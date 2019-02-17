Beyninizi Genç ve Sağlıklı Tutmanız İçin 10 Yöntem

Yaşınız ilerledikçe bunun etkileri beyin üzerinde görülebiliyor. Yaşlanma sonucunda beyninizdeki işlevler yavaşlayabiliyor hatta çağımızın en büyük sorunlarından alzheimera bile sebep olabiliyor. Tüm bunların yanı sıra bunları önlemek için yapabilecekleriniz de mevcut. Biz de beyninizi sağlıklı ve genç tutmanız için yapabileceklerinizi listeledik.

İnsan beyni, zaman geçtikçe fonksiyonlarını yitirebiliyor. Bunun önüne geçmek imkansız gibi görünse de aslında olay hiç de göründüğü gibi değil. Beynimiz, belirli şeylerin eksikliği ya da belirli maddelerin kullanımı sonucunda zarar görebiliyor ve işlevini yitirebiliyor. Eğer beyninizin işlevini yitirmeden çalışmasını istiyorsanız, siz de haberimizdeki maddeleri hayatınıza entegre ederek bu süreci yavaşlatabilirsiniz.

10. Egzersiz yapın:

Araştırmalar sonucunda kaslarınızı kullanmanın aynı zamanda zihninize de iyi geldiği kanıtlandı. Düzenli şekilde egzersiz yapan hayvanların oksijen bakımından zengin kan taşıyan damarlarının beyin bölümünde arttığı da gözlemlenenler arasında. Egzersiz yapmanın aynı zamanda yeni sinir hücrelerinin gelişiminde ve beyin hücrelerinin bağlantılarını geliştirmede önemli bir rol oynadığını söylemekte de yarar var.

Kaynak: sciencemag.org

9. Beslenme şeklinizi düzeltin:

Düzenli ve iyi beslenmek vücudunuzun yanı sıra zihin sağlığınız için de fazlasıyla önemlidir. Düzenli beslenmeye örnek olarak içerisinde meyve, sebze, balık, kuruyemiş ve işlenmemiş yağ gibi besinleri içeren Akdeniz diyeti gösterilebilir. Araştırmalara göre bu diyeti uygulayan insanların alzheimera yakalanma risklerinin daha az olduğu ortaya kondu.

Kaynak: US National Library of Medicine National Institutes of Health

8. Kan basıncınızı geliştirin

Orta yaşlardaki yüksek kan basıncı, ileriki yaşlardaki bilişsel zayıflama risklerini artırmaktadır. Kan basıncınızı, başka bir deyişle tansiyonunuzu, olabildiğince düşük tutacak bir yaşam biçimi edinmek, beyninizi koruma altına almak için yapabileceklerinizin başında geliyor. Stresi azaltıp iyi ve dengeli bir beslenmeyle kan basıncınızı düşük tutabilirsiniz.

Kaynak: neurology.org

7. Kan şekerinizi düzenleyin:

Diyabet, alzheimer ve bunamada önemli bir rol oynar. Diyabet konusunda kendinizi güvence altına almak için egzersiz yapabilir ve düzenli beslenebilirsiniz. Eğer hâlâ kan şekeriniz üzerinde istediğiniz kontrolü sağlayamıyorsanız gerekli ilaçları alarak bunu başarabilirsiniz.

Kaynak: National Institutes of Health

6. Kolesterolünüze dikkat edin:

LDL (kötü) kolesterolün yüksek seviyelerinde bunama ve alzheimer sık görülen şikayetlerdendir. Düzenli bir beslenme, egzersiz, kilo kontrolü ve tütün kullanımından kaçınma sonucu kolesterol seviyelerinizi istenilen düzeyde tutabilirsiniz.

Kaynak: Mikael Simons et al.

5. Tütün kullanımından kaçının

Başlıca sigara olmak üzere tüm tütün ürünlerinden uzak durun. Sigara, içerisinde bulundurduğu nikotin sonucunda beyne, kan dolaşımına ve solunum sistemine ciddi zararlar verir. Aynı zamanda beynin bilişsel işlevlerine de zarar verdiği bilinen tütün mamullerinin kullanımını keserek beyninizi sağlıklı tutabilirsiniz.

Kaynak: US National Library of Medicine National Institutes of Health

4. Alkol tüketimini abartmayın:

Aşırı alkol tüketimi, bunama ve alzheimerın başlıca sebeplerindendir. Araştırmalar sonucunda günde iki kadeh alkol tüketiminin sağlığa belirli bir zararı görülmediği söyleniyor. Riski sıfıra indirmek isteyenler hiç alkol tüketmeyerek kendilerini güvence altına alabilir.

Kaynak: National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism

3. Duygularınızı önemseyin

Endişeli, bunalımlı, uykusuz ya da yorgun insanlar genellikle bilişsel işlev testlerinde daha düşük puanlar almaya yatkındır. Bu düşük puanlar genellikle ileriki yaşlarda oluşabilecek sorunları öngörmese de iyi bir zihin sağlığı ve dinlenebileceğiniz bir uyku düzeni kesinlikle amaçlamanız gereken bir hedef.

Kaynak: journals.sagepub.com

2. Kafanızı koruyun:

Orta ve şiddetli çarpmalar sonucunda bilişsel bozukluklar ortaya çıkabilir. Kafanıza gelebilecek darbeleri önlemeye çalışarak beyninizin sağlığını ve gençliğini koruyabilirsiniz.

Kaynak: jnnp.bmj.com

1. Sosyalliğe önem verin:

Güçlü sosyal bağlar sonucunda bunama ve alzheimer riskinin azaldığı araştırmalar sonucunda görülmüştür. Tüm bunların yanı sıra güçlü sosyal bağlarla birlikte kan basıncında da bir düşüş ve daha uzun bir yaşam süresi de gözlemlenir.

Kaynak: journals.sagepub.com

Beyninizi genç ve sağlıklı tutmanın yöntemlerini incelediğimiz içeriğimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Beyninizi, vücudunuzu ve psikolojinizi sağlıklı tutmanız; başka bir içeriğimizde görüşmek dileklerimizle…