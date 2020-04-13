Geçtiğimiz haftalarda Fransa’da bulunan 14.000 yıllık bir av aleti, optik illüzyon figürlerinin yeniden gündemimize girmesini sağladı. Şimdi araştırmacılar, yeniden gündeme gelen optik illüzyon figürlerinin beynimizi nasıl yanılttığını ortaya çıkardılar.

Optik illüzyon figürleri çok uzun zamandır hayatımızda yer alıyor. En ünlü optik illüzyon figürlerinden biri olan tavşan-ördek figürünü bilmeyen insan sayısı yok denecek kadar az olabilir.

Geçtiğimiz günlerde, Fransa’da bir mağarada bulunan bir 14.000 yıllık bir av aletinin üzerinde yer alan bizon-mamut optik illüzyon figürünün haberini sizlerle paylaşmıştık. 14.000 yıllık optik illüzyon figüründe hem bir bizon hem de bir mamut görülüyordu.

Optik illüzyonlar nasıl çalışır?

Peki optik illüzyonlar nasıl oluyorda birçoğumuzun kafasını karıştırmayı başarıyorlar? Bu sorunun cevabını bulmak için Carnegie Mellon Üniversitesi’nden araştırmacılar optik illüzyon figürlerinin insanların deneyimlerinin ve önceden düşünülmüş kavramların, belirsiz seçenekler arasında karar verme veya eksik bilgileri doldurma şeklimizi nasıl etkilediği üzerine bir çalışma gerçekleştirdiler.

Araştırmacılardan Sandra Buhlman, beynin deneyim yoluyla öğrendiği evrenin kritik bir dönem olduğunu söylüyor. Buhlman, görme durumunda görsel sahneleri işleyen sinir hücrelerinin, bireyin yaşadıklarına bağlı olarak bağlantıları sağlamlaştırdığı bir plastisite gelişim süreci olduğunu söylüyor.

Başka bir şekilde açıklamak gerekirse beynimiz, sadece gördüğümüz yerleri ve şeyleri tecrübe etmiyor. Beyin aynı zamanda görülen yerlerin ve şeylerin temsil ettiği düşünce ve bağlam arasında bir bağlantı da kuruyor.

Yaşlandıkça optik illüzyonlar daha kandırıcı olabiliyorlar

Yaşlandıkça, görsel devreler ve düşüncelerin bağlamları arasındaki deneyim ilişkisi sağlam bir şekilde yerleşiyor. Bu nedenle bir optik illüzyon figürüne ilerleyen yaşlarda baktığımızda tek bir seçeneği görüyoruz ve diğer seçeneği görmek için genellikle dışarıdan bir uyarıcı gelmesi gerekiyor.

Çocukların beyinleri ise yetişkinlere göre daha biçimlendirilebilir durumda olduğundan yeni ve farklı düşünme tarzlarına daha az direnç gösteriyor. Bu da çocukların optik illüzyon figürleri karşısında daha başarılı olmalarını sağlıyor.

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi optik illüzyon ve plastisite arasındaki bağlantı insanlık için yeni bir kavram değil. Fransa’da mağarada bulunan optik illüzyon figürü insanların bu figürler konusunda bilgilerinin binlerce yıl önceye dayandığını gösteriyor.

Mamut-bizon optik illüzyon figürü, insanlık için sanatın eğlence ve bulmaca figürü olarak binlerce yıl öncesinin mirasını temsil ediyor. Bugünlerde bu illüzyonla karşılaşmak ve mamut veya bizon figürlerinden birini görmek insanlığın gelişimi konusunda hayal kurmamızı da sağlayacak anları yaşatabilir.