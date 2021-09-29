Bilim İnsanlarından 40 Yaş Altındakilere Korkutan Uyarı

Science dergisinde yeni yayınlanan bir araştırmaya göre bugünkü gençler, gelecekte günümüzden çok daha kötü bir Dünya’da yaşayacaklar. Özellikle bu yıl doğanlar, şu anki öngörülere göre bile yaşanması oldukça zor bir gezegende kendilerini bulacaklar.

Günümüzde özellikle son yıllarda somut bir şekilde yaşamımızın her alanında hissettiğimiz iklim krizi, elbette gelecek nesilleri de tehlikeye atıyor. Her geçen gün alarmların daha şiddetli bir şekilde çaldığı krize karşı mücadele başlamış iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini şimdiden şiddetli fırtınalar, aşırı sıcaklar, soğuklar ve yağışlarla gördük. Bilim insanlarıysa bu kez, konuyu yeniden gelecek nesillere çekti.

Science dergisinde geçtiğimiz gün yayınlanan yeni bir araştırma, gelecek nesillerin günümüze göre kat kat daha fazla ekolojik felakete ve aşırı hava şartlarına maruz kalacağını gösterdi. Yapılan bu araştırma, gelecek için acil ve önemli adımların bir an önce atılması gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.

“40 yaş altındakiler daha önce görülmemiş bir hayat yaşayacak”

NBC News’e konuşan, Science dergisinde yayınlanan araştırmanın başında olan iklim bilimci Wim Thiery, aslında zararın çoktan yapıldığını açıkladı. Thiery, her bir neslin bir önceki nesilden daha şiddetli havalar ve olaylar göreceğini belirtti günümüz neslini şu şekilde uyardı:

“Bugün 40 yaşın altındaki herkes ısı dalgalarına, kuraklığa ve sellere ömür boyu maruz kalma açısından daha önce benzeri görülmemiş bir hayat yaşayacağını keşfettik. Bu, en ılımlı senaryolarda bile geçerli olacak.”

2021’de doğan çocuklar, gelecekte çok daha kötü bir Dünya’da yaşayacak:

Thiery ve çalışma arkadaşları, araştırmalarında bu yıl doğan çocukların, büyükanne ve büyükbabalarına göre yedi kat daha fazla sıcak hava dalgası, iki kat daha fazla orman yangını ve yaklaşık üç kat daha fazla kuraklıkla karşı karşıya kalacağını belirledi. Öte yandan bilim insanları, bu durumların halen öngörülenden daha da kötüleşebileceğini de ekledi.