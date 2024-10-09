En İyi Ücretsiz Discord Alternatifi Uygulamalar

Discord kadar popülariteye sahip olmasalar da günümüzde birçok Discord alternatifi var ve içeriğimizde bunları sizler için listeledik.

Discord, dünya çapında milyonlarca insanın sunucu ve topluluklar kurup sesli, yazılı ve görüntülü sohbetlerle iletişim kurmasını sağlayan popüler uygulamalardan biri konumunda ancak geçtiğimiz gece saatlerinde ülkemizde yasaklanması sonrası pek çok insan alternatif uygulamalar aramaya başladı.

Çeşitli ihtiyaçlara hitap eden birçok alternatif mevcut. Bazıları daha güvenli iletişim sunarken, bazıları daha fazla kişiselleştirme veya profesyonel kullanım için ideal çözümler sunuyor. Biz de En İyi Discord Alternatifi Uygulamalar listemizde sizler için bu türden uygulamaları listeledik.

Element

Element, Matrix protokolüne dayalı ve merkezi olmayan bir iletişim platformudur. Hem bireyler hem de gruplar için güvenli ve gizlilik odaklıdır. Uygulama, uçtan uca şifreleme sunarak mesajlaşmaların gizliliğini sağlar.

Sesli ve görüntülü aramalar, dosya paylaşımı ve ekran paylaşımı gibi özelliklere sahiptir. Discord'un aksine dosya paylaşımında herhangi bir sınırlama bulunmaz. Tıpkı Discord gibi hem masaüstü hem de mobil cihazlarda kullanılabilir.

TeamSpeak

TeamSpeak, düşük gecikmeli sesli iletişim sunan ve özellikle oyuncular arasında popüler olan bir uygulamadır. Uygulama, AES şifrelemesiyle güvenli bir iletişim sağlar.

Kullanıcılar, özel sunucular kurabilirler ancak ücretsiz sürüm, sunucu başına 32 kullanıcı ile sınırlıdır. Ses kalitesi ve gizlilik özellikleri ile ön plana çıkan TeamSpeak, Discord'un sağladığı topluluk bazlı hizmetler yerine daha çok küçük ve güvenli grup konuşmaları için tercih edilir.

Slack

Slack, özellikle profesyonel iş ortamları için ideal bir Discord alternatifidir. Kanallar, entegrasyonlar ve dosya paylaşımı gibi özellikler sunar. Slack'te metin, sesli ve görüntülü aramalar yapabilirsiniz ancak ücretsiz versiyonda geçmişe yönelik mesajların yalnızca 10.000 adedi kayıtlı tutulur.

Slack, kullanıcı dostu arayüzü ve Google Drive gibi üçüncü parti uygulamalarla entegrasyonları sayesinde ekip içi iletişimde etkili bir uygulamadır.

Mumble

Mumble, düşük gecikmeli sesli iletişim sunan açık kaynaklı bir platformdur. Oyunlar için optimize edilmiş "positional audio" özelliği, kullanıcıların oyun içinde seslerinin konumlarına göre farklı duyulmasını sağlar.

128-bit AES şifreleme ile güvenli iletişim sağlayan uygulama, düşük sistem gereksinimleriyle de öne çıkar. Mumble, özellikle oyun toplulukları ve podcast yayıncıları arasında son dönemde sıklıkla kullanılır ancak video desteği ve tarayıcı desteğine sahip değildir.

Steam Chat

Steam Chat, özellikle oyuncular için basit ve etkili bir Discord alternatifidir. Modern bir arayüz sunan Steam içi uygulama, metin ve sesli sohbetin yanı sıra grup sohbetleri oluşturmanıza olanak tanır.

Gruplarda birden fazla kanal açarak çeşitli oyunlar veya konular için ayrı konuşma alanları yaratabilirsiniz. Steam Chat’in sunduğu medya desteği (GIF ve video paylaşımı) ve sesli sohbetlerin güvenli olması Steam Chat'i birçok oyun odaklı iletişim uygulamasından ayırıyor.

Peki siz Discord alternatifi olarak hangi uygulamayı kullanıyorsunuz? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.