 TL

TIGGO8 fiyatları - Kasım 2026

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Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.6 TGDI 145hp Prestige 7DCT 2.790.000 TL -

Chery TIGGO8, markanın daha büyük bir SUV seçeneği olarak konumlanıyor. Model, 1.6 TGDI motor ve 7DCT otomatik şanzıman kombinasyonuyla sunuluyor.

TIGGO8 opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

TIGGO7 fiyatları - Kasım 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.6 TGDI 145 HP Prestige 4x2 7DCT 2.652.000 TL 2.580.000 TL 1.6 TGDI 145 HP Prestige 4x4 7DCT 2.720.000 TL -

Chery TIGGO7, Kasım 2026 fiyat listesinde Prestige 4x2 ve Prestige 4x4 olmak üzere iki farklı versiyonla bulunuyor.

TIGGO7 opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

TIGGO7 Comfort fiyatları - Kasım 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.6 TGDI 145hp Comfort 4x2 7DCT 2.180.000 TL 1.999.900 TL

TIGGO7 Comfort opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Kaynak: Chery Türkiye