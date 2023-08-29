Avustralya'da bir kadının beyninden 8 santimetre uzunluğunda bir solucan çıkarıldığı açıklandı. Canlı olarak çıkarılan solucan, literatürde ilk olarak tıp tarihine geçti. Peki bu nasıl mümkün oldu?

Avustralya'da tıp tarihine geçen bir olay yaşandığı açıklandı. Geçtiğimiz yıl yaşanan olayda, bir kadının beyninden 8 santimetre uzunluğunda bir solucan çıkarıldığı aktarıldı. Üstelik söz konusu yuvarlak solucan, canlıydı. Gelin hep birlikte benzerine rastlanmayan bu olaya yakından bakalım.

Söz konusu kadın, mide ağrısı, ishal, unutkanlık, depresyon, öksürük ve gece terlemesi gibi rahatsızlıklar nedeniyle hastaneye başvurdu. Bir yıldan uzun süre boyunca devam eden tedavi sürecinin sonunda, kadının beyninde lezyon olduğu tespit edildi. Uzmanlar, bunun diğer vakalar gibi olduğunu düşünerek kadını ameliyata aldılar. Haziran 2022'de yapılan ameliyat, kimsenin beklemediği bir olay yaşanmasına yol açtı. Beyinden çıkarılan tel benzeri cismin aslında bir solucan olduğu anlaşıldı.

Peki bu nasıl mümkün oldu? Bir solucan, insan beynine nasıl girebilir?

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Bilim insanları tarafından yapılan açıklamalara göre kadının başına gelen olayın nedeni bir enfeksiyon. Ancak korkmanızı gerektiren bir durum söz konusu değil, Türkiye'de yaşayan bireyler olarak bu enfeksiyona yakalanma riskimiz yok denecek kadar az. Çünkü uzmanlar, kadının beyninden çıkarılan solucanın, Avustralya'da yaşayan halı pitonlarında görülen bir parazit olduğunu tespit ettiler.

Hasta kadının hikâyesinde, yaşadığı yerin çevresinde bir göl olduğu ve bu gölün çevresinden tüketilmek üzere yeşillikler toplandığı bilgisi var. Bundan yola çıkan bilim insanları, kadının göl çevresinde topladığı yeşillikler nedeniyle bu paraziti kapmış olabileceğini düşünüyorlar. Tahminlere göre halı pitonunun dışkısı, toplanan yeşilliklere bulaştı. Kadın da yeşilliği yiyince, parazit kaptı ve tıp tarihine geçen bu olay yaşandı...