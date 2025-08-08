ABD ile Hindistan arasındaki ticari gerilim, teknoloji sektörünü doğrudan etkileyen yeni gümrük vergileriyle yeniden gündemde. Akıllı telefon üreticileri bu gelişmeleri yakından takip ederken, alınan kararlar bazı şirketler için önemli sonuçlar doğurabiliyor. Özellikle küresel tedarik zincirine sahip markalar, bu tür hamlelerden ciddi şekilde etkilenebiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Hindistan’a getirdiği yeni gümrük vergileri kapsamında akıllı telefonların muaf tutulması, Apple’ın yüzünü güldüren bir gelişme oldu. Şirket, eylül ayında yapılacak iPhone lansmanı öncesinde büyük bir riskten son anda kurtulmuş gibi görünüyor.

ABD, Hindistan’dan gelen ürünlere uygulanan gümrük vergilerini %50’ye çıkarsa da iPhone’lar bu artıştan etkilenmedi. Apple böylece büyük bir maliyetten kurtulmuş oldu. Üstelik şirketin bazı iPhone parçalarını ABD’de üretmesi, çip vergilerinden de sıyrılmasını sağladı.

Siri güncellemesi ertelendi, gözler şimdi Apple’ın yapay zekâ hamlesinde

CEO Tim Cook, vergilerin Apple’a bu çeyrekte yaklaşık 1,1 milyar dolarlık ek maliyet getireceğini açıkladı. Ancak uzmanlara göre şirketin asıl gündemi, yapay zekâ alanındaki eksikliği ve gelecekteki ürün stratejileri. Siri’ye yönelik planlanan gelişmiş özelliklerin ertelenmesi ise bu alandaki rekabet gücünü zayıflatıyor.

Apple her ne kadar Hindistan ve Çin’de üretimi sürdürüyor olsa da ABD’ye özel üretilen modellerin teknik farklılıkları nedeniyle üretim süreci karmaşık bir hâl alıyor. Şirketin yakın zamanda ABD’de iPhone bileşenleri için 100 milyar dolarlık yatırım duyurusu da bu karmaşıklığa karşı bir adım olarak değerlendiriliyor.

Apple’ın önümüzdeki dönemde yapay zekâ alanında nasıl bir yol izleyeceği, hem kullanıcıların hem de yatırımcıların aklındaki en büyük sorulardan biri. Donanım odaklı yapısıyla öne çıkan şirket, yapay zekâ ve yazılım yatırımlarına hız veren rakipleri karşısında önemli bir sınav veriyor.