İnsan sağlığını olumsuz yönde etkileyen pek çok yiyecek olsa da bu listenin başını çiğ hayvansal gıdaları yemek çekiyor diyebiliriz.

Son zamanlarda sosyal medya üzerinde epey popüler olan çiğ et yeme videosu, interneti sallamış durumda. Çiğ et yemek tahmin edilebileceği üzere insan vücudunu olumsuz yönde etkiliyor.

Az pişmiş et sevenleri üzecek bu içeriğimizde, çiğ et yediğinizde karşılaşacağınız birtakım bulguları ve zararları açıkladık.

Çiğ et, içerisinde yüksek oranda Salmonella patojeni barındırıyor.

Günümüzde çokça aşina olduğumuz Salmonella, en yoğun olarak çiğ et ve iyi pişmemiş et ürünlerinde bulunuyor. Son derece hastalık yayan bu bakteri, insan sağlığını önemli ölçüde tehdit ediyor. Özellikle öğrencilerin vazgeçilmez yemeği tavuk dönerde günümüz şartlarında hijyene çok da önem verilmediği için azımsanmayacak miktarda bulunuyor.

Yedikten sonra mide bulantısı, kusma ve ishal gibi belirtiler görüyorsanız Salmonella kapmış olabilirsiniz. İyi pişmeyen tavuk eti veya pişmemiş tavuk suyu, dönerin içine ufak bir miktarda damlasa bile sizin Salmonella kapmanız için yeterli miktarda olacaktır.

"Peki yok mu bundan kurtulmanın bir yanı?" diye soruyorsanız:

Aslında bu patojeni yok etmek çok basit, çiğ etleri yüksek ısıda pişirdikten sonra kayboluyor. Çocuklar, hamile veya emziren kadınlar ve yaşlı yetişkinler gibi belirli risk altındaki gruplar çiğ et yemekten tamamen kaçınmalıdır.

Memeli hayvanların %50'sinin, sağlıklı olsalar bile E. Coli (Koli basili) bakterisi taşıma riski var.

E. Coli bakterisi, mide asidine dirençli bir bakteridir. Oldukça tehlikeli olan bu bakteri, vücuda alındığında böbrek yetmezliğine, şoka ve ölüme sebebiyet verebilir. Yakın zamanda çiğ veya iyi pişmemiş bir et yediyseniz bulgularına bakmanızda fayda var:

Kusma

Dışkıda kan

Mide ağrıları

İshal

Ateş

Bu hastalığın 8 güne kadar kuluçka süresi bulunmakta, tabii bu sadece et ürünlerinde bulunmuyor. Aynı zamanda süt ve süt ürünleri, iyi temizlenmemiş sebze ve meyvelerin içinde de bulunur. O yüzden siz siz olun, hayvansal gıdaları pişirmeden, meyve ve sebzeleri ise iyice yıkamadan yemeyin.

Son zamanlarda internette bir hayli popüler olmuş "Çiğ et yemek daha faydalıdır." söylentisine inanmayın.

Böyle bir şeyi bu işin uzmanından bile duyamazsınız, son dönemlerde ilgi çekmek amacıyla yapılan bu videolar aslında insan sağlığı açısından büyük risk taşıyor. Çünkü çiğ et yemenin insan vücuduna herhangi bir kanıtlanmış faydası yok, aksine zararı var. Midemiz çiğ eti sindirecek güce sahip olmadığından böyle bir şeye kalkışmamalısınız. Günün sonunda sizler de o videoları çekenler de sağlık yönünden zararlı çıkacaktır.

Böyle bir işe kalkışarak sindirim sistemi problemlerine, besin zehirlenmesine, aşırı protein alınımına ve parazitlere neden olabilirsiniz. "Yok ben ille de bir kere olsun tadına bakacağım." diyorsanız; güvendiğiniz kasaptan eti almalı ve hijyen kurallarına dikkat önemli ölçüde dikkat etmelisiniz.

Az pişmiş balık tüketen Amerikalı bir kadın, kollarını ve bacaklarını maalesef ki kaybetti.

Yerel bir marketten Tilapi balığı almasının ardından balığı az pişirerek yiyen Laura Barajas, aylarca hastanede kalmak zorunda kaldı. Bu konu özelinde açıklama yapan arkadaşı, şu sözleri kullandı: "Parmakları siyahtı, ayakları siyahtı, alt dudağı siyahtı. Tam bir sepsis geçiriyordu ve böbrekleri iflas ediyordu"

Sağlık görevlilerinin tahminine göre Laura'nın bu duruma gelmesinin sebebi enfeksiyonel bir bakteri olan Vibrio Vulnificus'tan kaynaklı. Özellikle akarsuların denize döküldüğü noktada ve atık suların denize açıldığı noktalarda bulunan bu bakteri, kas dokusunu hızla parçalayan bir hastalığa neden olmasıyla biliniyor. Halk adında et yiyen bakteri olarak da biliniyor. Belirtileri ise sırasıyla şöyle:

Kırmızıya dönen yaralar

Deride şişme

Yüksek ateş

Nefes darlığı

Yüksek kalp hızı

Yani dememiz o ki, siz en iyisi mi çiğ etin her türlüsünden uzak durun. Güvendiğiniz bir kasap veya yerel market bile olsa bunun sonuçlarını siz kendi canınızla ödemek zorunda kalabilirsiniz. Uyarımızı da yaptığımıza göre bir içeriğimizi daha sonlandırıyoruz. Popüler olmuş bu videolar hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara bırakmayı unutmayın!