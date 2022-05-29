Bilim İnsanları, Gezegenler Arası Yaşam İçin Tarih Verdi

Bilim insanları, Kardashev ölçeğinden yola çıkarak gezegenler arası yaşamın ne zaman gerçekleşeceğine dair tahminde bulundu.

Teknoloji gelişimiyle beraber günlük yaşantımız yavaş yavaş değişmeye başladı. Özellikle dünyada iklim krizi ve daha birçok felaketin yaşanması beklenirken, bilim insanları dünya dışında yaşam belirtileri için de çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Dünyada pek çok ülke, uzay ile ilgili derin araştırmalar gerçekleştirilirken, bilim insanları ise gezegenler arası yaşam için bazı tahminlerde bulundu. İnsanlığın bir gün mutlaka dünya dışı yaşama geçeceğini belirten uzmanlar, Kardashev ölçeğinden yola çıkarak gezgenler arası yaşamın ne zaman gerçekleşeceğine dair fikirlerini beyan etti.

Gezegenler arası yaşam için çok uzun yıllar var

Bu hafta Arxiv dergisinde yeni bir çalışmalarını yayımlayan ekip, insanlığın 2371 yılına kadar Kardashev Tip I Uygarlığa geçeceğini kaydetti. Bilmeyenler için Kardashev ölçeği, uygarlıkların teknolojik gelişimlerini iletişim kurma doğrultusunda kullanabilecekleri enerji miktarına göre ölçen bir yöntemdir. Uzun yıllar önce ortaya çıkan bu ölçekten, günümüzdeki bilim insanları halen faydalanmakta.

Dünyada yaşanan iklim krizi ve daha birçok olay, insanlığın artık uzay yolculuğu yapacağının en büyük habercisi. Zira günümüzde örnek verirsek SpaceX gibi bir şirket, bunun üzerine çalışmalar yapıyor ve insanlığı ilerleyen dönemlerde uzaya taşımayı planlıyor.

Tüm bu gelişmeler devam ederken, Kardashev Tip I Uygarlığına’da adım adım gidiliyor. Her ne kadar gezegenler arası yaşam için yıllarca beklemek gerekse de, uzmanlar bunun 2371’de olacağını söylüyor. Peki o dönemde gerçekleşecek Tip I uygarlığı nedir?

Her uygarlık aşamasının Kardeshev ölçeğinde bir tanımı bulunuyor. Uzmanlara göre insanlık, yıllar sonra Tip 1 uygarlığına geçiş yapacak ve yavaş yavaş gezegen uygarlığına ulaşmış olacak. Bu, ana gezegendeki tüm büyük enerji biçimlerinden yararlanılan uygarlıklardan biridir.

Öte yandan Tip II ve Tip III uygarlıkları da bulunuyor. Tip I’den sonra gelen bu evrelerde sırasıyla, yıldız uygarlıkları ve galaktik uygarlıkların olacağı tahmin edilmekte. Tip III’de ise insanlık, tüm galaksinin ürettiği enerjinin çoğuna erişebilecek ve bunlara kontrol sağlayabilecek.