SpaceX Başkanı, Mars'a Ne Zaman Ayak Basacağımızı Açıkladı

SpaceX Başkanı ve Operasyon Direktörü Gwyenne Shotwell, Mars'a ne zaman insanlı görev gerçekleştirileceği ile ilgili konuştu. Shotwell, astronotların 2020'lerin sonunda Mars'a ayak basmasının muhtemel olduğunu açıkladı.

Güneş sistemimizin ve evrenin gizemleri hakkındaki araştırmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında da insanoğlunun yakın bir zamanda, hâlihazırda birçok uzay aracının bulunduğu komşu gezegen Mars’a ayak basacağı tahmin ediliyor. Dünyanın önde gelen uzay şirketlerinden olan SpaceX’in de bu konuda büyük bir rol oynayacağı ifade ediliyor.

Geçtiğimiz aylarda SpaceX CEO’su Elon Musk’ın Twitter üzerinden Mars’a gidiş ile ilgili bir paylaşım yaptığını ve insanların Kızıl Gezegen’e 2029’da ayak basacağını söylediğini sizlere aktarmıştık. Şimdi ise farklı bir gezegene ilk kez ayak basmamıza olanak tanıyacak olan bu görevin ne zaman yapılabileceği ile ilgili bir açıklama bir başka SpaceX yetkilisinden geldi.

SpaceX Başkanı: “2020’lerin sonunda astronotlar Mars’a ayak basacak”

SpaceX Başkanı ve Operasyon Direktörü (COO) Gwyenne Shotwell, CNBC’ye verdiği bir demeçte tüm insanlık tarafından merak edilen Mars’a gidiş konusuyla ilgili konuştu. Ünlü iş insanı, açıklamalarında astronotların muhtemelen 2020’lerin sonunda Kızıl Gezegen’e ayak basacaklarını ifade ederek şunları söyledi: “Önümüzdeki 8 yıl içinde, yani 2030’dan önce bunun olacağına inanıyorum. Bundan önce de insanlar Ay’a tekrar ulaşacak.”

Shotwell ayrıca açıklamalarında, Mars’ın yüzeyine büyük bir teslimat görevi gerçekleştirmeleri gerektiğini, bu sayede insanların gezegene gitme düşüncesini daha fazla düşüneceğini ifade etti. 58 yaşındaki iş insanı, bunun ardından da insanların Mars’ı beş altı yıl içinde gidilebilecek bir yer olarak göreceklerini ifade etti.

NASA, Mars’a gidiş için 2040’ları hedefliyor

ABD merkezli SpaceX, bu tahminleri gerçekleştiren şirket olmayı hedefliyor. Dev şirket, hem NASA’nın önümüzdeki yıllarda Ay’a tekrar insan gönderme görevi Artemis hem de olası bir Mars görevi için yeniden kullanılabilir devasa bir uzay aracı olan Starship’i geliştiriyor. Elon Musk’ın şirketi, uzay araştırmalarında bir dönüm noktası olma potansiyeline sahip bu aracın ilk yörünge testini de yakın gelecekte yapmayı planlıyor.

2025 civarlarında Ay’a insan göndermeyi planlayan NASA ise Artemis görevini Ay’dan Mars’a bir görev olarak görüyor. Buradaki uzmanlar, Kızıl Gezegen’e mürettebatlı bir görevin 2040'ı yıllarda gerçekleşeceğini düşünüyor. Bunun da Shotwell’in tahminin on yıl sonrası olması dikkat çekiyor. Kısacası, insan ırkı için çığır açıcı bir gelişme olacak olan Mars görevinin ne zaman yapılacağı konusunda belirsizliklerin bulunduğunu; ancak yakın zamanda olma ihtimalinin de oldukça heyecan verici olduğunu söyleyebiliriz.