Uygun fiyatlarıyla birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.
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''Bu içerik 16.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Fırsat ürünleri:
- Philips XU3110/02 HomeRun 3000 Serisi Islak Kuru Moplu İstasyonlu Robot Süpürge
- TP-Link RE450 Wi-Fi Güçlendirici/ Menzil Genişletici
- Viko Multi-Let 6'lı Anahtar-Topraklı Kablolu Priz
- Loobex Hava Nemlendirici Buhar Makinesi
- Lenovo Case 15.6" Toploader T210 Bilgisayar Çantası
- HP Victus Gaming 15-FA0011NT Bilgisayar
- xDrive Toryum Oyuncu Koltuğu
- TP-LINK Tapo C210 Güvenlik Kamerası
Philips XU3110/02 HomeRun 3000 Serisi Islak Kuru Moplu İstasyonlu Robot Süpürge
4000 Pa emiş gücü ile sert zeminler ve halılar için etkili bir temizlik sunan ve 220 dakika çalışma süresi ile geniş alanları tek şarjla temizleyebilen Philips 3000 Serisi, 500 TL kupon fırsatı ve avantajlı fiyatıyla günün öne çıkan fırsatlarından biri.
TP-Link RE450 Wi-Fi Güçlendirici/ Menzil Genişletici
1750 Mbps'ye varan hızı ve daha yüksek ağ verimliliği sağlayan 3 anteni ile ön plana çıkan TP-Link RE450, %7 indirim fırsatıyla 1.559,00 TL’ye düşmüş durumda.
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Huawei FreeBuds Pro 2
Akıllı Gürültü Engelleme özelliğine sahip FreeBuds Pro 2, çift cihaz bağlantı desteğiyle her an yanınızda. Kulaklık 2.299,00 TL fiyatı ile listemizde yerini alıyor.
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Viko Multi-Let 6'lı Anahtar-Topraklı Kablolu Priz
Çocuklarınızın güvenliği için tasarlanmış, 2 metrelik kablolu ve topraklı bir ürün olan MultiLet Altılı Priz, Prime fırsatı ile 272,65 TL’ye satışta.
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Loobex Hava Nemlendirici Buhar Makinesi
3 kademeli buharlaştırma imkânı ile istediğiniz sıcaklıkta buhar çıkışı sağlayabileceğiniz Loobex buhar makinesi, 3,5 lt tank kapasitesine sahip. Aromatik yağ haznesiyle de dikkat çeken bu ürünü sepete özel indirim fırsatıyla 1.099,90 TL’ye satın alabilirsiniz.
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Lenovo Case 15.6" Toploader T210 Bilgisayar Çantası
15,6 inç’e kadar bütün bilgisayarlarla uyumlu olan Lenovo çanta, su geçirmez kumaşa sahip. Çanta 353,99 TL fiyatıyla ön plana çıkıyor.
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Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
HP Victus Gaming 15-FA0011NT Bilgisayar
12. Nesil Intel Core işlemciye sahip HP Victus’un 15,6” ekranı ve 512 GB SSD kapasitesi ile oyun deneyiminizi iyileştirebilirsiniz. Bilgisayar, 26.999,00 TL fiyatı ile listemizde yerini alıyor.
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xDrive Toryum Oyuncu Koltuğu
Oyun oynarken ya da uzun saatler çalışırken rahatına düşkün olanlar için tasarlanmış xDrive Toryum oyuncu koltuğunun çift mekanizması sayesinde 160 dereceye kadar geriye yatabilirsiniz. 150 kg taşıma kapasitesine sahip bu oyuncu koltuğu, 6.499,00 TL’ye düşmüş durumda.
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TP-LINK Tapo C210 Güvenlik Kamerası
890,00 TL fiyata sahip güvenlik kamerası, 9m gece görüşü, 360° yatay görüntüleme özelliği ve iki yönlü ses aktarımı ile kullanıcıların tercihi oluyor.
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