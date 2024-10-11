Modern bilgisayarlar yokken günümüzden çok önce, 1936’da “suyla” çalışan bir bilgisayar üretildiğini söylesek muhtemelen bize inanmazdınız değil mi? Ama böyle bir şey var!

Rus bilim insanı Vladimir Lukyanov, dünyayı şaşırtacak bir hamlede bulunarak ortada doğru dürüst bir makine bile yokken bu bilgisayarı nasıl icat etti?

Üstelik suyla çalışması da cabası!

1936’da Vladimir Lukyanov, suyla çalışan analog bir bilgisayar geliştirdi.

Bilgisayar deyince aklımıza günümüzdeki formda, kutu gibi bir şey geliyor. Fakat o dönem icat edilen bilgisayarlar, neredeyse bir oda büyüklüğünde, kocaman bir formdaydı. Mühendislik problemlerini çözmek için suyun dinamiklerinden faydalanan bu bilgisayar, suyun borular ve tanklar arasında akışını kullanarak sıcaklık, basınç gibi fiziksel süreçleri modelleyebiliyordu.

Su seviyeleri, farklı matematiksel işlemleri temsil ediyordu. Özellikle betonun soğuma sürecinde oluşan çatlamaları incelemek amacıyla kullanılan bu bilgisayar, dönemin ileri mühendislik teknolojilerinden biri olarak kabul ediliyor.

“Su entegratörü” olarak bilinen bilgisayar, beton çatlamalarıyla ilgili sorunları çözüyordu.

Bu bilgisayar, suyun analog bir hesaplama sistemi olarak nasıl kullanılabileceğine dair bir örnek oluşturuyor. Bu sistemin temel işleyişi, suyun akış hızına ve seviye değişikliklerine dayanıyor. Borulardan akan su, farklı değişkenleri temsil ediyor ve suyun akışını ayarlayarak hesaplama sonuçlarına ulaşılabiliyordu.

Bir problemi çözerken suyun seviyesindeki değişiklikler, zamanla bir denklemin sonucunu ortaya çıkarıyordu. Lukyanov’un bu yeniliği, özellikle inşaat mühendisliğinde büyük bir devrim yaratmıştı. Çünkü betonun çatlama davranışını modelleyebilen bu bilgisayar, o dönemde oldukça karmaşık olan hesaplamaları daha erişilebilir hâle getirdi.

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