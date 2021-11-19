COVİD-19'un İlk Kez Ne Zaman, Nerede ve Kimde Görüldüğü Açık

Covid-19’a neden olan koronavirüsün kökenine ilişkin Science dergisinde yayımlanan yeni bir bilimsel makaleye göre ilk hasta Çin’in Wuhan kentindeki hayvan pazarında çalışan bir kadındı. Araştırmacılara göre Dünya Sağlık Örgütü, daha önce yayımlanan raporlarda yanıldı.

Önümüzdeki ay ikinci yılını dolduracak Covid-19 pandemisinin ilk ne zaman, nerede ve nasıl ortaya çıktığına yönelik tartışmalar sürerken Science dergisinde yayımlanan bir makale, bugüne kadarki en kesin ifadelerle konuya açıklık getirdi. Doğal bir sonuç olarak salgının başladığı Çin’in Wuhan kentinde yoğunlaşan şüpheler artık daha fazla kesinleşti.

Science dergisinde yayımlanan makale sayesinde; salgının Çin içinde ya da dışında bir laboratuvarda üretildiği ya da farklı güçler tarafından organize edildiği komploları da bir kez daha çürütüldü. Komplolardan ziyade araştırmalara dayanan DSÖ raporlarına göre ilk hasta, Wuhan’a kilometrelerce ötede yaşayan, 8 Aralık 2019’da diş sorunları nedeniyle kent merkezindeki hastaneye giden 16 Aralık’ta da koronavirus tanısı konulan 41 yaşındaki bir muhasebeciydi. Ancak bu yeni araştırma DSÖ’nün raporlarını da boşa çıkardı.

Dünyadaki ilk Covid-19 hastası kim?

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Bulgulara göre Covid-19 ilk kez; aynı zamanda salgının sıfır noktası olan Çin’in Wuhan kentindeki hayvan pazarında çalışan, 11 Aralık 2019’da hastalanan Wei Guixian adında bir kadın satış görevlisinde görüldü. Böylece salgının Wuhan’daki hayvan pazarında görüldüğüne dair kanıtlara bir yenisi daha eklendi. Bu bilgi daha önce Wall Street Journal tarafından da açıklanmıştı, ancak yapılan son araştırma bulguları daha da kesinleştirmiş durumda.

ABD’deki Arizona Üniversitesi’nde Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji Profesörü Michael Wotobey’in kaleme aldığı araştırmaya göre; Wuhan’daki ilk vakaların ortaya çıktığı bölge sadece bir futbol sahası büyüklüğündeydi.

Salgının kökenini anlamak neden önemli?

Dünya çapında 2 yılda 5 milyondan fazla insanın hayatına mal olan, iyileşenlerin de kalan ömürlerinde hangi etkilere maruz kalacağı henüz kesinleşmeyen, aşı ve ilaç çalışmaları için tüm dünyanın seferber olduğu bir salgının kökenini anlamak; ilerleyen yıllardaki benzer tehditlere karşı erken önlem almayı kolaylaştıracak.