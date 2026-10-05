CUPRA, Ekim 2026 güncel fiyat listesini açıkladı. Güncel ürün gamına baktığımızda Formentor, Terramar ve Leon modelleri yer alıyor.
Bu içerikte CUPRA’nın Ekim 2026 güncel fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini, anahtar teslim fiyatlarını ve opsiyon kalemlerini inceliyoruz.
İçerikten Görseller
CUPRA fiyat listesi - Ekim 2026
|Model İsmi
|Güncel Fiyatı
|Kampanyalı Fiyatı
|Leon
|2.755.000 TL
|-
|Formentor
|2.860.000 TL
|-
|Terramar
|3.470.000 TL
|-
Formentor fiyatları - Ekim 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV)
|Formentor 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse
|2.860.000
|Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV)
|Formentor 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Supreme
|3.400.000 TL
|Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV)
|Formentor 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG VZ-Line
|3.775.000 TL
Formentor, CUPRA'nın SUV gövdeli modellerinden biri olarak sportif tasarım çizgilerini günlük kullanıma uygun bir gövdeyle birleştiriyor. Güncel listede 1.5 litrelik eTSI ACT motor, hafif hibrit sistem ve DSG otomatik şanzıman birlikte sunuluyor. Impulse, Supreme ve VZ-Line donanımları arasında tasarım ve ekipman seviyesi açısından farklılaşan seçenekler bulunuyor.
Formentor opsiyon fiyatları - Ekim 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Metalik Renk
|17.500 TL
|Özel Renk
|32.500 TL
|Mat Renk
|94.000 TL
Terramar fiyatları - Ekim 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV)
|Terramar 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse
|3.470.000 TL
|Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV)
|Terramar 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Supreme
|4.280.000 TL
|Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV)
|Terramar 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG VZ-Line
|4.700.000 TL
Terramar, CUPRA'nın daha büyük SUV modeli olarak markanın sportif tasarım anlayışını geniş bir gövdeyle bir araya getiriyor. Üç farklı donanım seviyesiyle sunulan model, SUV kullanımının getirdiği genişlik ve yüksek sürüş pozisyonunu CUPRA'nın tasarım karakteriyle birleştiriyor.
Terramar opsiyon fiyatları - Ekim 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Metalik Renk
|19.500 TL
|Özel Renk
|37.500 TL
|Mat Renk
|105.000 TL
Leon fiyatları - Ekim 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV)
|Leon 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse
|2.755.000 TL
Leon, CUPRA'nın hatchback gövdeli modeli olarak markanın sportif tasarım anlayışını daha kompakt bir otomobil formunda sunuyor. Alçak ve dinamik gövdesiyle şehir kullanımına uygun bir yapı ortaya koyan model, Eylül 2026 fiyat listesinde Impulse ve VZ-Line olmak üzere iki farklı donanım seçeneğiyle bulunuyor.
Leon opsiyon fiyatları - Ekim 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Metalik Renk
|17.500 TL
|Özel Renk
|32.500 TL
|Mat Renk
|94.000 TL
Kaynak: CUPRA Türkiye