Kullanıcı deneyiminizi en iyi hale getirmek için her bilgisayarda olması gereken programlar vardır. Bu ücretsiz programlar sayesinde tüm işlerinizi daha kolay yapabilir ve bilgisayarınızla daha eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. İşte her bilgisayarda olması gereken ücretsiz programlar listesi.

Windows işletim sistemine sahip bir bilgisayar aldığınız zaman içinde bazı temel yazılımlar yüklü olarak gelecektir. Fakat kullanmaya başladıktan sonra bu yazılımların yetersiz olduğunu görecek ve her bilgisayarda olması gereken programlar listemizdeki yazılımlara ihtiyaç duyacaksınız. Bilgisayarda olması gereken programlar listemizin tamamı ücretsizdir.

Her bilgisayarda olması gereken programlar arasında bazılarının ücretli versiyonları ya da alternatifleri olduğunu göreceksiniz. Bu noktada tercih kullanıcı alışkanlıklarınız doğrultusunda size kalıyor. Sizin için her bilgisayarda olması gereken programlar listesi hazırladık ve her bir program hakkında öne çıkan özellikleri anlattık.

Her bilgisayarda olması gereken programlar:

Çeşitli programları hızlıca indirmek için: Ninite

Eklenti kütüphanesiyle derinlemesine internet deneyimi için: Google Chrome

Şişen programların bilgisayarı yavaşlatmasını engellemek için: Launchy

Sıkıştırılmış dosya kullanımı için: 7-Zip

Bulut depolama için: Google Drive

Ücretsiz ofis programları için: LibreOffice

Ses düzenlemesi için: Audacity

Oyun oynamak ve zengin ücretsiz oyun kütüphanesi için: Steam

Hızlıca mesajlaşmak için: Rambox

Sorunsuz video izlemek için: VLC

Hızlıca görüntü düzenlemek için: Paint.NET

Kullanılmayan programları tam anlamıyla silmek için: Revo Uninstaller

Ücretsiz alternatif güvenlik için: Malwarebytes Anti-Malware

Bazen bilgisayarınıza bir program indirmek için fazlasıyla uğraşmak zorunda kalabilir, doğru ve güvenilir bir kaynak bulmak için saatler harcayabilir hatta yanlışlıkla kötü amaçlı yazılımları indirebilirsiniz. Ninite, kullanıcıları bu tehlikeli zahmetten kurtarıyor.

Listemizdeki pek çok program da dahil olmak üzere Ninite üzerinden birçok farklı programın indirme dosyasına erişebiilirsiniz. Ninite programını bir uygulama mağazası olarak düşünebilirsiniz. Tek yapmanız gereken indirdikten sonra program adı ile arama yapmak ve indirme dosyasını bilgisayarınıza indirmek.

Eklenti kütüphanesiyle derinlemesine internet deneyimi için: Google Chrome:

Bilgisayar kullanımın en önemli sebeplerinden biri de internete bağlanmaktır. Her Windows işletim sistemine sahip bilgisayar, Microsoft Edge internet tarayıcısı ile birlikte geliyor. Fakat pek çok kullanıcı ne kadar geliştirilmiş olursa olsun Edge kullanmayı tercih etmiyor.

Bu noktada Google’ın internet tarayıcısı olan Google Chrome devreye giriyor ve Google hizmetleriyle hızlı eşleşme, kullanışlı eklentiler gibi özellikleriyle kullanıcıların gönlünü fethediyor. Chrome kullanmak istemeyenler Mozilla Firefox, Opera gibi alternatif internet tarayıcılarına da göz atabilirler.

Şişen programların bilgisayarı yavaşlatmasını engellemek için: Launchy:

Bilgisayarınızda dosya oluşturdukça ya da indirdikçe klasör içinde klasör oluşturacak, bir de masaüstü konusunda düzensiz biriyseniz iyice dosyalarınızın içinde kaybolacaksınız. Dosya ya da program aramak için Windows arama çubuğu ya da Dosya Gezgini bile bazen yardımcı olamıyor.

Böyle bir karmaşadan kurtulmak için Windows yardımcı programlarından biri olan Launchy’i indirebilirsiniz. Launchy, bilgisayarda tam sizin gözünüzün önünde duracak ve başlatmak istediğiniz bir dosyanın ya da programın adını yazmanız yeterli olacak. Bilgisayarınızda çok yer kaplamayan ama işinizi kolaylaştıran bir program.

