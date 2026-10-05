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Ekim 2026 CUPRA Fiyat Listesi Açıklandı: İşte Güncel Fiyatlar

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CUPRA'nın Ekim 2026 fiyat listesi belli oldu. Güncel listede Formentor, Terramar ve Leon modelleri yer alıyor. Modellerde benzinli ve hafif hibrit motor seçeneklerinin yanı sıra farklı donanım seviyeleri de mevcut.

Ekim 2026 CUPRA Fiyat Listesi Açıklandı: İşte Güncel Fiyatlar
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

CUPRA, Ekim 2026 güncel fiyat listesini açıkladı. Güncel ürün gamına baktığımızda Formentor, Terramar ve Leon modelleri yer alıyor.

Bu içerikte CUPRA’nın Ekim 2026 güncel fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini, anahtar teslim fiyatlarını ve opsiyon kalemlerini inceliyoruz.

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İçerikten Görseller

Ekim 2026 CUPRA Fiyat Listesi Açıklandı: İşte Güncel Fiyatlar
Cupra Formentor
Cupra Terramar
Cupra Leon

CUPRA fiyat listesi - Ekim 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı
Leon 2.755.000 TL -
Formentor 2.860.000 TL -
Terramar 3.470.000 TL -

Formentor fiyatları - Ekim 2026

Cupra Formentor

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV) Formentor 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse 2.860.000
Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV) Formentor 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Supreme 3.400.000 TL
Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV) Formentor 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG VZ-Line 3.775.000 TL

Formentor, CUPRA'nın SUV gövdeli modellerinden biri olarak sportif tasarım çizgilerini günlük kullanıma uygun bir gövdeyle birleştiriyor. Güncel listede 1.5 litrelik eTSI ACT motor, hafif hibrit sistem ve DSG otomatik şanzıman birlikte sunuluyor. Impulse, Supreme ve VZ-Line donanımları arasında tasarım ve ekipman seviyesi açısından farklılaşan seçenekler bulunuyor.

Formentor opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Opsiyon Türü Fiyat
Metalik Renk 17.500 TL
Özel Renk 32.500 TL
Mat Renk 94.000 TL

Terramar fiyatları - Ekim 2026

Cupra Terramar

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV) Terramar 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse 3.470.000 TL
Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV) Terramar 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Supreme 4.280.000 TL
Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV) Terramar 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG VZ-Line 4.700.000 TL

Terramar, CUPRA'nın daha büyük SUV modeli olarak markanın sportif tasarım anlayışını geniş bir gövdeyle bir araya getiriyor. Üç farklı donanım seviyesiyle sunulan model, SUV kullanımının getirdiği genişlik ve yüksek sürüş pozisyonunu CUPRA'nın tasarım karakteriyle birleştiriyor.

Terramar opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Opsiyon Türü Fiyat
Metalik Renk 19.500 TL
Özel Renk 37.500 TL
Mat Renk 105.000 TL

Leon fiyatları - Ekim 2026

Cupra Leon

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV) Leon 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse 2.755.000 TL

Leon, CUPRA'nın hatchback gövdeli modeli olarak markanın sportif tasarım anlayışını daha kompakt bir otomobil formunda sunuyor. Alçak ve dinamik gövdesiyle şehir kullanımına uygun bir yapı ortaya koyan model, Eylül 2026 fiyat listesinde Impulse ve VZ-Line olmak üzere iki farklı donanım seçeneğiyle bulunuyor.

Leon opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Opsiyon Türü Fiyat
Metalik Renk 17.500 TL
Özel Renk 32.500 TL
Mat Renk 94.000 TL

Kaynak: CUPRA Türkiye

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