Yeni bir bilgisayar satın aldıktan ve bu bilgisayarı ortalama 1-2 sene kullandıktan sonra yavaşlamaya başladığını fark edersiniz. Belirli aralıklarla cihazın içini temizlemenize, gereksiz dosyaları ve görselleri silmenize rağmen bu son kaçınılmaz olur.

Ancak bunun sebebi nedir? Bilgisayarlarımız, neden ne yaparsak yapalım zamanla yavaşlamaya mahkûm?

Gelin, bu soruların cevaplarını verelim.

Bilgisayarınızın yavaşlamasının arkasında birçok farklı sebep vardır.

Örneğin sabit disk sürücüsüne daha fazla veri depolandıkça, işlem gücü gerekli bilgileri almak için çok daha fazla çalışmak zorunda kalır. Bu da bilgisayarınızı yavaşlatabilir ve daha az verimli hâle getirebilir.

Ancak yeni bir bilgisayar aldığınızda, üzerinde çok az veri depolanır ve bu sebeple işlem birimleri, herhangi bir işlemi yürütmekte sorun yaşamaz. Fakat zamanla daha fazla dosya ve veri eklendikçe, bilgisayarın ihtiyaç duyduğu şeyi bulabilmesi için daha fazla bilgi taraması gerekir. Böylece gecikmeler ve sistem yavaşlamaları kaçınılmaz olur.

Yetersiz RAM, bilgisayarınızın performansını önemli ölçüde yavaşlatabilir.

En son yazılıma sahip bir sisteminiz veya büyük bir sabit diskiniz olsa bile RAM eksikliği, bilgisayarınızın yavaşlamasına sebep olur. Bunun sebebi ise RAM’in bilgisayarınızdaki programları çalıştırmaktan sorumlu olması ve bilgisayarınızın hızlı çalışmasını sağlamak için yeterli RAM olması gerektiğidir.

Bu durumda cihaza, daha fazla RAM kapasitesi eklemek yardımcı olabilir fakat buna rağmen bilgisayarınız, kaçınılmaz şekilde zamanla yavaşlayacaktır. Çünkü bilgisayarınızı kullandıkça, yüklenen dosya ve program sayısı artacak ve bilgisayarınızın performansı düşecektir.

Ayrıca virüslerin bilgisayarınızı yavaşlatmada önemli bir rol oynadığını unutmamak gerekir.

Virüs saldırıları genellikle tamamen rastgele ve tahmin edilemezdir. Virüslere karşı korunmanın en iyi yolu, sabit disk sürücünüzde yer kaplasa da kötü amaçlı yazılımları önleme yazılımı edinmektir.

Ek olarak bilgisayarınızda dönen sabit disk sürücüleri zamanla eskir ve yavaşlar. Bu da bilgisayarınızın yavaşlamasının temel sebeplerden biri hâline gelebilir.

Öte yandan bazı hızla ilgili problemler, özellikle Windows bilgisayarlarla ilişkili olabilir.

Çünkü Windows, sabit disk sürücüsü bölümlerini birleştirme, geçici dosyaları otomatik olarak ortadan kaldırma ve kayıt defterini temizleme gibi işlevleri yapacak şekilde gelişmemiştir.

Sonuç olarak kullanılmayan dosyalar, zamanla birikerek bilgisayarın işlem gücünü tıkar ve onu yavaşlatır. Özetle bilgisayarların yavaşlamasının ardında yukarı bahsettiğimiz gibi birçok sebep vardır.

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