Sıkıştırılmış dosya kullanımı için: 7-Zip:

Özellikle yüksek çözünürlük videolar ve fotoğraflar bazen inanılmaz dosya boyutlarına sahip olabiliyorlar. Bu kadar yüksek boyutlu dosyaları bir yerden bir yere göndermenin tek yolu dosya sıkıştırmadır ve bu konuda size yardımcı olacak programlardan biri de 7-Zip’tir.

7-Zip ile yalnızca dosya sıkıştırmazsınız. Size sıkıştırılmış olarak gönderilen dosyaları açabilir, düzenleyebilir ve yeniden sıkıştırabilirsiniz. WinZip gibi ücretli muadilleri olsa da, tamamen ücretsiz olan 7-Zip, dosya sıkıştırma konusunda her şeyi yapmanıza olanak sağlayacaktır.

Bulut depolama için: Google Drive:

Her bilgisayarın dahili depolama alanı, her kullanıcı için yeterli gelmeyebilir ya da çok fazla program yüklü bir bilgisayarda ufak tefek dosyalar için bile yer kalmayabilir. Bulut depolama hizmetleri hem böyle bir soruna çözüm sunuyorlar hem de bilgisayara ya da harici depolama aygıtlarına bir şey olma ihtimaline karşı güvenli bir şekilde depolama yapıyorlar.

Google’ın bulut depolama hizmeti olan Google Drive, bu noktada öne çıkıyor ve diğer Google hizmetleriyle ortak kullanım konusunda dikkat çekiyor. Drive’ı ücretsiz olarak kullanırken 15 GB depolama alanınız oluyor. Eğer daha fazla depolama alanı istiyorsanız, ücretli abonelik planlarını inceleyebilirsiniz.

Ücretsiz ofis programları için: LibreOffice:

Ofis programları deyince herkesin aklına, adını da buradan alan, Microsoft Office programları geliyor. Uzun yıllardır hayatımızda olsalar ve biz onlara alışmış olsak da herkes bu programları kullanmak için ücret ödemek istemeyebilir. LibreOffice, bu konuda en başarılı ücretsiz alternatiflerden bir tanesi.

OpenOffice ya da FreeOffice gibi alternatifleri de bulunan LibreOffice, Microsoft Office programlarına alışkın olanlar için en doğru seçenek olacaktır. Birkaç küçük arayüz farkı dışında Microsoft Office programlarını andıran LibreOffice’in, dünya çapında pek çok kullanıcısı var.

Ses düzenlemesi için: Audacity:

Elbette ücretsiz bir programın Adobe Audition gibi geniş çaplı ve profesyonel hizmet vermesini beklemeyin ama temel ses kayıtları ve düzenlemeleri için Audacity, bulabileceğiniz en iyi ücretsiz ses düzenleme programlarından bir tanesidir.

Audacity üzerinden ses kaydı alabilir, farklı kanallar açabilir ve bu kanallar arasındaki farklı ses ve müzikleri karıştırarak kendi müziğinizi ortaya çıkarabilirsiniz. Basit düzenleme işlerinin yanı sıra seslere farklı efektler eklemenizi sağlayan bir düzenleme ekranı da bulacaksınız.

Oyun oynamak ve zengin ücretsiz oyun kütüphanesi için: Steam

Özellikle oyunseverler için bir bilgisayarın olmaz olmazı oyunlardır. Bilgisayarınıza oyun yüklemek için güvenilir olmayan kaynaklarla uğramak yerine Steam indirebilir ve yüzlerce oyuna kolayca ulaşabilirsiniz. Steam yerine GOG, Origin, Epic Game Store gibi alternatifleri de kullanabilirsiniz.

Düşünülenin aksine Steam’de pek çok ücretsiz oyun bulunuyor. Steam’i bilgisayarınıza kurduktan ve bir hesap açtıktan sonra tek yapmanız gereken tek tıkla dilediğiniz oyunu ücretsiz bir şekilde indirmektir. Steam, oyun indirmenin en basit ve ücretsiz yollarından birini sunuyor.

