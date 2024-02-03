Zhu Zhong-fa adlı bir inşaat işçisi, ağzından köpükler saçarak acile gittiğinde beyin MR'ında bir sürü beyaz noktanın olduğu bir manzarayla karşı karşıya kaldı. Nedeni ise mide bulandırıcı olduğu kadar ürkütücüydü.

MR taraması yapılan ve beyninin MR'ı çekilen 43 yaşındaki Zhu Zhong-fa’nın beynindeki ve vücudundaki tuhaflıkların sebebi bir tümör falan değildi. Aslında epey korkutucu bir şeye dayanıyordu.

Bu öyle bir sebep ki siz de bu içeriği okuduktan sonra yemek yaparken ve elinizi yıkarken her zamankinden çok daha temkinli davranacaksınız.

Ters giden şeyin ne olduğunu bir süre anlayamadılar.

Çin’in Hangzhou şehrinde yaşayan adam, kendinde tuhaf semptomlar fark etmişti ve belirtileri başladıktan yaklaşık 1 ay sonra hastaneye gitmişti. Doktorlar, neyin yanlış olduğunu ilk başta anlamadılar. Taramaları artırdıklarında ise sorunun kaynağı, gün yüzüne çıktı.

Adam 1 ay önce, az pişmiş domuz eti yemişti ve etteki parazit larvaları vücutta birikerek merkezî sinir sistemini istila etmişti. Zhu Zhong-fa’nın beyninde, akciğerlerinde ve göğüs boşluğunda 700’den fazla solucan kıvrıla kıvrıla geziyordu!

Nörosistiserkoz adı verilen bu enfeksiyona daha yakından bakalım.

Az pişmiş domuz etinin vücudumuza parazitler bırakmasıyla gelişen nörosistiserkoz; merkezî sinir sisteminde, kaslarda, ciltte ve gözlerde birikebilir. Az pişmiş domuz eti yiyen bir kişi, tuvalete gittikten sonra ellerini düzgün bir şekilde yıkamazsa mikroskobik solucan yumurtalarını yutabilir.

Yumurtaları yuttuktan sonra ise larvalar, yumurtadan çıkarlar ve bağırsak duvarına nüfuz ederek vücudun diğer bölgelerine yayılırlar. Böylece yukarıdaki beyin MR'ında görebileceğimiz manzaralar ortaya çıkabilir. Beyindeki ve vücudun diğer bölgelerindeki solucanları öldürmek için ilaç tedavisi uygulanır fakat nadir de olsa ölüme kadar gidebilir.

“Ben domuz eti yemiyorum ki zaten.” diye düşünüyor olabilirsiniz ama size kötü bir haberimiz var…

Evet, domuz etinden geçen parazit çok daha riskli olabilir ancak bu, diğer et türevlerinde risk olmadığı anlamına gelmiyor. Uluslararası Kanser Dergisinde, etten gelen parazitlerin beyinde kistler oluşturabildiği öne sürülüyor.

Kirli sulardan veya az pişmiş etlerden alabildiğimiz “Toxoplasma gondii” adlı parazitler, ölümcül “gliom” tümörüne sebep olabiliyor. Özellikle sığır etinde bulunabilen “Taenia saginata” paraziti de domuz etinde olduğu gibi vücutta çoğalabiliyor.

Herhâlde bundan sonra yemek yaparken ve ellerinizi yıkarken bir daha düşünürsünüz…

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