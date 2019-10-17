Elektronik Sigaralarla İlgili Yapılan Dikkat Çeken Araştırma

ABD'li bilim insanları, elektronik sigaranın akciğerlere verdiği zararla ilgili yeni bir araştırma yaptılar. Yapılan araştırmanın sonucunda elektronik sigaranın bir aylık kullanımının, akciğerlerde iltihaplanmaya yönelik etki yarattığı sonucuna varıldı.

Son birkaç yıldır popülaritesi ciddi anlamda artan ve Türkiye'de de yaygın olarak kullanılan elektronik sigaralar, son dönemlerde gündemden düşmek bilmiyor. Geçtiğimiz aylarda ABD'de yaşanan ani ölümler ve gizemli akciğer hastalığı ile ilgili çalışmalarını sürdüren bilim insanları, elektronik sigaranın akciğerlere verdiği zararla ilgili yeni bir çalışma yaptılar.

Aslına bakacak olursak elektronik sigaralar, likit olarak isimlendirilen maddelerin buharlaşıp ciğerlere alınması anlamına geliyor. Likitlerde sıvı nikotin, tatlandırıcı amaçlı aromalar, bitkisel gliserin ve propilen glikol gibi maddeler bulunuyor. Bitkisel gliserin ve propilen glikol, doğal içeriklere sahip olduğu için ciğerler açısından çok da büyük bir risk teşkil etmiyor ancak özellikle tatlandırıcı aromalar ve sıvı nikotin, ciğerleri doğrudan etkiliyor.

ABD'de özellikle de akciğer kanseri ile ilgilenen bir grup bilim insanı bir araya gelerek, elektronik sigaranın sadece bir aylık süreçte akciğerlere verdiği etkiyi incelemeye karar verdiler. Çalışma kapsamında, daha önce hiç sigara içmemiş olan 30 kişi seçildi ve günde 1 saat boyunca 20 çekim yapılmak koşuluyla elektronik sigara kullandırıldı. Araştırmaya katılan insanların içtiği likitin içerisinde yüzde 50 bitkisel gliserin ve yüzde 50 oranında da propilen glikol bulunuyordu.

Bilim insanları, araştırmaya dahil olan insanların içecekleri likite bu ürünlerden başka bir şey koymadılar. Likitlerde nikotin, tatlandırıcı aroma veya THC (bu maddeye haberimizin sonunda ayrı bir başlık açacağız) bulunmuyordu. Bir ay boyunca yapılan çalışmaların sonucunda, çalışmaya dahil olan insanların akciğerlerinde iltihaplanmaya yönelik bazı değişikliklere rastlandı.

Ancak bilim insanları, bu değişikliklerin çok da dikkate değer olmadığı sonucuna vardılar. Başka bir deyişle bitkisel gliserin ve propilen glikol, elektronik sigara likitlerinin en tehlikesiz maddeleriydi. Ancak likitin içerisine nikotin, THC ve tatlandırıcı aroma girdiği takdirde işin rengi ciddi anlamda değişiyor. Üstelik bir de buna, elektronik sigaralarda kullanılan ve "coil" olarak isimlendirilen malzemeler eklendiğinde risk daha da yükseliyor.

Bilim insanları tarafından yapılan ortak bir açıklamaya göre tüketiciler, elektronik sigaralarda bitkisel gliserin ve propilen glikolden çok da etkilenmiyorlar. Yine aynı açıklamalara göre tüketicileri asıl etkileyen maddeler sıvı nikotin, tatlandırıcı aroma ve THC. Şimdi de THC isimli maddenin ne olduğuna değinelim.

THC maddesinin genişletilmiş ismi, "Tetrahidrokannabinol"dür. Bu madde, Hint keneviri bitkisinde doğal olarak bulunur. Ağrı kesici özelliği vardır ve kana karıştığında ise sinirleri gevşetir, keyif verir. Aynı zamanda esrar olarak isimlendirilen uyuşturucu maddenin de ana etken maddesidir. ABD'de geçtiğimiz dönemlerde yaşanan elektronik sigara kaynaklı ölümlerin de esas sebebinin THC olduğu açıklanmıştı. Buradan yapabileceğimiz çıkarım, THC'nin likit içerisine karıştırıldığında çok ciddi anlamda risk oluşturduğudur.

Araştırmayı genel hatlarıyla özetleyecek olursak

Bilim insanlarının daha önce hiç sigara içmemiş olan 30 kişiyle bir ay boyunca yapılan araştırmada, sadece bitkisel gliserin ve propilen glikol içeren elektronik sigara likitinin akciğerlerde iltihaplanmaya neden olabileceğine ancak bu iltihaplanmanın boyutunun küçük çapta olduğu sonucuna varıldı. Ancak bilim insanları, elektronik sigara likitlerinde bulunan sıvı nikotin, tatlandırıcı aroma, THC ve diğer ek içeriklerin risk oranını arttırdığı çıkarımına ulaştılar. Ayrıca elektronik sigaralarda bulunan coillerin kalitesi ve günlük kullanım sıklığı da riski arttırıyor.