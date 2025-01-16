Amazon ve Hepsiburada’da indirimli fiyatları ile gözümüze çarpan fırsat ürünlerinden bazılarını sizler için listeledik.

Uygun fiyatlarıyla birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.

Günün fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

''Bu içerik 16.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

1750 Mbps'ye varan hızı ve daha yüksek ağ verimliliği sağlayan 3 anteni ile ön plana çıkan TP-Link RE450, %7 indirim fırsatıyla 1.559,00 TL’ye düşmüş durumda.

Kullanıcı yorumu:

Ürünü Amazon'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Akıllı Gürültü Engelleme özelliğine sahip FreeBuds Pro 2, çift cihaz bağlantı desteğiyle her an yanınızda. Kulaklık 2.299,00 TL fiyatı ile listemizde yerini alıyor.

Ürünü Amazon'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Çocuklarınızın güvenliği için tasarlanmış, 2 metrelik kablolu ve topraklı bir ürün olan MultiLet Altılı Priz, Prime fırsatı ile 272,65 TL’ye satışta.

Kullanıcı yorumu:

Ürünü Amazon'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

3 kademeli buharlaştırma imkânı ile istediğiniz sıcaklıkta buhar çıkışı sağlayabileceğiniz Loobex buhar makinesi, 3,5 lt tank kapasitesine sahip. Aromatik yağ haznesiyle de dikkat çeken bu ürünü sepete özel indirim fırsatıyla 1.099,90 TL’ye satın alabilirsiniz.

Kullanıcı yorumu:

Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

15,6 inç’e kadar bütün bilgisayarlarla uyumlu olan Lenovo çanta, su geçirmez kumaşa sahip. Çanta 353,99 TL fiyatıyla ön plana çıkıyor.

Kullanıcı yorumu:

Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

12. Nesil Intel Core işlemciye sahip HP Victus’un 15,6” ekranı ve 512 GB SSD kapasitesi ile oyun deneyiminizi iyileştirebilirsiniz. Bilgisayar, 26.999,00 TL fiyatı ile listemizde yerini alıyor.

Kullanıcı yorumu:

Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Oyun oynarken ya da uzun saatler çalışırken rahatına düşkün olanlar için tasarlanmış xDrive Toryum oyuncu koltuğunun çift mekanizması sayesinde 160 dereceye kadar geriye yatabilirsiniz. 150 kg taşıma kapasitesine sahip bu oyuncu koltuğu, 6.499,00 TL’ye düşmüş durumda.

Kullanıcı yorumu:

Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

890,00 TL fiyata sahip güvenlik kamerası, 9m gece görüşü, 360° yatay görüntüleme özelliği ve iki yönlü ses aktarımı ile kullanıcıların tercihi oluyor.

Kullanıcı yorumu:

Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir: