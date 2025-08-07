ABD’de teknoloji ve güvenlik politikaları yeniden tartışma konusu oldu. Dünyanın en büyük çip üreticilerinden biri olan Intel’in yönetimi, siyasi açıklamaların odağında yer aldı. Şirketin CEO’su hakkında ortaya atılan iddialar, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Donald Trump, Intel’in CEO’su Lip-Bu Tan’ın görevini bırakması istediğini açıkladı. Bu çağrının nedeni ise Intel’in CEO’su Lip-Bu Tan’ın geçmişte Çinli teknoloji şirketlerine yaptığı yatırımlar olduğunu belirtti.

Donald Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, Lip-Bu Tan’ın çıkar çatışması içinde olduğunu belirtti ve “Bu sorunun başka bir çözümü yok” diyerek Tan’ın derhal istifa etmesi gerektiğini söyledi. Yapılan bu açıklama ise Senatör Tom Cotton’ın Intel yönetim kuruluna yönelttiği güvenlik odaklı soruların ardından geldi.

Intel’den ulusal güvenlik vurgulu açıklama geldi

Lip-Bu Tan, mart ayında Intel’in başına geçmişti. Göreve gelmeden önce, Çin merkezli 600'ün üzerinde teknoloji şirketine yatırım yaptığı iddia edilmişti. Bu şirketlerden bazılarının Çin ordusuyla ilişkili olduğu öne sürüldü. Ancak Tan’ın bu yatırımların ne kadarından vazgeçtiği konusunda net bir bilgi bulunmuyor.

Intel ise yaptığı çıklamada hem Tan’ın hem de Intel’in ABD’nin ulusal güvenliğine olan bağlılığını vurguladı. Ayrıca savunma sanayi içindeki rollerinin sorumluluğunun farkında olduklarını belirtti. Trump’ın çıkışı, Intel’in mevcut yönetimi üzerindeki baskıyı artırmış durumda. Önümüzdeki günlerde şirketten yeni bir açıklama gelip gelmeyeceği merak ediliyor.