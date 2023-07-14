Amazon, Farah Zeynep Abdullah'ın başrolde olduğu Bihter filminin Prime Video'da 2023'ün sonlarında yayınlanacağını duyurdu. Filmle ilgili bazı detaylar da paylaşıldı.

Bu yılın başlarında sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Türk dizi tarihinin en ünlü yapımları arasında yer alan Aşk-ı Memnu'nun yeni bir film versiyonu için çalışmaların başladığından bahsettik. Şimdiyse "Bihter" olarak isimlendirilecek bu filmle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Amazon, Bihter'in Prime Video aracılığıyla 2023'ün sonlarında seyirci ile buluşacağını duyurdu. Üstelik yeni film için uzun bir süre de beklemeyeceğiz.

2022'de en çok izlenen film olarak kayıtlara geçen Bergen'deki performansıyla milyonların sevgisini kazanan Farah Zeynep Abdullah'ın başrol olduğu film, Halit Ziya Uşaklıgil tarafından kaleme alınan romanın yeni bir uyarlaması olarak karşımıza çıkacak. Gelin hep birlikte Bihter filmiyle ilgili detaylara yakından bakalım.

Amazon Prime hizmetinin bir parçası olan Prime Video, Bergen gibi sayısız içeriğe ev sahipliği yapıyor. Ayrıca Amazon Prime ile Prime Day indirimlerinden de faydalanabilirsiniz.

Bihter konusu:

Amazon, Bihter'in konusunu şöyle açıklıyor:

Sevilmeye aç Bihter; zengin, saygıdeğer, ancak yaşça kendisinden büyük Adnan’ı, toplumun ve para avcısı annesinin ona yaftaladıklarından kurtulmak için bir çıkış bileti olarak görür. Fakat çok geçmeden kocasının ona olan ilgisinden tatmin olmadığını, her genç kadın gibi başka ihtiyaçları olduğunu keşfeder. Bihter, Adnan’ın ailesinin genç ve yakışıklı üyesi Behlül’le yasak aşk yaşayacak ve bu aşk için ölmeyi bile göze alacak kadar cesur bir kadındır. Ancak Bihter’in kendini keşfetme ve özgürlük arayışına ne hanımı olduğu yalıdaki insanlar ne de yaşadığı dönem hazırdır.

Bihter oyuncu kadrosu:

Yaklaşmakta olan filmin oyuncu kadrosunda, Farah Zeynep Abdullah'a başrol olarak Boran Kuzum (Behlül Ziyagil) eşlik edecek. Ayrıca Osman Sonant (Adnan Ziyagil), Hande Ataizi (Firdevs Yöreoğlu), Ebru Özkan (Matmazel), Helin Kandemir (Nihal Ziyagil), Nezaket Erden (Peyker Yöreoğlu), Mert İnce (Bülent Ziyagil), Mertcan Tekin (Nihat Önal) ve Lorin Menhart (Beşir) gibi isimler de kadroda bulunuyor.

Bihter yayın tarihi:

Amazon Orijinal filmi olarak karşımıza çıkacak Bihter, 2023'ün sonlarına doğru Prime Video aboneleri ile buluşacak.

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