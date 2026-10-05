Galaxy S26 Ultra’da sunulan Privacy Display teknolojisi; dar görüş açıları, çözünürlük düşüşü ve kullanıcıların yaşadığı mide bulantısı şikayetleriyle eleştirilmişti. İddiaya göre yeni nesilde bu çözülecek.

Samsung, amiral gemisi akıllı telefon ailesinde yenilikçi adımlar atmaya devam etse de her yeni teknoloji ilk etapta kusursuz çalışmayabiliyor. Galaxy S26 Ultra ile hayatımıza giren ve yan açılardan bakıldığında ekranın görünmesini engelleyen Privacy Display özelliği, kâğıt üzerinde oldukça etkileyici duruyordu. Ancak cihazı satın alan kullanıcılar, bu özelliğin beraberinde getirdiği ciddi ekran kalitesi kayıplarından ve kullanım zorluklarından şikâyet etmeye başlamıştı.

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X platformunda düzenlenen bir soru-cevap seansında konuşan bir sektör kaynağının aktardıklarına göre teknoloji devi, S26 Ultra modelinde tepki çeken bu durumu fark etti. İşte yeni nesilde de tam bu konuda bir adım atılacak.

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S27 Ultra’da sorunlar kaldırılacak

2027 başında tanıtılması beklenen Galaxy S27 Ultra modeliyle bu sıkıntıların hepsinin çözüleceği belirtilmiş. Sızıntılar doğrulanır ve Samsung vaat edilen ekran düzeltmelerini sunabilirse Galaxy S27 Ultra çok daha keskin, net ve keyifli bir ekran tecrübesi vadedecek. Gizlilik modu açıkken bile çözünürlük kaybının yaşanmadığı ve dar görüş açısı probleminin çözüldüğü bir panel, serinin önceki modeline mesafeli yaklaşan kullanıcıları yeniden markaya çekebilir.

Galaxy S26 Ultra modelinde sunulan Privacy Display özelliği aktif edilmediğinde bile cihazın görüş açıları rakiplerinin gerisinde kalıyordu. Ayrıca Privacy Display özelliği açıldığında sistem pikselleri aktif olarak kapattığı için ekran daha düşük bir çözünürlükte çalışmaya zorlanıyordu. Bu durum, ekranın netliğini kaybetmesine ve görüntü kalitesinin gözle görülür şekilde düşmesine yol açıyordu. Tasarım ve panel teknolojisindeki bu yan etkiler sadece görsel kaliteyi düşürmekle kalmadı, kullanıcı deneyimini doğrudan olumsuz etkiledi. Kullanıcıların bir kısmı uzun süreli kullanımda göz yorgunluğu ve mide bulantısı hissettiklerini bile belirtti. Hatta Reddit gibi platformlarda bazı kullanıcılar, sadece bu ekran problemleri ve buna bağlı baş ağrıları nedeniyle Galaxy S26 Ultra cihazlarını iade ettiklerini dile getirdi.