Bilgisayarınızı uzun süre sorunsuz bir şekilde kullanabilmek için sadece yazılımsal değil, aynı zamanda fiziksel temizliğini de ihmal etmemelisiniz. İşte bilgisayarınızın bakımını pratik ve etkili bir şekilde yapmanızı sağlayacak ürünler!

Bilgisayarlar zamanla tozlanır, kirlenir ve bu durum performansı etkileyebilir. Fanlardaki toz birikintileri ısınmaya neden olurken ekran ve klavyedeki kirler hijyen sorunlarına yol açabilir. Neyse ki işinizi kolaylaştıracak pek çok pratik ürün var. Bu ürünleri içeriğimizin devamında inceleyebilir ve sepetinize ekleyebilirsiniz.

"Bu içerik 08.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir."

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Bilgisayarınızın fiziksel temizliği için işinize yarayabilecek ürünler:

Zolx Ekran Temizleme Seti 250ML + Temizleme Bezi

Elektronik ürünlerimizin ekranları genellikle parmak izi lekesiyle görünür ve bu durum can sıkabilir. Özellikle bilgisayar ekranlarındaki lekeler, kötü bir görüşe neden olur. Neyse ki Zolx Ekran Temizleme seti ile bu durum ortadan kalkıyor. Beraberinde gelen mikrofiber bez ile ekranları rahatça temizleyebilirsiniz.

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VICHYIE 20'si 1 Arada Klavye Temizleme Seti

VICHYIE Çok Fonksiyonlu Temizleme Seti, klavye, ekran, kulaklık ve kamera temizliği için 20 farklı aksesuar sunuyor. Yumuşak fırça, mikrofiber bez ve temizleme kalemi gibi ekipmanlarla cihazlarınızdaki toz ve lekeleri kolayca temizleyebilirsiniz. Kompakt tasarımıyla her yerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yalnızca bilgisayar bileşenleri için değil, aynı zamanda diğer elektronik cihazlarınız için de kullanabilirsiniz. 20 farklı aksesuarı ile bir taşla 20 kuş diyebiliriz. :)

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Ürünü Amazon güvencesiyle satın almak için buraya tıklamanız yeterli.

Heveer Anti-statik ESD Fırça Bilgisayar Temizleme Kiti

Klavye ve ekran temizliği için ürün önerdik ama anakart ve diğer parçalar için ürün önermeseydik olmazdı. Anakart ve fan gibi bileşenler, tozlanmaya ve kir toplamaya müsait parçalar. Bu parçaların temizliği, bilgisayarınızın hızını büyük ölçüde etkiliyor. Bilgisayar temizleme fırçaları ile temizliği kolayca sağlayabilir ve bilgisayarınızın performansını artırabilirsiniz.

Ürüne Amazon üzerinden ulaşmak için buraya tıklamanız yeterli.

Klavye Temizleme Jeli

Klavye temizliği için basit ama etkili bir temizleyici olan bu temizleme jeli, klavye tuşlarının arasına yapışan kirleri tek seferde çeker. Ele yapışmadığı için de temizlik esnasında büyük avantaj sağlıyor. Limon kokulu olduğunu da belirtelim.

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Coofbe Antibakteriyel Ekran Temizleme Spreyi

Daha kompakt bir ürün arayanlar için Coofbe ekran temizleme spreyi, beraberinde gelen antibakteriyel temizleme sıvısı ile daha taşınabilir bir temizleme seti oluşturuyor. Haznenin içine koyacağınız sıvıyı ekran yüzeyine sıkın ve ürünün etrafındaki temizleme kısmı ile ekranı temizleyin. İşte bu kadar!

Kullanıcı yorumu:

Ürünü Hepsiburada sepetinize eklemek için buraya tıklamanız yeterli.

ProCase 4'lü Ekran Temizleme Mendili

Parmak izlerini, yağ lekelerini ve diğer kalıntıları kolay bir şekilde temizleyebilirsiniz. Ekranı çizmeyen yüzeyi sayesinde herhangi bir hasar bırakmaz ve yeniden kullanılabilir.

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Windex Elektronik Temizleme Mendilleri

Windex temizleme mendilleri ile elektronik ürünlerinizin parlaklığını koruyacak şekilde temizliklerini yapabilirsiniz. Anti-statik olmaları, elektronik ürünlerin temizlendikten sonra toz tutmalarını engelliyor, yani hem temizliyor hem de uzun bir süre temiz kalmalarına yardımcı oluyor.

Ürüne Amazon üzerinden ulaşmak isterseniz buraya tıklamanız yeterli.

Selsil Elektronik Devre Kart Temizleyici 500 ml

Bilgisayarınızın anakartını derinlemesine temizlemek isterseniz Selsil'in elektronik devreler için olan temizleme sıvısını kullanabilirsiniz. Çok az miktarla pek çok devreyi hızla temizleyebilirsiniz. Ama kullanırken dikkatli olmanızda fayda var.

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Neo Şarjlı El Süpürgesi

Klavye, bilgisayar kasası ve çalışma masanızı da Neo el süpürgesi ile temizleyebilirsiniz. Bilgisayar kasasında biriken tozlar başını almış gidiyorsa ve fırça ile düzelmeyecek kadar kötüyse, el süpürgesi işinizi görebilir. Ayrıca HEPA filtresinin de olduğunu hatırlatalım.

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