Hızlıca mesajlaşmak için: Rambox

Mesajlaşmak için, gün boyu dostlarınızla ya da iş arkadaşlarınızla iletişimde kalmak için kullanabileceğiniz pek çok farklı mesajlaşma uygulaması ve programı var. Rambox, tüm bu farklı mesajlaşma uygulamalarını ve programlarını tek çatı altında toplamasıyla öne çıkıyor.

Rambox programını bilgisayarınıza indirdikten sonra WhatsApp, Skype, Facebook Messenger, Telegram gibi mesajlaşma uygulamalarındaki hesap bilgilerinizle giriş yapabilirsiniz. Böylece, yalnızca tek bir program kullanarak tüm hesaplarınıza kolayca ulaşabilir ve mesaj karmaşasının önüne geçebilirsiniz.

Sorunsuz video izlemek için: VLC

Herhangi bir internet bağlantısı olmadan izlemek istediğiniz videoları bilgisayarınıza indirdikten sonra bu videoları izlemenin en kolay yolu VLC video oynatıcısı üzerinden oynatmaktır. Windows işletim sistemine dahil olarak gelen Windows Media Player, her videoyu izlemenize olanak vermez.

İndirdiğiniz, arkadaşınızın gönderdiği ya da kendi kaydettiğiniz videoların neredeyse hepsi farklı bir dosya formatında olabilir. VCL, tüm bu dosya formatlarındaki videoları kolayca oynatabilir. Her zaman lazım olmasa da, bilgisayarınızda yüklü VLC hiç beklemediğiniz anda hayat kurtarabilir.

Hızlıca görüntü düzenlemek için: Paint.NET

Görüntü düzenlemek için Windows işletim sistemiyle beraber Microsoft Paint programı geliyor. Fakat Paint gerçekten çok temel düzeyde görüntü düzenlemeye izin veriyor. Eğer Adobe Photoshop gibi profesyonel bir programdan biraz daha azına ücretsiz erişmek istiyorsanız Paint.NET tam size göre.

GIMP gibi alternatifleri de olan Paint.NET programı, kullanıcılara Microsoft Paint’ten fazla Adobe Photoshop’tan az özellikler sunuyor. Fakat zaten aradığınız profesyonel düzenlemeler yerine birkaç görseli birleştirmek, düzenlemek, renk ve ışık ayarı yapmak gibi temel düzenlemeler ise Paint.NET size istediğinizi sunacaktır.

Kullanılmayan programları tam anlamıyla silmek için: Revo Uninstaller

Windows işletim sistemine sahip bilgisayarınızda bir Program ekle / kaldır ekranı bulunuyor ama bu ekran üzerinden kaldırdığınız bir program mutlaka geride iz bırakıyor. Ya internet tarayıcınızda ya da Dosya Gezgini’nin çok kullanılmayan klasörleri arasında mutlaka eski yazılımlardan geriye kalan bir iz görürsünüz.

Revo Uninstaller ise sildiğiniz bir programı kelimenin tam anlamıyla söküp atıyor. Revo Uninstaller ile sildiğiniz bir program ne internet tarayıcınızda bir eklenti bırakıyor ne de kıyıda köşede artık bir dosya bırakıyor. Programın ücretli abonelik sistemi de var ancak temel düzeyde program silmeler için ücretsiz versiyon yeterli olacaktır.

Ücretsiz alternatif güvenlik için: Anti-Malware

Microsoft’un güvenlik yazılımı olan Microsoft Defender, tüm Windows işletim sistemine sahip bilgisayarla birlikte yüklü olarak geliyor. Defender; temel güvenlik, güncelleme kontrolü gibi konularda kullanıcıların işine yarıyor fakat yine de ikinci bir güvenlik önlemi mutlaka gerekiyor.

Malwarebytes Anti-Malware, ikinci bir güvenlik önlemi olarak kullanılacak güvenlik yazılımlarından bir tanesi. Ücretsiz versiyonu bile kötü amaçlı yazılımlara karşı tam koruma sağlıyor. Daha detaylı virüs taramaları ve daha güçlü koruma istiyorsanız Malwarebytes Anti-Malware’in ücretli abonelik planlarını inceleyebilirsiniz.

Sizin için her bilgisayarda olması gereken programlar listesi hazırladık ve her bir programın öne çıkan özelliklerini anlattık. Tamamen ücretsiz olan bu programların farklı muadillerini de inceleyebilir ya da ücretli abonelik planlarından birini seçerek daha geniş hizmet paketlerinden faydalanabilirsiniz.