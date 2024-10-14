Bilgisayar Oyunları Oynamak Yöneticilik Becerilerimizi Geliştiriyor Olabilir mi? Bilimin Işığında Yanıtlıyoruz

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Bilgisayar Oyunları Oynamak Yöneticilik Becerilerimizi Geliştiriyor Olabilir mi? Bilimin Işığında Yanıtlıyoruz
Video oyunları oynamanın çeşitli becerilerimizi geliştirdiğini kanıtlayan birçok araştırma yapıldı. Peki ya yöneticilik becerilerimiz? Bu soruyu yanıtlayan bilimsel bir araştırmanın sonuçlarını gelin birlikte inceleyelim.

Literatüre 2020 yılında kazandırılmış olan, “Good gamers, good managers? A proof-of-concept study with Sid Meier’s Civilization” (İyi oyuncular, iyi yöneticiler mi? Sid Meier's Civilization ile bir kavram kanıtlama çalışması) isimli makale çarpıcı sonuçlara ulaştı.

Araştırma, strateji oyunlarının yöneticilik becerilerini değerlendirme konusunda bir araç olarak kullanılıp kullanılamayacağını tespit etmeye odaklanıyor.

İlk olarak araştırmanın metodolojisini inceleyelim.

Araştırma, kontrollü laboratuvar ortamında gerçekleştiriliyor ve Civilization V oyunu üzerinden katılımcıların performanslarını değerlendiriyor.

Yaşları ortalama 24 olan ve çoğunluğu erkeklerden oluşan 40 işletme öğrencisi üzerine yapılan araştırmada, katılımcılar oyunu oynamalarının ardından çeşitli değerlendirme testlerine tabi tutuluyor.

Bu doğrultuda, oyundaki başarı puanları ile problem çözme, organizasyon ve planlama gibi yönetici becerileri arasındaki ilişki inceleniyor.

Peki bulgular neyi işaret ediyor? Oyunda yüksek puan alan katılımcıların problem çözme becerileri daha fazla!

Araştırmacılar bu bulguyu, oyunda stratejik kararlar almak, analiz yapmak ve alternatif çözümler geliştirmenin, gerçek hayattaki problem çözme yetilerini desteklediği şeklinde yorumluyor.

Ek olarak, yüksek puan alan katılımcıların organizasyon ve planlama testlerinde de başarılı olduğu görülüyor.

Yani, oyun oynamanın kaynak yönetimi, uzun vadeli strateji geliştirme ve detayları organize etme yetkinliklerini geliştirdiği bilimsel çerçevede kanıtlanıyor.

Özetle bu araştırma, strateji oyunlarının bazı yöneticilik becerilerini değerlendirmek için bir araç olarak kullanılabileceğini gösteriyor.

Ayrıca, bilgisayar oyunlarının özellikle problem çözme ve organizasyon becerilerinin gelişiminde etkili olduğu da kanıtlanıyor.

 Tabii her bilimsel araştırmada olduğu gibi bu araştırmanın da bazı kısıtları olabileceğini ve kendi örneklemi kapsamında ana kütleye mal etmenin daha doğru olacağını hatırlatarak içeriğimizi noktalayalım.

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