Rüyaların Kontrol Edilebileceği Yeni Bir Yöntem Bulundu

Wisconsin-Madison Üniversitesi ve Hawaii'deki Lucidity Enstitüsü'nde bulunan araştırmacılar, Lucid rüya yöntemini tetikleyecek bir yöntem bularak başarıya ulaştılar.

Uyumak yorgunluktan, gerçeklerden, olaylardan bir kaçış yolu olsa da, bazı insanlar uyku sırasında rüyasını bir araç olarak kullanıp kendisine farklı bir alem kurmayı istiyor. Bu mesele her ne kadar ütopik, hatta distopik bir istek olarak görünse de, aslında uzun senelerdir filmlere, yaşanmış hikayelere konu olabiliyor. Peki bunun bir gerçekliği olduğunu biliyor muydunuz?

Hayatın gerçekleri içerisinde her şeyi kontrol etmeye çalışmak başlı başına yorucu iken, bunu rüyanızda da devam ettirmek ister miydiniz? Hayatlarımız birer Inception değil, senaryomuzu elbette Christopher Nolan yazmadı Lüsid olarak anılan rüya türleri, gerçek hayatta olduğu gibi rüyalarınızı da kontrol etmeyi sağlayarak merak uyandırıyor. Bilim insanları, yaptıkları araştırma sonucunda Lüsid rüyayı tetikleyebilecek bir yöntem keşfettiler.

Yeni yöntem başarıya ulaştı:

Wisconsin-Madison Üniversitesi ve Hawaii'deki Lucidity Enstitüsü'nde bulunan araştırmacılar , önceki araştırmalarından yola çıkara, asetilkolinesteraz inhibitörleri olarak adlandırılan kimyasalların Lucid rüyayı nasıl tetikleyebileceğini araştırmaya karar verdiler. Bu süreçte; nörotransmitter asetilkolinin, REM uykusunu (uykunun rüya görülen evresi) düzenlemeye yardımcı olduğu anlaşıldı. Alzheimer hastalığında hafıza kaybını tedavi etmek için kullanılan galantamin ismindeki ilaç, bu nedenle araştırmacılar tarafından Lüsid rüyalar hakkında ilgisi ya da eğitimi bulunan 121 katılımcı üzerinde denendi.

Katılımcılar üç gece boyunca art arda, plasebo ile başlayarak, 4 mg ve son gece ise 8 mg ile artan dozlarda ilaç aldılar. Her gece ışıklar kapandıktan 4,5 saat sonra uyanarak, rüya başlatma tekniklerini uyguladılar ve ardından kapsüllerini yuttuktan sonra tekrar uyudular. Katılımcıların yüzde 14'ü Lucid rüyanın gerçekleştiğini bildirdi. Ancak bu sonuç, 4 mg tüketildiğinde yüzde 27'ye, 8 mg ile yüzde 42'ye yükseldi. Araştırma ve deneyler sonucunda, alzheimer ilacıyla eşleştirilmiş indüksiyon tekniği kombinasyonunun, Lüsid rüyaları tetiklemeye yardımcı olduğu görüldü.

Avustralya'nın Adelaide Üniversitesi'nde görev yapan psikolog Denholm Aspy, New Scientist'e yaptığı açıklamada, "Bu yeni yöntem, Lüsid rüya hakkında nihayet düzgün bir şekilde araştırma yapabilmek için ihtiyacımız olan başarı oranına sahip" dedi.