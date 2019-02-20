Beyinde Yeni ve Gizemli Bir Nöral Bağlantı Keşfedildi

İnsan beyni üzerinde çalışmalar yapan bilim insanları, daha önce bilinmeyen gizemli bir nöral bağlantı keşfetti. Bu keşif, bilim camiasında büyük ses getirdi.

İnsan beyni çok büyük gizemler barındırıyor. Yapılan bilimsel atılımlara rağmen beynin nasıl çalıştığına dair pek çok bilinmeyen şey var.

Case Western Reserve Üniversitesi’nden araştırmacılar, beyinle ilgili cevabı merak edilen yeni bir sırrı açığa çıkarttı. Araştırmacıların yayımladığı makaleye göre beyinde yeri sürekli değişen, ‘kablosuz’ bir öz-yayılımlı nöral bağlantı keşfedildi.

Uyku halindeki insanların beyin kabuğu ve hippocampus bölgesinde gizemli nöral dalgalar keşfedildi. Bilim insanları daha önce düşük seviyeli, yavaş periyotlu aktivitelerini fare beyinlerinin hippocampus bölgelerinde gözlemlemişti.

“Bu dalgaların varlığını uzun süredir biliyoruz ama kimse net olarak fonksiyonlarını bilmiyor ve spontane şekilde yayıldıklarına kimse inanmıyordu.” diyen nöral ve biyomedikal mühendis Dominique Durand, keşifle ilgili heyecanını dile getirdi.

Yavaş periyodik aktiviteler, komşu beyin hücrelerinin uyanması için gerekli elektriği üreterek, beyindeki boşluklarda kimyasala ihtiyaç duymadan iletişim kurulmasını sağlıyor. Ekip bu iletişimi, yakın şekilde tutulan tamamen ayrılmış beyin dokuları arasında gerçekleştirmeyi başardı.

The Journal of Physiology dergisi hakem komitesi, makaleyi yayımlamadan önce araştırmacılardan çalışma sonuçlarını tekrarlamalarını istedi. Deneyi başarıyla tekrarlayan ekibin çalışması, derginin Ekim 2018 sayısında yayımlandı.

Çok sayıda nöronun aynı anda ateşlenmesi zayıf elektrik alanları yaratıyor. Bu alanlar, EEG (electroencephalogram) cihazları tarafından gözlemlendi.

Ekip, yaptıkları keşfin tam olarak neyi açıkladığından ya da hangi alanlara uygulanabileceğinden emin değil.